El Huawei Mate XT2 es el nuevo y espectacular plegable con pantalla triple de Huawei. Lo menos espectacular es la pantalla

Érase una pantalla triple a un sorprendente SoC pegado. El nuevo Huawei Mate XT2 es un nuevo puñetazo en la mesa de una empresa que cree que un plegable con pantalla doble no es suficiente. Este "triplegable", sucesor del sorprendente Mate XT, es una renovación notable en muchos aspectos, pero sobre todo en uno: su chip Kirin 9050 Pro.

Tres pantallas ya casi son lo de menos. Huawei fue pionera en este peculiar formato y el Mate XT2 representa el perfeccionamiento de esa fórmula: al desplegarlo contamos con una pantalla OLED de 10,2 pulgadas y 120 Hz, además de tener resistencia IP58/IP59, nuevas cámaras y un diseño que ahora pliega la pantalla hacia dentro para protegerla. Hay incluso una versión con modo de privacidad que reduce los ángulos de visión para que quien esté a nuestro lado no pueda cotillear fácilmente la pantalla. El precio arranca en los 19.999 yuanes, unos 2.570 euros, y puede llegar a los 24.999 yuanes, unos 3.200 euros.

La verdadera novedad está dentro. El Kirin 9050 Pro supone el debut comercial de la arquitectura que Huawei ha bautizado como LogicFolding y que la compañía presentó el pasado mes de mayo. La idea básica es fácil de visualizar: en lugar de colocar toda la lógica del chip sobre el mismo plano espacial, se reorganizan los circuitos impresos en distintas capas activas conectadas verticalmente. Eso permite aumentar la densidad, y al acortar algunas conexiones, reducir también el tiempo que tardan las señales en desplazarse por el circuito.

Si no puedes encoger, apila. Durante décadas la industria de los semiconductores ha conseguido desarrollar mejores chips reduciendo el tamaño de los transistores y metiendo cada vez más en la misma superficie. Los nodos fotolitográficos de los que hablamos a menudo precisamente nos hablan de eso: al pasar de un nodo de 5 nm a uno de 3 nm lográbamos meter muchísimos más transistores en la misma die del procesador. Reducir aún más esos tamaños se está complicando de forma extraordinaria por los límites que impone la propia físicaa, y a ello había que sumarle otro problema evidente para Huawei: falta de acceso a las máquinas de fotolitografía más avanzadas del planeta.

Así que Huawei se ha inventado el Tau Scaling. Para esquivar todos esos problemas, Huawei presentó en mayo su singular alternativa en esta carrera. En lugar de usar únicamente las dimensiones físicas como medida del avance de los chips, su denominada Tau Scaling Law se enfoca en reducir los tiempos que necesitan datos y señales para atravesar los distintos niveles de un sistema. LogicFolding es parte importante de esa estrategia, y el objetivo es depender algo menos de la Ley de Moore. Su objetivo para 2031 en alcanzar una densidad equivalente al que se lograría con nodos de 1,4 nm, un hito que sería sencillamente colosal.

Fuente: Soyancincau

Números prometedores (con asterisco). En Huawei hablan de que han conseguido un 53,5% más de densidad de transistores, un 41% más de eficiencia en los núcleos de renddimiento y frecuencias máximas un 12,7% superiores frente a diseños convencionales comparables. Esas cifras, claro, las da Huawei, y falta que análisis independientes corroboren la puesta en escena de este prometedor chip. La empresa tampoco ha revelado públicamente cuál es el proceso de fabricación del chip, un dato especialmente importante para comprender hasta dónde ha llegado la firma.

Huawei resurge totalmente de sus cenizas. Cuando la empresa se enfrentó al veto de Google y Estados Unidos en 2019 muchos pensamos que su futuro era especialmente negro. Sin embargo, la empresa se ha reinventado totalmente y han convertido un problema en una excepcional oportunidad de mejora. Este Kirin 9050 Pro es la última demostración de esa capacidad de superación y de esa búsqueda de planes B ante vetos y bloqueos geopolíticos.

El chip de la independencia. Es por ahora pronto para saber qué podemos esperar realmente del Kirin 9050 Pro. Es probable que sea menos potente que los chips más avanzados que integran los móviles de Apple o aquellos basados en los chips de Qualcomm, por ejemplo, pero ni siquiera eso es demasiado importante. Sobre todo porque con él Huawei pude haber logrado un chip que esquiva totalmente los vetos y restricciones comerciales impuestos por EEUU a China. Ya sabes: si no puedes crecer hacia los lados, crece hacia arriba.

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