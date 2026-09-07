Llevo cuatro meses con el Oura Ring en el dedo. Mi vida ha cambiado en este tiempo y el anillo me contó algo que mi cuerpo no sabía

El 23 de abril me puse un anillo en el índice derecho. Cuatro semanas después nació mi primera hija. No hay forma de separar una cosa de la otra: los cuatro meses que llevo con el Oura Ring 4 coinciden, minuto a minuto, con el periodo más intenso, más feliz y con menos sueño de mi vida.

Cualquier experiencia con este anillo iba a quedar teñida por ese contexto. La mía lo está de arriba abajo. Y menos mal, porque es justo ahí donde el anillo me empezó a parecer más interesante: cuando dejó de ser un juguete de métricas y pasó a ser lo único que me daba información fiable sobre un cuerpo que yo ya no sabía leer.

Pero antes de contar eso hay que hablar de dinero, porque es la parte que más condiciona la decisión de compra y la que las marcas dejan siempre para el final.

Lo primero: cuánto cuesta esto y por qué te lo cobran así

El Oura Ring 4 parte de 379 euros de PVP, aunque ahora que ha salido su sucesor lo encuentras en Amazon por 265 euros. El Ring 5, presentado a finales de mayo, arranca en 429 euros y sube hasta 529 en los acabados premium. Y además de eso hay una suscripción de 5,99 euros al mes o 69,99 al año, con el primer mes gratis.

No es una suscripción opcional en ningún sentido útil de la palabra. Sin ella, la aplicación te deja ver tres puntuaciones diarias (sueño, actividad y readiness), el nivel de batería y poco más. Todo lo demás, como el análisis detallado del sueño, la frecuencia cardíaca continua, la temperatura, la SpO2, el estrés diurno, los informes o las integraciones con otras apps) se apaga. El anillo lo compras, pero el motivo por el que lo compraste lo tienes que alquilar.

Hagamos la cuenta completa:

Tres años de Oura Ring 5 salen por unos 640 euros.

Cinco años, por unos 780.

Mi Garmin Forerunner 970, que registra sueño, pulso, variabilidad y carga de entrenamiento sin cobrarme un euro adicional, me costó casi lo mismo que esa última cifra, tiene pantalla (lo cual lo hace más versátil) y no me pide nada al mes. El plan Garmin+ es una anécdota sin trascendencia.

Hay que entender por qué Oura hace esto, porque explica el producto entero. En 2025 la empresa facturó unos 1.000 millones de dólares, el doble que el año anterior. El 80% vino del hardware y el 20% de las suscripciones. Ha vendido en torno a 5,5 millones de anillos, va camino de superar los cinco millones de suscriptores de pago, más del 80% renueva pasado el primer año y en mayo presentó la documentación para salir a bolsa: se habla de una operación de hasta 3.000 millones con una valoración cercana a los 16.000.

Cuando compras un Oura no estás comprando un cacharro sin más, estás entrando en toda una cohorte de retención. El anillo es el coste de adquisición y tú eres el ingreso recurrente. Esto no es un juicio moral, es simplemente el contrato real que estás firmando, y creo que es bueno tenerlo en cuenta antes pulsar 'Comprar'. Existen alternativas sin cuotas, como el RingConn o el Galaxy Ring, que precisamente hacen de eso su argumento de venta.

Dicho lo cual... el producto es bueno. Vamos allá.

Antes que un sensor, un anillo

Soy un hombre que nunca lleva anillos más allá de su alianza. Ponerme un segundo anillo, mucho más grueso, brillante y presente, no es un gesto neutro. Los primeros días era consciente de él a todas horas. Lo notas al cerrar la mano, al rascarte la cara, al fregar los platos, al limpiarte la cara y frotarla un poco con el agua. Se pasa, pero está ahí como efecto inicial.

Imagen: Xataka.

El Oura no es solo un dispositivo, es un accesorio. Tiene un componente de moda irrelevante para quien está habituado a llevar joyería, pero que quienes no lo estamos tenemos que asumir. Lo llevo en el índice derecho porque es donde Oura recomienda ponerlo para leer mejor las pulsaciones. No me entusiasma la opción, pero soy obediente para estas cosas. Mucha gente lo lleva en el dedo corazón.

