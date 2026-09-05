Laura López Delgado, experta en la carrera espacial latinoamericana: “Tras las advertencias estadounidenses, algunos países han retirado acuerdos con China”

Si pensamos en la carrera espacial, nos vienen a la mente países como Estados Unidos, Rusia (antes la Unión Soviética) o China. También continentes completos, como Europa, cuyos esfuerzos en bloque llevan décadas dando grandes frutos. Puede que pensemos en Japón, en Canadá o incluso en la India, pero difícilmente se nos pasará por la cabeza algún país latinoamericano. Y esto no es justo, ya que, en realidad, estas naciones albergan una actividad espacial más que emergente.

No es para menos. Para empezar, los países más cercanos al ecuador terrestre cuentan con la ventaja de poder aportar un impulso extra a los cohetes si se lanzan desde allí. Además, cuentan con territorios suficientemente aislados para evitar daños materiales o humanos en caso de accidente y, por supuesto, científicos cualificados. En definitiva, la carrera espacial latinoamericana no solo existe. También es muy prometedora.

Este es el tema principal de un reportaje publicado recientemente en la revista Americas Quarterly, en el que intervienen voces como la de Laura Delgado López, investigadora de la Florida International University (FIU). En Xataka también hemos tenido la oportunidad de hablar con esta experta en temas espaciales de América Latina, quien nos ha explicado cuáles son las fortalezas de estas naciones en las que, en realidad, ya han puesto su atención muchas grandes empresas y agencias espaciales, tanto públicas como privadas.

Una ubicación geográfica perfecta

Uno de los principales puntos a favor de la carrera espacial latinoamericana es la geografía, al menos en el caso de los países más cercanos al ecuador. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Eso lo sabemos todos y es aplicable a cualquier parte del planeta. Sin embargo, si nos fijamos en la velocidad lineal, la cosa cambia. Sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un elipsoide oblato, por lo que es más ancho en el centro que en los polos. Imaginemos que tenemos una bola del mundo y colocamos un dedo sobre el ecuador. En el tiempo que damos una vuelta completa a la bola, nuestro dedo habrá recorrido más espacio que si lo hubiésemos colocado cerca de los polos. Y lo habrá hecho en el mismo tiempo. Un punto cerca del ecuador recorre mucho más espacio en 24 horas que uno cerca de los polos, por lo que su velocidad lineal será mayor.

Esta velocidad supone un impulso extra a los cohetes que se lanzan desde el ecuador en determinadas circunstancias. “Este impulso adicional es especialmente valioso para los satélites destinados a órbitas de baja inclinación y para los que van a la órbita geoestacionaria, que por definición orbitan sobre la zona ecuatorial”, explica Delgado López. “Además, cerca del ecuador hay un beneficio secundario más amplio: la ubicación de las bases de lanzamiento en territorios alejados de poblaciones y ciudades y generalmente estables tanto en términos de fenómenos naturales como políticos”. Sin riesgo de accidentes en asentamientos humanos, ni de huracanes ni de conflictos bélicos, los lanzamientos son mucho más seguros.

Precisamente por este motivo, ya hay plataformas de lanzamiento muy cercanas al ecuador terrestre. Sin ir más lejos, la Agencia Espacial Europea (ESA) cuenta con el Centro Espacial de Kourou, ubicado en la Guayana Francesa. Además, aunque menos conocida, existe otra plataforma en el Centro de Lanzamiento de Alcántara, en el estado brasileño de Maranhão. Esas dos ya están activas. Sin embargo, López Delgado nos cuenta también que hay otras cuantas en fase de desarrollo.

Los acuerdos son esenciales en la carrera espacial latinoamericana

Numerosos países latinoamericanos cuentan ya con actividad espacial bien consolidada, especialmente en el caso de México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú. Con respecto a Brasil, por ejemplo, su agencia espacial ha estado lanzando satélites desde los años 90. Buena parte de ellos se han empleado para tomar datos meteorológicos y ambientales, especialmente de la zona del Amazonas. También destaca la actividad espacial argentina, cuyo programa satelital SAOCOM es un ejemplo poco común de inversión estratégica sostenida. Incluso Perú cuenta con una agencia espacial, la CONIDA, que acaba de cumplir 50 años, según nos cuenta López Delgado. Su labor no es precisamente reciente.

Pero la colaboración sigue siendo esencial. En el caso de Argentina, trabajan hombro con hombro con Italia, mientras que otros países, como Perú o Venezuela, han lanzado satélites en colaboración con China.

Y es que, si hay algo que deberíamos haber aprendido después de décadas de actividad espacial, es que los mayores logros se han conseguido cuando las distintas entidades han colaborado entre ellas. La carrera espacial latinoamericana es muy prometedora, pero le falta aún el músculo suficiente para poder trabajar en solitario. Si no existiesen estas colaboraciones, estaríamos hablando de talento y posibilidades perdidas.

No obstante, los grandes jugadores del tablero, en ciertas ocasiones, pueden poner palos en las ruedas de los más pequeños, simplemente para que no ayuden a avanzar a sus mayores rivales. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Estados Unidos y China. El primero, con su cercanía y poder sobre Latinoamericana, ha presionado a estos países para controlar sus colaboraciones con China. Unas colaboraciones que, como ya hemos visto, llevan tiempo consolidándose. “Conviene destacar dos puntos clave detrás de la preocupación de los analistas y líderes estadounidenses”, señala la experta de la FIU. “Primero, que en China no existe una distinción real entre las entidades civiles y las militares. Segundo, que la tecnología espacial es, en su mayoría, de doble uso: la misma tecnología puede servir a fines civiles o militares y de inteligencia”.

La combinación de estos dos factores, junto a la competencia entre estas potencias, ha dado lugar a un “reenfoque estadounidense hacia la región en temas de seguridad nacional, la cantidad de instalaciones chinas en la zona y los esfuerzos de cooperación chino-latinoamericanos”, ya que “todo se ve desde una lente de seguridad”.

Un ejemplo concreto y reciente es el observatorio de Cerro Ventarrones, en la región de Antofagasta, un proyecto acordado en enero de 2023 entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China. “Tras la advertencia de la embajada estadounidense que planteó que no se trataba de un proyecto puramente académico, sino de uno con implicancias estratégicas y de defensa, la Cancillería chilena examinó el acuerdo, que se canceló definitivamente en enero de 2026, al determinar que el convenio no era válido porque la universidad no tenía autoridad para ejecutar acuerdos internacionales de ese tipo”. López Delgado aclara que “la presión estadounidense quizás no fue decisiva en este caso, pero fue un factor”.

Europa y Argentina han colaborado en varias ocasiones

Los detalles que faltan

Si tantas grandes agencias espaciales se están interesando en colaborar con Latinoamérica es porque son conscientes de su potencial. Pero entonces, ¿por qué la carrera espacial latinoamericana no parece despegar del todo? Para López Delgado, hay algunos factores muy claros. “La región ya es parte del ecosistema espacial global”, comienza. “Lo que falta para dar el próximo salto es profundizar en la definición de prioridades y en las medidas de gobernanza que se requieren, darle consistencia a la inversión y enfocarse en el desarrollo de ecosistemas que aprovechen el talento y las capacidades del sector privado, las universidades y las agencias civiles y militares”.

Imagen | Just a Brazilian man| CONAE

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