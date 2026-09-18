Hay una paradoja en el salario mínimo español: es el octavo más alto de Europa y uno de los que menos poder adquisitivo gana

España lleva años presumiendo de subidas del salario mínimo y eso le ha llevado ser el octavo SMI que más ha subido de los 22 estados miembros de la UE que cuentan con esta figura en su mercado laboral.

Sin embargo, el informe anual de 2026 de Eurofound, la agencia europea que analiza las condiciones de vida y trabajo, revela que tener uno de los salarios mínimos más altos no se está traduciendo en un incremento del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores.

Uno de los SMI más altos de la UE. El dato de partida que ofrece Eurofound es prometedor. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España se incrementó un 3,1% en 2026, situándose en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas desde su última modificación del Real Decreto 126/2026. Son unos 17.094 euros al año. Con ese incremento, España ocupa el octavo puesto, por detrás de países como Hungría que reforzó su SMI un 18,6%, Eslovenia con un aumento del 16% o Bulgaria con el 12.6%.

El incremento de los salarios mínimos de estos países, al igual que España, ha sido constante en los últimos años, con valores de subida previos de entre el 15,4% que registró Bulgaria en 2025 o el 8,8 de Eslovaquia. En España se incrementó el 4,4% hasta alcanzar uno de sus objetivos que era cubrir el 60% del salario medio neto.

La inflación se ha comido la subida. Según los datos de Eurofound, España fue el tercer país de la UE con menor ganancia real en términos de poder adquisitivo a comienzos de 2026. Solo por delante de Polonia y Rumanía, que no solo no ganaron poder de compra, sino que lo perdieron.

Descontando la inflación, la mejora que supuso el SMI quedó por debajo del 1%, frente al más del 13% de Eslovenia o el más del 8% de Hungría y Lituania. Y eso con datos de enero, antes de que los precios volvieran a dispararse tras los ataques de EEUU a Irán que desencadenaron la actual escalada de precios en el combustible.

Según los últimos datos del INE, el IPC (Índice de Precios de Consumo) escaló al 4,3% en agosto, su nivel más alto en tres años, por el precio de los carburantes. Ese 1% de mejora que registraba Eurofound puede haberse esfumado ya.

Por qué subió tan poco este año. La directiva europea sobre salarios mínimos obliga a usar valores de referencia, casi siempre ligados al salario medio. España ya ha alcanzado ese 60% que marca Europa, por lo que tiene menos margen para subir anualmente sin desbordar su propio objetivo.

Por eso, mientras en el este de Europa están aplicando subidas de dos dígitos mientras España registra incrementos moderados. Los sindicatos no están conformes con este baremo y reclaman una subida "por encima del 5%" para compensar esa pérdida de poder adquisitivo en 2027.

Lo que se gana y se pierde a largo plazo. La foto cambia si se mira con una perspectiva a diez años vista. Entre 2016 y 2026, el poder adquisitivo del SMI ha subido cerca de un 40%. Es un ritmo que en la UE solo comparte con Portugal. Ese incremento ha reducido la distancia entre quienes cobran el mínimo y el resto de asalariados que cobran más de esos 17.094 euros al año.

La estructura salarial en España se ha compactado en la zona baja empujada por la subida del SMI. Fuente: INE (datos de 2023)

El propio informe reconoce que el salario mínimo ha crecido más que el salario medio del conjunto de trabajadores y que España es de los países donde eso se nota más, acortando distancias entre el mínimo obligatorio y el salario más habitual. Es decir, las empresas no han tenido más remedio que subir los salarios más bajos, pero apenas se han tocado los salarios que están por encima de ese mínimo en los que el Gobierno no tiene margen de actuación.

Qué puede pasar de aquí a fin de año. El articulo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores permite revisar el SMI a mitad de año si la inflación se desvía de lo previsto. Bélgica ya activó en abril una subida automática ligada al IPC, según recoge el propio informe de Eurofound. Francia hizo algo parecido y subió su mínimo un 2,41% en junio, al superar la inflación el umbral que dispara la revisión automática.

En España, el Ministerio de Trabajo ha descartado por ahora una segunda subida en 2026 y el debate se traslada a la negociación del SMI de 2027. Mientras, casi 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo siguen notando en su bolsillo cada subida de la gasolina y el incremento del coste de la cesta de la compra que viene asociada a esa subida.

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Imagen | Unsplash (Ivan Henao)