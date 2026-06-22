La Voyager 1 alcanzará un día luz de distancia en noviembre, pero este será su último gran récord

En 1977, la NASA lanzó al espacio las sondas Voyager 1 y Voyager 2, con el objetivo de estudiar los planetas más externos del sistema solar. Ambas llevaron a cabo su misión con éxito, por lo que se les encomendó un nuevo cometido: convertirse en las primeras naves en viajar más allá de los confines de nuestro sistema solar. También hicieron este check en su lista de objetivos, siempre la Voyager 1 ligeramente por delante de su gemela. Ahora, también será la primera en alcanzar un nuevo hito: posicionarse a una distancia de un día luz de la Tierra. Hace tiempo que se sabe que este era su próximo reto. Ahora, gracias a las declaraciones que ha hecho la NASA al medio IFLScience, sabemos exactamente la fecha y la hora en las que se espera que lo consiga.

Objetivo casi conseguido. Según la NASA, la Voyager 1 debería alcanzar la distancia de 1 día luz de la Tierra el próximo 18 de noviembre de 2026, a las 10:16:07 UTC. La hora podría variar ligeramente, pero en principio, según los cálculos realizados por los ingenieros de las misiones Voyager, esas son las predicciones.

Muchos logros en su historia. Voyager 1 se lanzó en 1977. En 1979 llegó al vecindario de Júpiter para observarlo y fotografiarlo de cerca. Gracias a su trabajo se descubrieron dos nuevas lunas jovianas y un anillo delgado en torno al planeta. Después, en 1980, llegó a Saturno. También descubrió un nuevo anillo y aún más lunas: un total de 5 satélites. Urano y Neptuno se los dejó a su gemela, la Voyager 2, por lo que después de Saturno siguió su viaje más allá del sistema solar, dejando atrás la heliosfera en 2012. Entonces se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en introducirse en el espacio interestelar.

Las claves de su mantenimiento. En estos años, ha sido necesario ir apagando poco a poco muchos de los instrumentos de las sondas Voyager para ahorrar batería y que puedan continuar con su viaje. Por eso, lleva ya varias décadas sin tomar imágenes. La última fue el famoso punto azul pálido, que se fotografió el día de San Valentín de 1990. Gracias a ese ahorro, sigue enviando datos regularmente a la Tierra, aunque, cuanto más lejos, más le cuesta.

Energía que se acaba. Las sondas Voyager obtienen su energía gracias a tres generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG), que convierten el calor generado por la desintegración del plutonio-238 en electricidad. Esto es lo que les ha permitido seguir trabajando durante tanto tiempo. En 2011, por ejemplo, las dos sondas generaban algo menos de 270 vatios, que es aproximadamente el 76% de la potencia con la que empezaron. Gracias al apagado de instrumentos, el chicle se ha ido estirando hasta hoy, con la posibilidad de batir un nuevo récord el próximo mes de noviembre.

Sin embargo, se pierde un 0,8% de potencia cada año, por lo que se calcula que para 2030 dejarán de obtener suficiente energía para poder captar datos o comunicarse con la Tierra. Seguirán vagando por el espacio interestelar, pero apagadas y silenciosas.

¿Y después qué? Se calcula que, así, la Voyager 1 tardará unos 40.000 años en acercarse a la estrella más cercana posible. Puede que se sumerja en otro sistema planetario, que quién sabe si tendrá vida o no. Si la tiene, llevará un mensaje de la Tierra, ya que, al igual que la Voyager 2, lleva a bordo un disco de oro con saludos en 55 idiomas, junto a música y 116 imágenes y sonidos de la Tierra.

Ninguno de los ingenieros que escribió ese mensaje podrá saber nunca si alguien lo lee. Ni siquiera sabemos si la humanidad seguirá existiendo para ese momento. Pero, cuando hablamos del espacio, la incertidumbre suele ser la norma. De momento, es mejor pensar en el horizonte más cercano, que es ese en el que la Voyager 1 bate un récord más. Apenas quedan unos meses para que lo logre.

Imágenes | NASA

En Xataka | El rescate de la Voyager 1 ha comenzado. Con 8 KB de memoria, un lenguaje de programación de 1957 y un lag sin igual