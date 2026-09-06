Un estudiante llevó sus vaqueros sin lavar durante 15 meses y su profesora descubrió que casi todos los lavamos demasiado

Hay ropa que debemos lavar a menudo. Las sábanas son, sin duda, un gran ejemplo de ello. Sin embargo, con ciertas prendas, la cosa cambia. Por ejemplo, mientras que muchísimas personas lavan demasiado poco la ropa de cama, otras muchas, posiblemente más, lavan demasiado los pantalones vaqueros. Estas prendas, y cualquier otra fabricada con ese mismo tejido, son especialmente resistentes a la suciedad, por lo que lavarlas demasiado solo conlleva que se estropeen más deprisa. El propio CEO de Levi's, Chip Bergh, señaló en 2014 que nunca ha lavado sus pantalones vaqueros en la lavadora. Ante estas declaraciones, se han publicado todo tipo de consejos, desde congelarlos para evitar olores hasta frotarlos con un cepillo de dientes. Con la ciencia en la mano, algunos de estos consejos son adecuados. Otros solo cuentan con un poco de evidencia, por lo que vale la pena matizarlos.

Lo que sí es cierto sobre lavar los pantalones vaqueros

En 2011, la profesora de ciencias textiles de la Universidad de Alberta Rachel McQueen llevó a cabo un curioso estudio con un estudiante obsesionado con vestir a la moda. El joven había seguido una tendencia de internet, consistente en llevar sus pantalones vaqueros durante 15 meses, sin lavarlos, con el fin de que el tejido se amoldase mejor a su cuerpo.

Dejando a un lado si logró o no su objetivo, a su profesora le pareció una forma ideal de comprobar hasta qué punto es cierto que no es necesario lavar los pantalones vaqueros como otras prendas. Por eso, cuando por fin llegó el momento de lavar los vaqueros, le pidió tomar algunas muestras. El objetivo era hacer un análisis microbiológico del tejido tanto antes del lavado como después.

Lo que vio resultó ser de lo más interesante, ya que el crecimiento bacteriano después de 15 meses sin lavarlos fue muy similar al que había solo dos semanas después del lavado. En cierto modo, este se estancaba.

Es cierto que, en general, había una carga bacteriana alta, pero las especies de bacterias no eran peligrosas para la salud. De hecho, no había bacterias intestinales, como Escherichia coli, algo que habría cabido esperar, sino mayormente bacterias de la piel.

Con respecto a la cantidad de bacterias por zonas, se detectaron entre 8.000 y 10.000 unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado en la zona de la entrepierna, entre 1.500 y 2.500 en la parte trasera y entre 1.000 y 2.000 en la parte delantera.

Todo esto llevó a McQueen a concluir que, en realidad, no es necesario lavar los pantalones vaqueros con la regularidad que normalmente los lavamos. Aunque tampoco hay que esperar 15 meses. Ella apuesta por, más o menos, una vez al mes para personas sanas.

Del cepillo de dientes a la congelación

Cuando Chip Bergh mencionó que nunca lava sus pantalones vaqueros en la lavadora, hubo un gran revuelo. La principal interpretación fue que el CEO de Levi’s no lava sus pantalones vaqueros. Por eso, tuvo que salir a desmentir esa afirmación y aclarar que sí que los lava a mano. Generalmente usa un cepillo de dientes para la suciedad más polvorienta o, si hay una zona en concreto sucia o que huele mal, lava solo esa parte. Si ha pasado mucho tiempo del último lavado, lava todo el pantalón, pero siempre a mano.

Estas son recomendaciones habituales, tanto para los pantalones vaqueros como para otras prendas. En general, lavar una prenda solo porque nos la hayamos puesto un rato sirve únicamente para desgastarla y favorecer que en la lavadora se liberen fibras, a veces contaminantes, que van a parar a los ecosistemas acuáticos.

Por eso, la principal recomendación es comprobar si la prenda huele mal o si tiene manchas. Puede ser suficiente con lavar la zona concreta manchada, aunque, ciertamente, otros tejidos hay que lavarlos más a menudo que el vaquero, así que un lavado completo si ha habido muchas horas de uso siempre viene bien. Dicho esto, se suele recomendar, tanto para vaqueros como para otras prendas, airearlas entre usos, si es al Sol, mejor. Así, se dispersan los compuestos volátiles responsables del olor antes de que se fijen en la tela.

A veces basta con airear la ropa entre usos

Otra recomendación habitual es congelar la ropa. Se suele hacer mucho con los vaqueros, ya que no es necesario lavarlos y se supone que así se matan las bacterias responsables del mal olor. Sin embargo, muchos científicos están en desacuerdo, ya que con unas pocas bacterias que sobrevivan al congelado habrá suficiente para repoblar de nuevo la prenda. Además, no todas sucumben a las bajas temperaturas.

Recomendaciones que no te has parado a pensar para no tener que lavar tus pantalones vaqueros

Ya hemos visto que, mayormente, las bacterias que habitan los pantalones vaqueros son de la piel. Por eso, una exfoliación antes de usar los vaqueros puede ser una buena forma de reducir la carga bacteriana.

Sea como sea, a la hora de lavar la ropa, especialmente los pantalones vaqueros, guíate por tu olfato. En el sentido figurado, pero sobre todo en el más literal de la palabra.

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