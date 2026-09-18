Estos son los mejores chollos de Amazon en tecnología que hemos encontrado hoy, 18 de septiembre

Ya hemos pasado el ecuador de septiembre y eso significa que cada vez estamos más cerca de la próxima Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Serán dos días de muchas ofertas, pero eso no excluye que ahora mismo podamos encontrar varios chollos interesantes en tecnología en esta tienda. Por eso mismo, justo a continuación hemos hecho una selección de cinco que nos parecen especialmente interesantes.
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirador y Friegasuelos, Succión de 25.000Pa, Cepillo Lateral y Mopa Extensible, AceClean DryBoard y Autolimpieza Automática de Mopa, Secado con Aire Caliente
- TCL 75RM7L por 1.199 euros, precio mínimo histórico para este televisor RGB-MiniLED de 75 pulgadas.
- Dreame L10s Ultra Gen 3 por 379 euros, el robot aspirador más vendido de Amazon ahora mismo.
- Ugreen FineTrack Duo por 29,13 euros, pack de cuatro localizadores compatibles tanto con Android como con iOS.
- Redmi Note 17 por 239,92 euros, móvil económico con 7.700 mAh de batería.
- Freidora de aire Haier Flexi por 99 euros, casi a mitad de precio y con 11 litros de capacidad.
TCL 75RM7L
Si estás buscando un televisor con una gran diagonal, este TCL 75RM7L te puede interesar. Se trata de un modelo que utiliza tecnología RGB-MiniLED, una evolución de los televisores MiniLED que logra colores más puros y un nivel de brillo más alto (ideal si en tu salón suele haber mucha luz). Tiene una tasa de refresco de 144 Hz de forma nativa y es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR 10+. Está rebajada hasta los 1.199 euros.
TCL 75RM7L 75 Pulgadas RGB-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV, 2.000 Nits
Dreame L10s Ultra Gen 3
El Dreame L10s Ultra Gen 3 es ahora mismo el robot aspirador más vendido de Amazon, algo a lo que ha ayudado su descuento: sale ahora mismo por 379 euros. Tiene una potencia de succión de 25.000 Pa, por lo que es muy eficaz hasta con pequeñas partículas o cabello fino. Cuenta con una mopa y un cepillo lateral que se extienden, llegando así a las zonas más complicadas. Además, cuenta con una base de autovaciado que reduce mucho el mantenimiento que necesita.
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirador y Friegasuelos, Succión de 25.000Pa, Cepillo Lateral y Mopa Extensible, AceClean DryBoard y Autolimpieza Automática de Mopa, Secado con Aire Caliente
Ugreen FineTrack Duo
Si estás buscando un nuevo localizador, estos de Ugreen tienen una muy buena relación calidad-precio ahora mismo: cuestan 29,13 euros y vienen cuatro unidades. Los localizadores cuentan con batería integrada (se carga a través de USB-C) y prometen una autonomía de 12 meses. Además, son compatibles tanto con Android como con iOS y tienen una alerta de pitido de 100 dB que facilita encontrarlos cuando estamos cerca.
UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub 4 Piezas
Redmi Note 17
Una de las ofertas destacadas de esta semana la tenemos con un móvil que se acaba de estrenar: el Redmi Note 17. Es un dispositivo económico que destaca especialmente en dos aspectos, empezando por su enorme pantalla de 6,99 pulgadas con 120 Hz, ideal para consumir contenido multimedia. Su otra característica clave es su batería, que es de 7.700 mAh y promete más de dos días de autonomía. Está disponible de salida por 239,92 euros.
REDMI Note 17, Smartphone 6+256GB, Negro, batería de 7700mAh
Freidora de aire Haier Flexi
Para terminar, tenemos esta freidora de aire Haier que es perfecta para cocinar mucha cantidad de alimentos. Tiene 11 litros de capacidad y viene con 8 funciones diferentes, entre las que están descongelar y cocción lenta. Además, viene con un separador que permite dividir su cesta en dos partes y cocinar cada una de ellas a una temperatura diferente. Cuesta 99 euros.
Haier Freidora de Aire Flexi | 11L con Divisor y Ventana
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | TCL, Dreame, Ugreen, Xiaomi, Haier
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