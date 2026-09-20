Google ya permite a cualquier agente de IA que controle tu casa: así funciona Home MCP

Si quieres entregarle las llaves de tu hogar a los agentes de IA de Google, ahora puedes. Y es que la compañía ha habilitado una integración MCP para cualquier agente de IA, haciendo que Claude, Google Antigravity, Hermes u OpenClaw ahora puedan ver, analizar y controlar los dispositivos conectados a tu ecosistema de Google Home, y no solo el propio asistente de Google.

Qué está cambiando. Tal y como comparte la compañía en una publicación oficial, ha abierto el acceso anticipado a un servidor MCP (Model Context Protocol) para Google Home. MCP es un estándar que cada vez se encuentra más en el radar y que permite a los modelos de IA conectarse a herramientas y fuentes de datos externas. De esta manera, la compañía ahora permitirá conectar de forma más sencilla timbres, termostatos, cámaras y cualquier dispositivo compatible con Matter en tu hogar a tu agente de IA.

En la práctica, esto significa que un agente de IA que ya utilizas para otras tareas también puede leer los datos de los sensores de tu hogar y actuar dependiendo de la configuración que le hayas dado.

En detalle. La integración cubre cámaras y timbres Google Nest, termostatos Nest, bombillas inteligentes Matter y más. Entre algunos ejemplos que los usuarios le pueden pedir a sus agentes de IA se encuentran:

Análisis entre múltiples cámaras. Podrías preguntarle a tu agente qué han hecho tus hijos cuando han llegado a casa del colegio, y el agente se encargará de extraer varios fragmentos grabados de la cámara para después hacer un resumen.

Podrías preguntarle a tu agente qué han hecho tus hijos cuando han llegado a casa del colegio, y el agente se encargará de extraer varios fragmentos grabados de la cámara para después hacer un resumen. Patrones históricos. El agente puede revisar la actividad pasada de los dispositivos para responder a preguntas como cuántas lavadoras has puesto la semana pasada o cuánto tiempo ha estado encendida la luz.

El agente puede revisar la actividad pasada de los dispositivos para responder a preguntas como cuántas lavadoras has puesto la semana pasada o cuánto tiempo ha estado encendida la luz. Respuestas de voz. Si el agente termina una tarea, puede anunciarlo en voz alta a través de un altavoz de Google Home.

Si el agente termina una tarea, puede anunciarlo en voz alta a través de un altavoz de Google Home. Paneles de control personalizados. Puedes pedirle al agente que cree un panel de control para el hogar inteligente adaptado a cómo utilizas realmente tus dispositivos.

Tal y como advierten desde Google, esto no reemplaza a Gemini for Home, el asistente que Google diseñó para suceder al retirado Google Assistant dentro de la aplicación Home y los altavoces Nest. Home MCP es una capa adicional, ya que permite que agentes de terceros hablen directamente con tus dispositivos a través de sus propias interfaces, por encima de lo que esté haciendo el propio asistente de Google.

Implicaciones. Hasta ahora, si queríamos controlar los dispositivos inteligentes de Google de nuestro hogar, teníamos que construir mediante el agente la interfaz de conexión o trabajar dentro de la propia app de Google con su propio asistente. Con un servidor MCP ya no hace falta, pues le da el contexto que necesita el agente para trabajar de forma autónoma. Un agente con acceso al historial completo de eventos de una casa puede razonar a partir de él, detectando patrones, resolviendo problemas de un dispositivo que funciona mal o creando automatizaciones, en lugar de simplemente ejecutar órdenes de voz individuales.

Jennifer Pattison Tuohy, de The Verge, quien asegura haber utilizado Claude para configurar la plataforma de código abierto Home Assistant, señalaba que Claude gestionaba con facilidad tareas complejas como la resolución de problemas, la creación de automatizaciones y el diseño de un panel de control utilizando lenguaje natural, y sostiene que el verdadero cambio con el movimiento de Google no es que una aplicación pueda encender y apagar la luz por sí misma, sino que los agentes ahora tienen acceso a todos los datos subyacentes y a la capa de control del propio hogar.

Sobre la seguridad. Otorgar a un agente de IA externo acceso a cerraduras, termostatos y cámaras plantea una seria cuestión de seguridad, desde luego, y Google es consciente de ello. La compañía afirma que Home MCP aplica límites de tasa y protecciones de seguridad, como prohibir acciones sensibles como desbloquear puertas. Pero la propia Google se muestra cauta sobre lo que podría salir mal una vez que un agente de terceros entra en juego, pues advierte de que, dependiendo del agente conectado, la integración puede dar lugar a comportamientos inesperados o incluso no deseados, y recomienda revisar detenidamente sus políticas de desarrolladores y términos de servicio.

En otras palabras, que Google no te promete del todo que el resultado sea el que esperes cuando lo conectes a tu agente de IA externo. De igual forma, siempre que se trabaje con agentes, hay que ir cautos de primeras, pues al final le estás dando a una pieza de software permisos sobre lo que puede hacer en tu casa.

Quién puede usarlo, por ahora. El acceso es limitado. Se está desplegando gradualmente para los suscriptores de Google Home Premium Advanced en EEUU, que tiene un coste de 20 dólares al mes y que también incluye historial de vídeo ampliado y alertas detalladas. La configuración tampoco es conectar y usar, pues los usuarios deben crear un proyecto de Google Cloud y configurarlo para utilizar Home MCP, y luego darle esos detalles al agente escogido, el cual les pedirá que inicien sesión y concedan permisos.

Google afirma que no ha decidido si expandirá la función a otros niveles de suscripción o países ni cuándo lo hará. Así que tendremos que esperar para conocer más información al respecto.

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