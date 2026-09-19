Queremos enfriar las ciudades y hemos recuperado una idea milenaria: este bloque funciona como un botijo gigante

Las ciudades de cemento y asfalto tienen un problema térmico bastante importante, puesto que estos materiales absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente, convirtiendo las calles en hornos y generando el conocido efecto de "isla de calor urbana". Y esto es algo que hemos tenido que sufrir bastante en un verano marcado por temperaturas extremas y que no parece que vayan a dar tregua en el futuro.

Lo hemos estado cosechando. Que las temperaturas van en aumento es una realidad contrastada y las olas de calor cada vez son más frecuentes, pero nosotros tampoco estamos haciendo demasiado para poder paliar la situación. Una de las formas que tenemos de conseguir una sensación térmica más agradable, por ejemplo, está en la plantación de árboles de manera inteligente.

Y no es algo que se diga por decir, puesto que ahora mismo hay diferentes estudios encima de la mesa que nos demuestran con datos que los bosques urbanos que tienen cierto sentido y tienen sus copas conectadas y alineadas ofrecen una experiencia mucho más agradable. Y solo hay que irse a alguno de estos bosques para notar cómo automáticamente se reduce la temperatura.

Cada vez menos árboles. Con este pretexto, lo lógico sería comenzar a plantar árboles por todas las ciudades y crear bosques urbanos de una manera inteligente que puedan actuar como refugios climáticos, pero la realidad es que cada vez es más común ver ciudades áridas con aceras y carreteras a cielo descubierto.

Y esto solo provoca que estos materiales comiencen a almacenar calor que se va liberando a lo largo del día y la verdad es que pasear por una ciudad de tarde es algo de valientes.

Hay opciones. Además de plantar árboles en nuestras ciudades, hay otras muchas ideas para tratar de conseguir un poco de alivio en nuestras calles. Una de estas la vimos el año pasado, fruto de dos estudiantes de diseño industrial de la Universidad de Zúrich, Andrin Stocker y Luc Schweizer, que crearon Blocº. Una idea que la verdad tiene todo el sentido del mundo, puesto que combina una especie de ladrillo, agua y energía solar para refrescar el aire en los puntos más calurosos de la ciudad.

Pero no estamos ante un simple bloque de arcilla, porque Blocº es un módulo de terracota porosa altamente tecnificado. En su interior alberga depósitos de agua, conductos de aire, una pequeña bomba y un sistema de ventilación. Todo ello alimentado de forma autónoma mediante un panel solar que garantiza los aproximadamente 200 Wh diarios que necesita el sistema para funcionar.

Una idea antigua. El mecanismo que utiliza este prototipo es bastante clásico, pero muy efectivo, puesto que se basa en la refrigeración evaporativa. Este es el mismo principio físico que utilizaban nuestros antepasados con las tinajas de barro o los botijos en nuestro entorno para poder mantener el agua fría cuando se iba a trabajar al campo y se mantenía este botijo al sol.

De esta manera, cuando el aire caliente de la calle atraviesa los conductos de la cerámica húmeda de Blocº, el agua pasa de estado líquido a vapor. Este cambio de fase requiere energía, la cual es extraída del aire circundante, y el resultado es que el aire que expulsan los ventiladores del módulo sale mucho más frío.

Sus estimaciones apuntan a que, en condiciones de estrés térmico, es decir, cuando estamos por encima de los 30 ºC, el sistema podría reducir la temperatura del aire en torno a 9 ºC en esos puntos concretos de la calle. Y para lograrlo, el bloque requiere un consumo de entre 50 y 56 litros de agua al día, un gasto que el propio diseño intenta compensar parcialmente mediante un sistema de captación de lluvia que recuperaría unos 24 litros diarios.

A largo plazo. Aunque tenemos algunas soluciones pensadas para poder convivir mucho mejor con esta nueva situación climática que se nos avecina en los próximos años, todavía hay mucho camino por recorrer. En el caso de la plantación de árboles y el reordenamiento urbano, no se puede hacer en unos pocos meses, puesto que requiere de años de planificación y ejecución.

Y en el caso de ideas como la de Blotº ocurre algo muy parecido, puesto que en estos momentos es cuando están comenzando a surgir y, por tanto, queda un gran camino por delante para ver los resultados que tienen y, sobre todo, su financiación e implementación con el objetivo de lograr espacios donde podamos sentirnos mucho más protegidos del calor.

Vía | La crème du gaming

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