Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un iRobot Roomba Mini

Nos metemos de lleno en septiembre con las pilas cargadas tras las vacaciones y con un nuevo sorteo bajo el brazo. El premio de esta 15º sorteo es un iRobot Roomba Mini, el robot aspirador más compacto que la firma ha lanzado hasta la fecha, ideal para pisos pequeños o segundas plantas.

El robot está valorado en 399 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes cómo funciona y todo lo que tienes. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a más sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio para resolver tus dudas. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un iRobot Roomba Mini

Participar en el sorteo de este robot aspirador es tan fácil como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los venideros. Ya vamos por 15 sorteos, así que no, no son pocos.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los que están por venir. En lo que respecta al sorteo de hoy, este es el resumen de datos clave:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (solo Península).

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (solo Península). Comienzo del sorteo : lunes, 7 de septiembre de 2026.

: lunes, 7 de septiembre de 2026. Fin del sorteo : viernes, 18 de septiembre, a las 9:00.

: viernes, 18 de septiembre, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 18 de septiembre.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Roomba Mini | Imagen: Xataka

En lo que respecta al premio, se trata de un Roomba Mini firmado por iRobot. Este mide 24 centímetros de diámetro, es decir, casi diez menos que un Roomba de los de toda la vida. La base igual, ocupa un 33% menos que la de generaciones previas. Esto hace que sea ideal para estudios o apartamentos más reducidos en los que el espacio escasea.

No solo aspira, sino que también friega. Lo hace con unos paños húmedos desechables que se colocan en la parte inferior (la caja incluye 30) y, cuando toca alfombra, la esquiva sola para no empaparla. El autovaciado deposita la suciedad en una bolsa AllergenLock que, de acuerdo con iRobot, aguanta hasta 90 días antes de tocarla. Se maneja desde la app Roomba Home y navega con un sistema LiDAR, así que sabe por dónde va en lugar de ir dando tumbos. ¡Mucha suerte a todos!

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