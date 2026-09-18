Hoy en Lidl esta cafetera espresso por 99 euros: con 19 bares y diseño en acero inoxidable

Si quieres dar el salto del café de cápsulas a un espresso tradicional de cafetería sin hacer un desembolso astronómico, Lidl vuelve a tener en oferta una de sus máquinas más potentes y elegantes. La cafetera espresso Silvercrest de 1.350 W destaca por un elegante acabado metálico y unas prestaciones dignas de gamas superiores. Está ya disponible en su tienda online por 99 euros.

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Control de temperatura para un café a tu gusto

A diferencia de los modelos básicos de consumo doméstico (que suelen quedarse en los 15 bares), esta cafetera eleva la apuesta con una bomba de presión de 19 bares. Esta fuerza garantiza una extracción óptima de los aceites y aromas del café molido, logrando una capa de crema densa y consistente en cada taza.

Su ajuste de temperatura en tres niveles permite personalizar la temperatura de erogación del espresso para adaptarla al tipo de tueste del grano a tus gustos personales. Por otra parte, de su diseño se puede destacar su cuerpo metálico que no solo le da un aspecto premium y fácil de limpiar, sino que aporta mayor durabilidad frente a las carcasas de plástico habituales en este rango de precio.

Incorpora también una boquilla de vapor 2 en 1, la cual funciona como tubo orientable para espumar la leche de forma manual o para dispensar agua caliente directamente para infusiones. Su depósito es de 1,27 litros y se puede extraer para llenarlo fácilmente.

Esta cafetera económica de Lidl también incluye accesorios como el portafiltro con dos cacillos (para una o dos tazas) y un prensador (tamper) con base sólida de acero inoxidable. Por último, se puede destacar su desconexión automática tras 30 minutos de inactividad para ahorrar energía así como su bandeja de goteo extraíble con flotador indicador de nivel de agua.

⚡ EN RESUMEN: cafetera espresso 1.350 W de lidl ✅ LO MEJOR Bomba de 19 bares: supera los 15 bares habituales de la gama de entrada, garantizando un extra de fuerza para lograr un espresso más denso y cremoso.

supera los 15 bares habituales de la gama de entrada, garantizando un extra de fuerza para lograr un espresso más denso y cremoso. Prensador de calidad: incluye un tamper con base de acero, superior a las cucharas prensadoras de plástico endeble que suelen traer otras cafeteras económicas. ❌ LO PEOR Requiere limpieza manual... Como cualquier cafetera de brazo, exige limpiar el portafiltro y la mopa de la boquilla de vapor después de cada uso.

Como cualquier cafetera de brazo, exige limpiar el portafiltro y la mopa de la boquilla de vapor después de cada uso. Sin molinillo integrado... Necesitarás comprar café ya molido para espresso o disponer de un molinillo independiente en casa. 💡 CÓMPRALO SI... Disfrutas del ritual de moler o prensar tu propio café y buscas un resultado cercano al de cafetería sin hacer una gran inversión. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un café listo con solo apretar un botón sin preocuparte por la dosis ni la limpieza, es mejor optar por una máquina de cápsulas o una superautomática.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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