El acierto incontestable es el kit de tallas. Antes de enviarte el anillo te mandan uno de plástico por cada talla candidata: te lo pruebas un día entero, confirmas cuál es la tuya y solo entonces fabrican el bueno. No recomiendo escoger a ojo ni fiarse de la talla de tus anillos habituales, porque este se lleva las 24 horas y los dedos cambian de volumen con el calor, el ejercicio y la sal. No cuesta nada aguantar un par de días con el dummy.

El kit de tallas que te llega a casa (si quieres) antes de que te llegue el anillo definitivo. Me parece un acierto y recomiendo mucho utilizarlo. Te pruebas el que mejor te siente durante 24 horas, y si te sientes cómodo con él, compras el anillo en esa talla. Imagen: Xataka.

Un apunte útil para quien esté decidiendo entre modelos: el Ring 5 es notablemente más fino (2,28 mm frente a 2,88) y más ligero, pero solo se fabrica en tallas de la 6 a la 13, mientras que el 4 cubre de la 4 a la 15. Si tienes las manos grandes o muy pequeñas, la decisión está tomada por ti.

La aplicación es, ante todo, elegante

De todo lo que rodea al anillo, lo que más me gusta no está en el dedo sino en el móvil. La aplicación de Oura es la mejor cara del producto. Tres pestañas, tus puntuaciones del día servidas de un vistazo y, por debajo, toda la profundidad que quieras rascar. Es sobria, ordenada y transmite algo que escasea en el software de salud: la sensación de que alguien la ha diseñado con criterio y no a golpe de módulos y gráficas apiladas.

La interfaz es bastante buena. A veces algo compleja de manejar por su alto volumen de información tras lo que parece una landing simple, pero desde luego completa y elegante. Imagen: Xataka.

Es mejorable, claro. Hay métricas confusas y otras a las que cuesta llegar. Pero la interfaz es un argumento de venta que Oura no suele poner por delante, y quizás debería, porque es exactamente lo que justifica la diferencia de precio frente a competidores que hacen lo mismo por menos dinero y sin suscripción.

Minipunto aparte para los widgets de la pantalla de bloqueo: readiness, sueño, actividad, frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad y desvío de temperatura sobre tu línea base. Muy convenientes, muy bien mostrados. En un producto sin pantalla, la pantalla del móvil es el producto.

Estos widgets para la pantalla de bloqueo te ahorran tener que abrir la app la mayoría de veces. Y además son muy elegantes y simples. De izquierda a derecha: Disposición, Sueño, Actividad, FC en reposo, VFC y desviación de la temperatura. Imagen: Xataka.

Lo que no esperaba: ver una supercompensación en directo

Llevaba meses sin un descanso real. Entre enero y abril anduve liado con dos proyectos que me consumieron mucha energía. Uno acabó al día siguiente de estrenar el Oura y el otro, el día antes de que naciera mi hija. A eso le sumaba entre 8 y 10 entrenamientos semanales, gimnasio y carrera, doblando muchos días. En esos meses solo pasé uno o dos días al mes sin hacer deporte. No es una fantasmada, mi Strava es público.

Y de pronto, todo se paró a la vez. Nació mi hija, terminaron los proyectos, empezó el permiso de paternidad y estuve seis días sin poder entrenar. De la noche a la mañana: cero estrés laboral, cero trabajo, cero deporte y el sueño por los aires.

Di por hecho que las métricas se desplomarían. Menos sueño y más tensión significan, según la teoría, frecuencia cardíaca en reposo al alza y variabilidad a la baja. Lo esperaba con normalidad, sin darle importancia. Ocurrió justo lo contrario. La frecuencia en reposo se hundió. La variabilidad subió.

Imagen: Xataka.

Lo que estaba viendo, con datos y en directo, es lo que en fisiología del entrenamiento se llama supercompensación: tras meses acumulando carga, un descanso del deporte (aunque sea el que impone un bebé) deja aflorar la adaptación que el cuerpo llevaba tiempo fraguando. La base aeróbica construida a fuerza de kilómetros pesaba más, en esos marcadores, que el desgaste de la paternidad recién estrenada.

