Hace 25 años, el Audi A2 fue un coche genial y un fracaso comercial. Audi lo acaba de resucitar recuperando lo mejor de su pasado

Años 2000, el siglo XXI acaba de comenzar y la industria del automóvil vive una batalla particular: ¿quién puede ofrecer el coche que menos consume del mercado? Explicaban aquellos días en Autopista que la batalla estaba servida a base de coches pequeños, muy ligeros y con motorizaciones diésel. El mejor ejemplo de lo que la industria podía conseguir estaba en los menos de 30 litros que gastó un Renault Twingo en todo un Madrid-Barcelona.

La fiebre diésel crecería en la primera década del siglo XXI y se asentaría por completo en la siguiente. El Grupo Volkswagen pasó del sueño a la pesadilla, con algunos de los coches que menos consumían del mercado, con las victorias de Audi en Le Mans y con el archiconocido como Dieselgate ya en 2015.

De aquella carrera surgieron coches como el Audi A2. La compañía germana presentó en 1999 un pequeño monovolumen que empezaría su andadura comercial el año siguiente pero que apenas se mantuvo cinco años en el mercado. El coche era un precioso ejemplo de ingeniería alemana.

El consumo homologado era inferior a tres litros cada 100 kilómetros, el coeficiente aerodinámico era de un espectacular 0,25 Cx (ahora muchos eléctricos mejoran esta cifra al carecer de motor de combustión en el frontal) y su chasis de aluminio redundaba en un coche muy ligero que dinámicamente sorprendía. Era un producto perfecto para utilizar en una ciudad en el día a día y perfecto por el enorme espacio interior para las escapadas familiares. Con ese consumo ridículo, el coche tenía un montón de buenos alicientes.

El problema es que entre ese montón de buenos alicientes no estaba el precio. El coche costaba, según los datos registrados por Km77, 21.080 euros. Ahora no nos puede parecer mucho pero con el precio actualizado a 2026 hablamos de más de rozar los 40.000 euros. Era tan costoso que incluso se le hizo bola a una Europa que volaba a principios del siglo pasado.

La losa del precio fue demasiado grande para un coche que apenas medía 3,82 metros. Y aunque era una compra muy inteligente, seguía escapando de las posibilidades de muchísimos bolsillos que preferían comprarse un coche más grande por ese dinero sin valorar su bajo consumo y si el chasis estaba construido en aluminio y sus ventajas.

Ficha técnica del nuevo Audi A2



Audi A2 e-tron TIPO DE CARROCERÍA. Coche urbano eléctrico de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4,324 metros de largo, 1,789 metros de ancho, 1,548 metros de alto y 2,768 metros de distancia entre ejes. Desde 1.915 kg en la versión menos pesada a 2.005 kg en la más pesada. MALETERO. 396 litros de maletero POTENCIA MÁXIMA. 240 kW (326 CV) CONSUMO WLTP. Audi A2 e-tron 125 kW: 13,7 kWh/100 km de consumo.

Audi A2 e-tron 140 kW: 12,8 kWh/100 km de consumo.

Audi A2 e-tron 170 kW: 13,9 kWh/100 km de consumo.

Audi A2 e-tron 240 kW: 14,2 kWh/100 km de consumo. DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). Exigidas por la Unión Europea y control de tráfico cruzado delantero. Detección de peatones hasta 85 km/h para la frenada de emergencia. Maniobras de esquiva automáticas en caso de colisión entre 30 y 150 km/h. OTROS. Doble pantalla de 11,9 y 12,8 con sistema de infoentretenimiento propio. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. No. eléctrico Sí. Versiones con baterías de 52 y 61 kWh (LFP) y de 84 kWh (NCM) precio y lanzamiento Ya disponible. Entregas en diciembre. Audi A2 e-tron 125 kW: desde 37.760 euros.

Audi A2 e-tron 140 kW: desde 41.560 euros.

Audi A2 e-tron 170 kW: desde 47.360 euros.

Audi A2 e-tron 240 kW: desde 56.640 euros.

