Irlanda se ha llenado de centros de datos. Y ahora está descubriendo que el 23% de toda su energía va para ellos

La actualidad tecnológica pasa por dos velocidades. Por un lado, las Big Tech y startups de IA están apostando por la construcción masiva de gigantescos centros de datos. Realizan inversiones milmillonarias para ello y hay países que están intentando atraer ese dinero. Por otro lado, esos mismos países chocan con un muro: no hay energía para tanto centro de datos.

Dentro de esa realidad, Irlanda se ha convertido en el último ejemplo gracias a una cifra: 23%.

En corto. Hace unos días, la Oficina Estadística Irlandesa, o CSO, publicó un informe en el que cifra en 7.663 GWh el consumo anual de los centros de datos instalados en el país durante 2025. El dato en solitario no nos dice mucho, pero ahí están las comparativas que ilustran que, entre 2015 y 2023, el consumo eléctrico de los centros de datos se multiplicó por cinco, pasando de 1,2 TWh a 6,3 TWh, a razón de casi 1 TWh adicional anual.

En porcentajes, el consumo de los centros de datos en 2025 fue del 23% del total frente al 5% de 2015 y, por ponerlo en perspectiva, las viviendas consumieron un 28% (18% urbanas y 9% rurales). Es decir, los centros de datos estuvieron cerca de consumir el mismo trozo del pastel que las viviendas... el año pasado.

Aumento a lo loco. Habrá que esperar al informe del año que viene para ver los datos de 2026, ya que algo que también se señala en el informe es que, mientras el consumo eléctrico de todos los demás usuarios (aquí se cuenta hogares, comercio e industria convencional) apenas aumentó un 2% interanual, el de los centros de datos se disparó un 10% interanual.

Cuestión de pasta. Por otro lado, otro informe reciente del Gobierno apunta que, desde 2010, la economía irlandesa había agregado 22.000 millones de euros a las arcas, se habían creado 17.000 empleos y se habían recaudado 2.800 millones de euros en impuestos debido a los centros de datos. Jack Chambers, ministro de Gastos Públicos, tiene claro que los centros de datos son "una parte central del futuro económico y digital de Irlanda", así que habrá que adaptarse.

De hecho, como apuntan en RTE, en una reciente entrevista preguntaron cuántos centros de datos serían suficientes y Chambers argumentó que el Gobierno trabaja para integrar de manera sostenible la demanda de energía a gran escala y los objetivos de descarbonización, criticando que el debate se centre en "sólo atacar a los centros de datos".

Debate interno. El caso irlandés es interesante porque el país tuvo un periodo de potente modernización de su industria, con firmas tecnológicas representando una parte importante del tejido industrial antes de los centros de datos enfocados a la IA. Ahora, sin embargo, esos tragones centros de datos están generando un debate interno porque están generando una enorme tensión tanto en la red eléctrica como en los objetivos medioambientales del país.

Estudios diferentes estiman que entre un 2,5% y un 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Irlanda ya se atribuyen a los centros de datos y la demanda de energía supera a la capacidad renovable que se añade cada año. Y desde dentro se ha intentado responder, con el regulador de energía del país adoptando una política que exige que los grandes proyectos cubran el 80% de su demanda con nueva generación renovable irlandesa en un plazo de seis años. De lo contrario, no pueden conectarse a la red.

La realidad es que es un papel complicado porque, como decimos, ahora es el Gobierno el que está intentando equilibrar el papel del país como centro digital europeo y potencia en la nube... con la estabilidad de su propio sistema eléctrico.

Lo pagan los ciudadanos. En Estados Unidos se dieron cuenta de esto hace un tiempo. La cercanía de los centros de datos a ciertas ciudades o su presencia en algunos estados estaba haciendo que la factura de la luz de los hogares que no tenían nada que ver fuera cada vez más alta. En Irlanda, un estudio de 'Amigos de la Tierra' apuntó que el consumo de electricidad de estas instalaciones es tan alto que son los hogares los que están amortizando la factura.

La cifra que apuntan es 360 euros de más en promedio por hogar entre 2015 y 2023 debido a la intensidad de la presencia de los centros de datos en la red.

Debate europeo. Esto no es algo que afecte exclusivamente a Irlanda y, de hecho, a escala europea, el caso irlandés se toma como un ejemplo extremo de cómo el crecimiento de la infraestructura de IA puede tirar por la borda la planificación energética de un país. Aquí también hay dos velocidades, con países que buscan desplegar su plumaje renovable para atraer centros de datos (España, por ejemplo) y otros que ya están frenando el desarrollo de nuevos proyectos.

Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín son las áreas metropolitanas conocidas en el sector de los mercados como 'FLAP-D', y fueron durante años el foco de la construcción de centros de datos "tradicionales". Tenía sentido, ya que son urbes enormes con gran industria tecnológica y el vaivén de datos era muy rápido. Sin embargo, a medida que los centros de datos dejaban de ser para ofrecer servicios en la nube y más para chupar energía para entrenar la IA, empezaron a consumir entre el 33% y el 42% de la electricidad de Ámsterdam, Londres y Frankfurt.

En Irlanda, y en el caso de Dublín, era más extremo, elevando esa cifra de consumo hasta el 80%. Es lo que ha provocado que las gigantes de la IA miren al norte y al sur del continente para huir de la regulación y los cuellos de botella, creando los 'Juegos del Hambre' de la energía en la que hay países mejor posicionados que otros, pero todos con el mismo problema a corto o medio plazo: no hay electricidad para tanta instalación.

En Xataka | La solar y la eólica están siendo tal éxito en Alemania que están llevando a una paradoja: tienen que desconectarse