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Ese desajuste es lo más valioso que me ha dado el anillo, y creo que explica para qué sirve realmente este tipo de producto. En la semana con menos sueño de mi vida, mi intuición sobre mi propio cuerpo no valía nada. Me sentía tan feliz como reventado y mis marcadores decían que estaba mejor que en meses. Ninguna de las dos cosas era mentira: estaba agotado y, a la vez, más adaptado que nunca. Sin los datos habría contado una sola de las dos historias, y probablemente la equivocada.

La lección no es "haz caso al anillo por encima de todo". Es que hay momentos de la vida en los que uno deja de ser un observador fiable de sí mismo, y ahí un registro externo, aunque sea imperfecto, aporta algo que la sensación térmica no aporta.

¿Y cuánto hay que fiarse de esos números?

Los datos más sólidos que existen sobre el Oura vienen de un estudio de 2024 del Brigham and Women's Hospital que lo comparó con polisomnografía, el patrón oro clínico. Distinguiendo dormido de despierto acertó un 92% de las veces. Clasificando las cuatro fases, un 76,3%. En sueño profundo, la métrica que más nos obsesiona a todos, acertó un 79,5% frente al 61,7% del Fitbit Sense 2 y el 50,5% del Apple Watch. De ocho medidas resumen de la noche, coincidió con la polisomnografía en siete.

Traducido: es de lo mejor que hay en electrónica de consumo pero sigue estando lejísimos de un laboratorio del sueño. Un 76% de acierto en fases significa que aproximadamente una de cada cuatro etiquetas de tu gráfica de anoche es incorrecta. Los números del anillo son buenos como serie temporal y malos como verdad de una noche concreta. Tu tendencia de tres semanas dice algo. Tu "solo he tenido 42 minutos de sueño profundo hoy" no dice prácticamente nada.

Y ese matiz no es algo que quisiera dejar pasar, porque el riesgo del producto está justo ahí.

El riesgo real: convertir el descanso en un examen

Existe un término clínico para esto: ortosomnia. La ansiedad que produce perseguir la puntuación de sueño perfecta, hasta el punto de dormir peor por intentar dormir mejor. Una encuesta en Estados Unidos publicada este año encontró que un 32,4% de los adultos monitoriza su sueño con algún dispositivo y que un 30,9% de ellos puntúa positivo en riesgo de ortosomnia. Casi el doble de lo que se estimaba antes. El estudio, por cierto, estaba financiado por la propia Oura, lo cual dice algo bastante bueno de la empresa y bastante inquietante del sector.

Yo he tenido la vacuna perfecta contra eso, y por accidente. Cuando tienes un recién nacido en casa, la puntuación de sueño no es un objetivo que puedas perseguir. Es un parte de guerra que no puedes cambiar. No hay margen de mejora, no hay disciplina que aplicar, no hay ventana de sueño que optimizar: lo que ella permita y punto. El dato pasa a ser descriptivo en lugar de normativo. Y así es como el anillo funciona bien.

Creo que un tracker de descanso es útil cuando te informa y tóxico cuando te puntúa. La frontera es finísima y depende mucho más de tu carácter que del dispositivo. Si eres de los que se toman una mala nota como un suspenso personal, este producto te va a hacer daño, y si eres capaz de mirar un 61 de readiness y encogerte de hombros, te va a dar contexto. Merece la pena que respondas a esa pregunta antes de gastarte los 379 euros, no después.

Batería, carga y otras servidumbres

La autonomía ronda los cinco o seis días. Ojalá fueran más. La aplicación avisa con antelación de que toca cargar, y también de que ya te has quedado sin batería, pero al no tener el anillo pantalla propia es fácil que el aviso se pierda entre las tareas del día. Me he quedado sin carga unas cuantas horas más veces de las que me gustaría, cosa especialmente inapropiada en un dispositivo cuyo valor entero consiste en registrar sin interrupciones.

Se carga en una base propia, cómoda, aunque es otro cacharro más que no puedes olvidarte en un viaje. Me gustaría que fuese un poco más pequeña, pero tampoco me quejo: puedes desacoplarla del cable y engancharla a tu cargador USB-C, así que es un mal menor.

