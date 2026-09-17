La serie más vista en la historia de Netflix vuelve hoy con nuevos episodios: se ha visto más de 1.200 millones de veces

Casi diez años después de su arranque, 'Stranger Things' se despidió la pasada Nochevieja con su gran final. A lo largo de cinco temporadas, se convirtió en la producción propia más exitosa de la historia de Netflix: más de 1.200 millones de visionados sumando todas sus temporadas hasta finales de 2025, una cifra que deja atrás incluso a fenómenos como 'Miércoles' o 'El juego del calamar'.

Pero el universo no se ha ido con ella, porque todavía hay 'Stranger Things' para rato.

La serie sigue viva. En abril llegó a Netflix la primera temporada de la nueva serie de animación 'Stranger Things: Relatos del 85' ('Tales from '85' en su título original) y, apenas unos meses después, la segunda temporada acaba de salir del horno.

Entre la segunda y la tercera. La historia se sitúa cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada de la serie principal: estamos en los meses de invierno de 1985 y Eleven, Mike y compañía viven una nueva aventura en Hawkins. En la primera temporada de 'Relatos del 85', el grupo de amigos tuvo que vérselas con nuevos monstruos y, en el último segundo, logró impedir con la ayuda de su nueva amiga Nikki Baxter que se abriera el portal al Mundo del Revés.

Unas flores nada inocentes. En la segunda temporada les espera otra aventura. Mientras la pandilla pasa el rato en las recreativas y espera con ganas el día de San Valentín, en Hawkins brotan de repente unas flores extrañas. Parecen inofensivas, pero no tardan en poner en jaque la ciudad. Por si fuera poco, los protagonistas se topan, además, con un espíritu misterioso y tendrán que movilizar todas sus fuerzas para volver a salvar la papeleta.

Las voces repiten (pero no las que crees). Las estrellas de 'Stranger Things', con Millie Bobby Brown a la cabeza, no regresan poniendo voz a sus personajes. En su lugar, en la temporada de estreno pudimos escuchar en versión original en inglés a un reparto de voces que ahora vuelve en la segunda:

Brooklyn Norstedt como Eleven/Jane Hopper.

Luca Diaz como Mike Wheeler.

Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield.

Elisha Williams como Lucas Sinclair.

Braxton Quinney como Dustin Henderson.

Benjamin Plessala como Will Byers.

Odessa A'zion como Nikki Baxter.

Brett Gipson como Jim Hopper.

Janeane Garofalo como Anna Baxter.

Jeremy Jordan como Steve Harrington.

Alessandra Antonelli como Nancy Wheeler.

Imagen | Netflix

Cuándo y cuánto. 'Relatos del 85' vuelve a Netflix hoy, 17 de septiembre de 2026. Como su predecesora, consta de diez episodios. La serie de animación cuenta con los hermanos Duffer como productores ejecutivos, mientras que en la dirección creativa está Eric Robles ('Glitch Techs').

Y aún hay más en el horno. Los fans, eso sí, tienen otro motivo para frotarse las manos: hay un nuevo spin-off en desarrollo en Netflix. Y la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow', que narra la precuela del villano Vecna, aspira también a llegar en emisión a la plataforma.

Vía | Moviepilot

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Imagen de portada | Netflix