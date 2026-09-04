New Horizons tendrá que apagar dos de sus instrumentos en octubre porque la NASA no le da los 2 millones de dólares anuales que necesita

La sonda New Horizons se lanzó en 2006 con el objetivo de estudiar Plutón, el objeto reconvertido en planeta enano que en su día fue el noveno planeta de nuestro sistema solar. En el viaje, como pasa con la mayoría de sondas que van así de lejos, hizo varios altos en el camino. Por ejemplo, tomó datos muy interesantes de Júpiter. Una vez en su destino, descubrió que la actividad en la superficie de Plutón es mucho mayor de lo que se pensaba y aportó muchísima información relevante al respecto. Seguía en plena forma, así que, a pesar de haber superado su objetivo, puso rumbo a Arrokoth, un objeto de dos lóbulos situado en el cinturón de Kuiper.

Llegar tan lejos fue un hito tan grande que el mismísimo Brian May le compuso una canción. Había llegado el momento de seguir adelante. New Horizons no parecía tener límites, así que los científicos del proyecto decidieron dirigirlo a estudiar los límites de la heliosfera. Cuenta con instrumentos esenciales para poder analizarla. Sin embargo, es posible que estos se apaguen de forma inminente por falta de financiación.

No hay dinero para los científicos. New Horizons está en plena forma. Esa no es la razón por la que tendrán que apagarse sus instrumentos, como sí ha pasado con otras naves. En este caso, el problema es que la NASA ha retenido 2 millones de dólares de su presupuesto anual, justamente el dinero con el que se tendría que hacer frente a los sueldos de los científicos que se encargan de analizar los datos de New Horizons aquí en la Tierra. No importa lo bien que funcione la sonda. Si nadie puede trabajar con sus datos, eso no sirve de nada.

Mejor que las sondas Voyager. La New Horizons no será la primera en viajar cerca de los límites de la heliosfera. Ese ha sido también territorio de Voyager 1 y Voyager 2. Sin embargo, la sonda que se lanzó con rumbo a Plutón cuenta con instrumentos mucho más específicos para su estudio: el Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation (conocido por el acrónimo angustiante PEPSSI) y el Solar Wind Around Pluto (SWAP). El primero se encarga de analizar partículas energéticas de varios tipos, incluidos los iones de captación, que son átomos del medio interestelar que se ionizan y son captados por el campo magnético del viento solar. El segundo analiza precisamente ese viento.

Un análisis necesario. La heliosfera es una especie de burbuja que rodea el Sol y el sistema solar y protege a este último de las radiaciones cósmicas del medio interestelar. Entender cómo funciona es esencial para la protección de los astronautas que viajarán en el futuro al espacio y que, en planetas como Marte, emprenderán estancias largas. En algún momento entre 2027 y mediados de la década de 2030, New Horizons llegará al punto donde el viento solar comienza a interactuar con el medio interestelar local, ralentizándolo. Es un punto ideal para tomar esos datos tan útiles de cara a la futura colonización espacial. Sin embargo, el apagado de SWAP y PEPSSI podría ser tan pronto como en un mes.

Firmas para salvar New Horizons. El ex científico jefe de la NASA James L. Green ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para salvar a New Horizons. El actual administrador de la agencia, Jared Isaacman, también ha señalado que se están buscando soluciones. Pero la cuestión es que, con lo que sabemos hasta ahora, una de las mejores sondas que se han lanzado jamás al espacio podría dejar de funcionar por algo tan simple y a la vez complejo como la financiación. Ya lo decía Quevedo. Poderoso caballero es Don Dinero.

Imagen | Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

En Xataka | Hay muchas menos galaxias en el Universo de lo que pensábamos: así nos lo está descubriendo New Horizons a 6.400 millones de km