Para quién es, para quién no es

Como herramienta deportiva, a mí no me vale. Ni a quien suela correr e ir al gimnasio. Para correr con el Oura y registrar el entrenamiento necesitas llevar el móvil encima, y sin pantalla no ves ningún dato mientras corres (pulsaciones, ritmo, distancia, etc). Salgo a correr con el anillo puesto, pero "solo" me aporta el registro acumulado del día, nada durante el entrenamiento.

En el gimnasio la historia es la del factor de forma. Al hacer ejercicios con barra, kettlebells, mancuernas o cualquier cosa con agarre, te lo acabas quitando para no destrozar el anillo ni destrozar tus dedos. Al principio intenté mantenerlo quitándomelo solo cuando fuese necesario y volviéndomelo a poner después. Fue un rollo sin mucho sentido. Al final hago lo mismo con él que con la alianza: quitármelo antes de empezar y pasar toda la sesión sin él.

El Oura funciona a nivel de ejercicio para quien sale a caminar, o a trotar sin más ambición que salir, moverse un poco y volver. Perfiles ligeros que no persiguen marcas ni curvas de potencia. Para todo lo demás, la ausencia de pantalla lo complica, cuando no invalida, como instrumento deportivo.

Su aporte propio es bueno, el problema es que solapa con lo que cualquier deportista ya lleva en su muñeca: un reloj inteligente o un reloj deportivo, que mejor o peor, pero también registra el pulso, mide esfuerzos y sueño, y además muestra datos en su propia pantalla. El Oura no es su rival, es otra cosa. Se suma como capa de sueño, recuperación y readiness. El reloj mide lo que haces y el Oura mide cómo lo encajas.

Frente a una pulsera tipo Whoop, Fitbit Air o Garmin Cirqa, la comparación es más fina, porque comparten filosofía: sin pantalla, foco en recuperación y a menudo suscripción de por medio. La Whoop está hecha para el atleta que quiere exprimir carga y descanso. El Oura gana en discreción, en calidad de sueño y en aspecto de algo más parecido a una joya, no a una pulserita de gimnasio. Uno es para quien vive para el entrenamiento, el otro para quien quiere entender su cuerpo sin llevar algo evidente en la muñeca.

Imagen: Xataka.

Ahí está su sitio. El Oura no es un cacharro de fitness. Es un instrumento de descanso, sueño y bienestar. Para un deportista es un segundo dispositivo que tendrá que decidir si le compensa o no. Para alguien de vida activa y preocupado por su bienestar, pero sin obsesión por números o rendimiento, puede ser el único.

En estos meses de uso salió el Oura Ring 5, como dije. Yo he probado el 4. Su gran novedad es un tamaño más reducido y discreto, por lo que no mueve nada lo que cuento aquí. Solo el aspecto visual: es más discreto.

En conclusión...

El Oura Ring no es barato, cobra una suscripción que apaga el 90% del producto si dejas de pagarla y no sirve para entrenar en la mayoría de deportes. Por otro lado, es el anillo inteligente mejor rematado que existe, tiene la mejor aplicación de su categoría y la lectura del descanso más lúcida del mercado de consumo.

Mi recomendación, después de cuatro meses, es bastante concreta:

Si buscas rendimiento deportivo, no es por aquí.

Si buscas un número al que rendirle cuentas cada mañana, tampoco: te hará más mal que bien.

Si lo que buscas es una serie temporal fiable de cómo va encajando tu cuerpo la vida que le estás dando, y sabes que la vas a leer con la cabeza fría, entonces sí, con la calculadora delante y los 589 euros a tres años vista bien asumidos.

Hay algo entre reconfortante e inquietante en delegar en un anillo el saber cómo estás. Es un movimiento cultural más grande que este producto: llevamos una década trasladando a los sensores preguntas que antes le hacíamos a nuestro propio cuerpo, y a Oura le va a bastar con eso para salir a bolsa. Pero cuando llevas semanas sin apenas dormir y tu intuición hace aguas, tener a mano una voz que te diga "vas bien" pese al sueño destruido no es poca cosa.

En mi caso, además, resultó ser verdad.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Oura. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