Mirando al pasado

Ahora, aprovechando las inversiones en la tecnología eléctrica, Audi ha resucitado su antiguo monovolumen para traernos un coche eléctrico donde más sentido tiene: la ciudad. Y lo hace con el mismo argumento que en el pasado. El nuevo Audi A2 e-tron certifica un consumo ridículo de 12,8 kWh/100 km.

El nuevo Audi A2 tiene sabor de antaño. Personalmente ha sido un coche que en lo estético siempre me gustó, con ese techo acristalado panorámico roto por un pequeño alerón. Por eso celebro que los germanos vuelvan a optar por las formas simples y limpias del pequeño monovolumen principios de siglo.

Esta versión eléctrica eleva la cintura del coche para dar una sensación de mayor altura pero la caída del techo recuerda (y mucho) a la versión de combustión. Y llevando las ruedas a los extremos de la carrocería (aprovechando la ausencia de motor de combustión), el nuevo Audi A2 debería contar con un enorme espacio interior para ser un automóvil de 4,32 metros. Además, aseguran haber mejorado el dato aerodinámico dejándolo en 0,24 Cx.

Pero, como decimos, el principal aliciente del nuevo Audi A2 debería ser su consumo. El coche se venderá con cuatro potencias y tres baterías, quedando la gama de la siguiente manera:

Audi A2 e-tron 125 kW: 170 CV y batería de 52 kWh LFP. Autonomía homologada de 423 km y 13,7 kWh/100 km de consumo.

Audi A2 e-tron 140 kW: 190 CV y batería de 61 kWh LFP. Autonomía homologada de 515 y 12,8 kWh/100 km de consumo.

Audi A2 e-tron 170 kW: 231 CV y batería de 84 kWh NCM. Autonomía homologada de 646 y 13,9 kWh/100 km de consumo.

Audi A2 e-tron 240 kW: 326 CV y batería de 84 kWh NCM. Autonomía homologada de 630 y 14,2 kWh/100 km de consumo.

Uno de los puntos negativos para el Audi A2 llega con la potencia de carga. Podíamos esperar potencias contenidas para las baterías LFP (son más fiables y duraderas pero ofrecen menos potencia a entregar y recargan más lento que las NCM) pero 100 y 105 kW de potencia para las opciones de entrada se antojan cifras demasiado cortas. La batería de 84 kWh sí sube la potencia hasta 183 kW pero sigue siendo algo escaso viendo a otras opciones del mercado que ya sube ampliamente de 200 kW.

Por dentro, el Audi A2 apuesta por una doble pantalla curva de 11,9 y 12,8 pulgadas con un sistema de infoentretenimiento propio que incluye, por supuesto, el planificador de rutas. Acompaña en el apartado tecnológico las asistencias a la conducción, que puede incluir la asistencia al tráfico cruzado delantero y trasero y detección de peatones hasta 85 km/h en la frenada de emergencia. Entre 30 y 150 km/h el coche realiza maniobras de esquiva por sí mismo.

Audi fabricará este coche en Ingolstadt (Alemania) justo cuando el Grupo Volkswagen está anunciando los agresivos planes de recortes a aplicar en todas las compañías del grupo, dejando a cuatro plantas alemanas en el aire y habiendo aprobado el despido de otros 50.000 trabajadores.

Los precios de partida son los siguientes en:

Audi A2 e-tron 125 kW: desde 37.760 euros.

Audi A2 e-tron 140 kW: desde 41.460 euros.

Audi A2 e-tron 170 kW: desde 47.360 euros.

Audi A2 e-tron 240 kW: desde 56.640 euros.

Como hemos visto, actualizando precios a los ya ofrecidos en el año 2000, estos no son muy diferentes a los que teníamos hace 25 años. Sin embargo, la situación socioeconómica sí es muy distinta. El primer Audi A2 fue un coche que fracasó comercialmente porque las ventas no amortizaron el enorme coste productivo de fabricar un coche sobre aluminio. ¿Conseguirá un mejor resultado este Audi A2 en versión puramente eléctrica?

Fotos | Audi

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