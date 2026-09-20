15.000 monedas de plata y un posible récord: Gales está ante el mayor tesoro romano jamás encontrado allí

Lo que veis sobre estas líneas son más de 2.700 monedas romanas que el detectorista David Moss encontró en el invierno de 2018 y que Amgueddfa Cymru estudió a fondo antes de que un forense las declarara oficialmente tesoro. El hallazgo, magnífico si se tiene en cuenta que lo habitual es dar con botines más pequeños, parece una minucia comparado con lo que Moss encontró el verano pasado: un enorme tesoro compuesto por unas 15.000 monedas.

El hallazgo. Como recoge la BBC, el pasado agosto Moss y su colega Ian Nicholson estuvieron rastreando a fondo un campo al norte de Gales. Tras seis horas de excavación, dieron con una vasija que contenía monedas de plata. Días después, en otra prospección, apareció otra muy cerca. En total, el cómputo de monedas ronda las 10.000-15.000 y el conjunto pesa aproximadamente 60 kg. Como ya sucediera con el tesoro de 2018, el Museo Nacional de Cardiff lo está estudiando.

Por qué importa. A falta de que la institución concluya el estudio, podríamos estar ante un hallazgo que bata récords en Gales: hasta ahora se habían encontrado unas 10.000 monedas allá por los noventa cerca de Chepstow y casi 6.000 en Sully (Vale of Glamorgan) en 2008, según explica el propio Museo Nacional de Cardiff.

Eso sí, no supera otros tesoros hallados en Britannia, como el descubierto en Somerset en 2010, con 52.503 monedas, según el propio Frome Museum, o el Cunetio Hoard de Wiltshire, donde en 1978 se encontraron 54.951 monedas. Este último sigue siendo el mayor lote de monedas romanas hallado en Gran Bretaña: las monedas se conservan en el Museo Británico, mientras que la vasija original puede verse en el Wiltshire Museum.

Qué dicen estas monedas. El potencial tesoro cuenta con denarios de plata y monedas bañadas en plata. Los primeros eran el estándar del Alto Imperio; los segundos, monedas devaluadas del siglo III con solo una fina capa de plata sobre un núcleo de metal base. En cualquier caso, la combinación es la misma que apareció en el botín de 2018, fechado entonces hacia el año 270 d.C.

Anthony Halse, presidente de la South Wales and Monmouthshire Numismatic Society, apunta a que el lote podría haber pertenecido a un soldado o a un grupo de militares romanos que ocultaron su patrimonio antes de un despliegue o en un momento de inestabilidad.

Qué va a pasar ahora. Casi todo son incógnitas, de momento. La cifra de 15.000 monedas es todavía una estimación del detectorista, no un recuento verificado. Tampoco se ha revelado la ubicación exacta del yacimiento, lo que limita por ahora el análisis del contexto arqueológico.

Todos los hallazgos de este tipo se rigen por la Treasure Act 1996, que se aplica en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y obliga a quien encuentra un posible tesoro a notificarlo a un forense en los siguientes 14 días, quien será el encargado de instruir el caso. Después, si un museo quiere adquirir la pieza, debe comprarla al precio que fije un comité de valoración independiente; el importe se reparte a partes iguales entre quien encuentra el tesoro y el propietario del terreno. Ante un hallazgo de tal envergadura, según Halse, es probable que el Museo Nacional de Cardiff solicite ayuda al Museo Británico para poder conservarlas.





En Xataka | Encontramos sus tesoros, pero no a ellos: qué fue de los romanos que escondieron miles de monedas bajo tierra

En Xataka | La caída del Imperio Romano nos obsesiona desde hace siglos: unos economistas creen tener la respuesta en 400.000 monedas



