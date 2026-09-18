"Quizá lo deje todo y me dedique a hacer anime el resto de mi vida": Michael B. Jordan tiene más de un proyecto de anime en marcha

No es ningún secreto que Michael B. Jordan es un enamorado del anime. Ha hablado abiertamente de su pasión por series icónicas como 'Dragon Ball', 'Hunter x Hunter' y 'Naruto', y por películas tan celebradas como 'La princesa Mononoke', del Studio Ghibli. Un gusto exquisito, si se me permite la apreciación personal, aunque me falte 'One Piece' en la lista.

El caso es que el actor de trabaja ahora mismo en más de un proyecto de anime, y ha llegado a bromear con que podría dejar atrás el Hollywood tradicional para dedicarse a los animes a tiempo completo. Y aunque podría sonar a broma, lo cierto es que esos proyectos existen de verdad.

Del ring de 'Creed III' a la mesa de dibujo. La pelea final de 'Creed III' se inspiró en los combates al estilo anime: el actor asegura que buscó influencia directa en series de boxeo como 'Hajime no Ippo' y 'Megalo Box'. Lo siento, no puedo evitarlo: si queréis una anime de peleas tan guapo como absurdo, 'Baki Hanma'.

Imagen | Espinof

Ahora quiere crear los suyos. Ahora que 'Sinners' ha tenido tiempo de coger fuelle, Jordan se ha zambullido en el universo del anime para firmar sus propias obras dentro del género, hasta el punto de bromear con abandonar el cine tradicional para dedicarse a esta pasión a tiempo completo. Habló del tema en la entrevista de portada del número de octubre de 2026 de Vogue, en el que la revista reveló que tiene "algunos proyectos [de anime] en fases iniciales de desarrollo". "Quizá lo deje todo todo y me dediqué a hacer anime el resto de mi vida", dijo. Lo más simpático del asunto es que el entrevistador, Kelefa Sanneh, apuntó que solo estaba "medio bromeando".

Lo que ya le contó en 2023. En febrero de 2023, durante el IGN Fan Fest, Jordan habló con entusiasmo de los animes que moldearon el estilo visual y las secuencias de lucha de 'Creed III'. "Sin querer ponerme demasiado 'friki' con el tema... Has visto tantas peleas a lo largo de las franquicias de 'Rocky' y 'Creed', y yo quería darle mi toque personal, ¿sabes? ¿Cómo hacer que esas peleas fueran distintas? Y, fíjate, de 'Hajime no Ippo' a 'Megalo Box', pasando por 'Naruto' y 'My Hero Academia', todos esos animes que vi mientras crecía, hay un espíritu inherente en su manera de pelear...", explicó.

"Y están los lazos, las relaciones y todo lo demás. Pero eso se parece mucho a la hermandad y el vínculo que tenemos nosotros, y también a su relación con la familia. Así que intenté centrarme en algunos de esos momentos clave. Y sí, están ahí. Están presentes en muchas de las peleas. Diría que, viniendo del universo de 'Dragon Ball Z', hay un puñetazo [en] la pelea entre Damian y yo, un puñetazo muy al estilo de 'Dragon Ball Z'".

Lo próximo no es anime. Aunque todavía no está claro cuáles serán sus proyectos animados, sus fans pueden esperar verlo junto a Austin Butler en 'Miami Vice '85', un reboot de la icónica 'Corrupción en Miami' cuyo estreno está previsto para el 6 de agosto de 2027. Jordan trabaja además en una película de 'Battlefield' con Christopher McQuarrie; según distintas informaciones, ambos se encuentran actualmente presentando la adaptación a varios estudios con la esperanza de llevar la franquicia de shooters de Electronic Arts a la gran pantalla.

Vía | IGN Brasil

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