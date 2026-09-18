Las minas en Marruecos tienen un gigantesco sistema de almacenamiento con baterías LFP: 125 MWh para no depender del sol

Marruecos acaba de poner en marcha un gigantesco sistema de almacenamiento de energía que utiliza baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), siendo el primer proyecto de este tipo y escala que se construye en el país. El sistema, de 25 MW / 125 Mwh, se ubica en el yacimiento minero de Benguerir. Te contamos todos los detalles.

A punto. El sistema se ha conectado y está entrando ahora en una fase de pruebas y puesta en servicio antes de alcanzar su pleno funcionamiento, según OCP Green Energy. Con cinco horas de duración de almacenamiento, la batería puede absorber la electricidad solar generada durante las horas de luz diurna y liberarla más tarde, cuando el complejo minero e industrial más la necesita.

Uso industrial. Las fábricas y las minas de la región que funcionan las 24 horas del día solo necesitaban un sistema que almacenase toda esa energía solar que se genera durante el día. De esta manera, las fábricas se ahorran un buen dinero, ya que hasta ahora estaban obligadas a seguir comprando electricidad de la red durante las horas punta más caras, a pesar de que hubiesen generado abundante energía solar a primera hora del día.

Al almacenar ese excedente de energía, OCP prevé reducir su factura eléctrica en el centro en aproximadamente un 25 % durante los periodos de máxima demanda.

En detalle. La batería está conectada al parque solar existente de OCP Green Energy, que ya suma un total de 202 megavatios pico (MWp) repartidos en tres instalaciones: 67 MWp en la propia Benguerir, 30 MWp en Foum Tizi y 105 MWp en Oulad Farés, en Khouribga. El proyecto de almacenamiento ha costado unos 170 millones de MAD (unos 15,5 millones de euros), lo que cubre las baterías, los equipos de conversión de potencia, las obras civiles y eléctricas y la ingeniería.

La empresa china Envision fue seleccionada para proporcionar la tecnología. El contrato se firmó a finales de 2025 y el equipamiento se encargó poco después. Este calendario le ha venido muy bien a la empresa, ya que no han tenido que lidiar con la presión que sufre la cadena de suministro global con las baterías ahora mismo. Parte de la financiación también viene del extranjero, del Fondo para las Tecnologías Limpias, una iniciativa respaldada por el Banco Africano de Desarrollo, que aportó unos 20 millones de dólares al proyecto.

Entre líneas. El director general de OCP Green Energy, Omar Kadir, describía el almacenamiento como “la extensión natural” de la estrategia energética de la empresa, lo que permite acoplar su producción eléctrica con la gran demanda de energía de las fábricas de la región, al tiempo que hace que el suministro eléctrico general sea más fiable, según declaraba a Morocco World News.

La elección de la química de baterías LFP, que suelen ser muy estables a nivel térmico y seguras, también apunta a un enfoque industrial a largo plazo, con un sistema diseñado para funcionar durante unos 25 años. Más allá del despliegue de la tecnología, OCP está intentando construir parte de la cadena de suministro de baterías en su propio país, pues junto con la Universidad Politécnica Mohamed VI está desarrollando materiales LFP derivados del ácido fosfórico, aprovechando su propia experiencia en la química del fosfato. La idea es construir un ecosistema de este tipo de baterías en toda la nación.

Inversiones. La batería de Benguerir se ha financiado a base de préstamos verdes por valor de 200 millones de euros de la Corporación Financiera Internacional, parte de los cuales se destina a hasta 100 MWh de almacenamiento adicional vinculado a dos nuevas plantas solares de 400 MW proyectadas para Benguerir y Khouribga. Todo esto se enmarca en un programa más amplio de inversiones verdes de 13.000 millones de dólares de OCP Group para 2023-2027, destinado a hacer funcionar sus operaciones con energía de bajas emisiones de carbono, al tiempo que se adentra en el amoníaco y el hidrógeno verdes.

Imagen de portada | Morocco World News

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