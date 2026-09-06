5.000 años de historia de la humanidad y sus civilizaciones, en un único gráfico. Spoiler: hay países que son eternos

Una imagen dice más que mil palabras, pero es que cuando hablamos de miles de años de la historia mundial, el reto de plasmarlo en una imagen es directamente una odisea. Ya lo hizo John B. Sparks con su Histograma, que concentraba 4.000 años de historia de la humanidad, pero el Timeline of World History de ChartOrigin va un paso más allá y por si no fuera suficiente, le añade mil años más (obviamente, anteriores) en un cromograma visual comparativo organizado por regiones denso cual porridge reposado con un objetivo: saber de un vistazo qué imperios coexistían en cada momento de la historia.

El gráfico está organizado en columnas verticales para cada región o país y se ayuda de los colores para diferenciar imperios, dinastías y reinos y cubre desde el 3.000 a.C. hasta el año 2000, dividiéndolo en eras: Edad del Bronce, Edad del Hierro, Antigüedad Clásica, Edad Media y Era Moderna.

¿Cómo leerlo? Cortita y al pie: el eje vertical representa el tiempo y su avance (cuanto más abajo, más moderno) y las columnas horizontales, las distintas regiones o civilizaciones. El color de cada bloque indica qué imperio dominaba ese territorio en cada momento. En pocas palabras, con una mirada rápida sabes qué imperio mandaba en ese sitio en ese momento.

Es importante tener en cuenta que estamos ante una infografía comercial (el póster está a la venta y es bastante chulo, aunque necesitarás casi un metro de pared libre) y no una publicación académica y se nota: simplifica fronteras, fechas de transición y algunas civilizaciones (para sorpresa de nadie, africanas, americanas y oceánicas precoloniales) están reducidas a la mínima expresión como "Indigenous Era".

De Roma al Imperio Otomano: todo el poder mundial a lo largo de la historia

Una de las cosas que más llama la atención al empezar a leerlo de arriba a abajo es que la cuna de la civilización no fue una sino varias, el Antiguo Egipto, la civilización sumeria, la del valle del Indo y la dinastía Xia en China arrancan hacia el hacia el 3000 a.C.

La civilización empezó a la vez en varias partes del mundo. ChartOrigin

Conforme vas bajando, descubres que hay dos naciones que son auténticas supervivientes en tanto en cuanto aguantan prácticamente de principio a fin: China y Japón son eternas. El bloque de Japón no se rompe nunca, es un hilo continuo desde el periodo Yamato hasta el Japón moderno, pasando por Nara o la era Meiji. De hecho, la monarquía japonesa está considerada la más antigua del mundo.

La otra es China: su columna recorre casi todo el gráfico sin dejar huecos: Xia, Shang, Zhou, Han... hasta Ming, Qing y la China moderna. Es de las pocas civilizaciones que mantiene su identidad territorial y dinástica reconocible prácticamente en esos 5.000 años cubiertos.

Hubo un tiempo en el que Roma lo abarcaba casi todo (lo abarcable). Chart.Origin

Lo de que todos los caminos llegan a Roma es era por algo: el Imperio Romano llegó a ser inmenso. Es la absoluta dominadora en tamaño en la Antigüedad Clásica, y no es para menos considerando que llegó a abarcar tres continentes: desde Gran Bretaña a los Cárpatos en Europa, el norte de África y Asia Menor. Luego Roma fue apagándose y el Imperio Bizantino siguió viviendo casi mil años más, hasta 1453.

El paso a la edad moderna fue un auténtico batiburrillo de reinados. Chartorigin

Y cuando llegó el ocaso bizantino, apareció otro bloque enorme: el Imperio Otomano, que en el gráfico arranca justo con la caída de Constantinopla en 1453 (aunque el Estado otomano ya existía desde 1299) y se extiende hasta 1923, cuando su derrota en la Primera Guerra Mundial precipita su disolución y el nacimiento de la Turquía moderna. En cuanto al Califato Abasí, el gráfico lo describe como un imperio cosmopolita centrado en Bagdad que dio forma a redes de conocimiento globales, justo cuando más falta hacía, en plena "Edad Oscura" europea.

El Sacro Imperio Romano Germánico aparece etiquetado como "mil años de imperio", aunque en realidad son 844: nace en el año 962, con la coronación de Otón I, y no desaparece hasta 1806, con Napoleón de por medio. Y si ese imperio germánico duró una barbaridad, este gráfico nos recuerda lo joven que es Estados Unidos (ya no hablemos de China o Japón): arranca en 1776, todo un novato.

Los últimos coletazos de las civilizaciones. ChartOrigin

¿Y España? En la columna del actual estado español se ve de forma tremendamente simplificada el mosaico de reinos: no está Castilla, tampoco aparece Aragón y también falta un reino que según Shakespeare, sería el asombro del mundo: Navarra. Invadida en 1512 y conquistada y anexionada por el conglomerado de Castilla y Aragón de forma definitiva en la batalla de Noáin en 1521. De hecho, se reduce a la caída del Imperio Romano, el dominio visigodo y el paso al Al-Ándalus y la aparición de los reinos de León y Asturias y poco más.













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