El Samsung Galaxy Z Fold8 baja de precio, los Sony WH-1000XM5 vuelven de oferta y más. Cazando Gangas

Queda poco para finalizar la semana, por lo que es un buen momento para detenerse y ver cómo han ido estos últimos días de ofertas. Si buscas un teléfono plegable o un móvil económico que acabe de lanzarse, o incluso unos excelentes auriculares, no te vayas muy lejos porque hay donde elegir. En el nuevo Cazando Gangas vamos a repasar los mejores chollos en tecnología que hemos ido viendo durante estos días.

Xiaomi Redmi Note 17 5G por 303,99 euros, un móvil que acaba de llegar y que goza de una relación calidad-precio excelente.

por 303,99 euros, un móvil que acaba de llegar y que goza de una relación calidad-precio excelente. Sony WH-1000XM5 por 224,10 euros al pagar desde la app, unos auriculares con una cancelación de ruido espectacular.

por 224,10 euros al pagar desde la app, unos auriculares con una cancelación de ruido espectacular. Samsung Galaxy Z Fold8 por 1.664,10 euros con cupón y siguiendo unos pasos, el nuevo formato plegable de la marca.

por 1.664,10 euros con cupón y siguiendo unos pasos, el nuevo formato plegable de la marca. Logitech G29 por 209,99 euros, un pack que incluye volante, pedales y palanca de cambios.

por 209,99 euros, un pack que incluye volante, pedales y palanca de cambios. JBL Tune 520 por 34,99 euros, unos auriculares económicos que ofrecen una muy buena calidad de audio.

Xiaomi Redmi Note 17 5G

Xiaomi acaba de estrenar el Redmi Note 17 5G con una oferta de lanzamiento, tal y como acostumbra a hacer la marca. Por 303,20 euros utilizando el cupón REDMI17, nos encontramos ante un teléfono que puede presumir de gozar de una buena relación calidad-precio montando una pantalla grande de 6,99 pulgadas y una batería de nada menos que 7.700 mAh. También es compatible con tarjetas microSD de hasta 2 TB y su color Morado Celestial, el que podéis ver arriba, es precioso.

Xiaomi también ha lanzado tres móviles más de la gama Redmi Note 17. Podéis encontrar sus ofertas de lanzamiento desde este enlace.

Sony WH-1000XM5

Lo bueno de la gama WH-1000 de Sony es que, pese a tener precios muy elevados, suelen verse de oferta con bastante frecuencia. La generación de los Sony WH-1000XM5 es una de las mejores hasta la fecha y ahora mismo se puede comprar en MediaMarkt por 224,10 euros al acceder desde la app (si quieres comprarlos en web su precio es de 249 euros).

Estos auriculares no solo son cómodos, incluso aunque se utilicen durante varias horas seguidas. También son unos auriculares que ofrecen una cancelación activa de ruido excelente, la calidad de audio es muy buena y ofrecen una buena autonomía de hasta 30 horas de uso.

Samsung Galaxy Z Fold8

El Samsung Galaxy Fold8 es el móvil plegable con el nuevo formato tipo pasaporte, y no es barato precisamente. Estos días ha bajado de precio en algunas tiendas, siendo la oficial de Samsung una de las más interesantes para comprar este móvil, ya que su precio baja hasta los 1.664,10 euros. Eso sí, para ello, hay que tener en cuenta varias cosas.

Su precio parte de los 1.999 euros, pero se puede conseguir un descuento de 50 euros a través del programa Entrega y Estrena. También hay otro descuento de 100 euros al realizar la compra con PayPal y un descuento adicional del 10% al utilizar el código IA10.

El móvil viene junto con una funda y con los auriculares Samsung Galaxy Buds4 Pro.

Puedes ver otras ofertas en móviles Samsung desde este artículo.

Logitech G29

Si te gusta conducir y adoras los videojuegos de conducción y simulación, Amazon ahora mismo tiene de oferta el Logitech G29 por 209,99 euros en un pack que, además del volante, incluye pedales con embrague y una palanca de cambios. Este pack lo compré yo hace unos meses y, por su precio, sorprende la calidad. Pero lo mejor es que, al tratarse de un volante tan popular, la compatibilidad con videojuegos de PC es bastante grande. Además, también funciona en consolas PlayStation 4 y 5.

Logitech G29 (pack) Hoy en Amazon — 209,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

JBL Tune 520

Si quieres unos auriculares, pero los de Sony te parecen muy caros, Amazon ahora mismo tiene los JBL Tune 520 por 34,99 euros. Ayer estaban cinco euros más baratos, pero aún así siguen teniendo un buen precio. Son unos auriculares con diseño supraaural que pesan poco, su autonomía es de hasta 57 horas de uso y se escuchan muy bien. Son perfectos para utilizarlos fuera de casa, como en un gimnasio.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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