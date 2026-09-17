“No seremos de nicho, venderemos 16.000 coches al año”: Lepas llega a España con el éxito de Omoda y Jaecoo como referente

Dos años y medio. Ese es el tiempo aproximado que Omoda y Jaecoo llevan asentadas en nuestro país. Durante el primer año completo, Omoda vendió en nuestro país 13.963 unidades. Jaecoo se quedó en 9.728 unidades. Ebro, también del Grupo Chery, se situó incluso en 12.459 unidades y eso que al terminar 2024 sólo tenían un coche disponible.

Los números fueron espectaculares si tenemos en cuenta que la gama de cualquiera de estas compañías era reducida, moviéndose en una oferta de apenas tres o cuatro coches cada una. Algunos de estos modelos, de hecho, habían ido llegando a lo largo del pasado año.

Este año los números son todavía mejores. Omoda ya ha vendido 16.363 coches, un 97% más que hace un año. Jaecoo lleva 9.102 unidades y un crecimiento del 55%. Ebro se ha disparado hasta las 17.992 con un brutal aumento del 208%. Todos son datos acumulados hasta el mes de agosto. Es decir, han superado los números del año pasado y queda todo un cuarto de año por delante. Para hacernos una mejor idea, Ford ha matriculado en lo que llevamos de año algo más de 14.000 unidades.

Ahora, para seguir metiendo más leña al fuego, el grupo Chery trae Lepas. La nueva marca china en llegar a España lo hace con un posicionamiento algo diferente. La idea es ser "un generalista plus", recalcan durante la presentación. Es decir, situarse en ese difícil punto de equilibrio entre el generalista y el premium.

Esto es lo que ofrecerán.

Pisando un terreno desconocido

El reto para el grupo Chery y Lepas es nuevo. Hasta ahora, los buenos datos conseguidos por Omoda y Jaecoo se han basado en atiborrar a sus coches de equipamiento para posicionarlos a un precio atractivo. No barato como puede ser un coche de gama de entrada pero sí atractivo frente a los rivales a igualdad de equipamiento.

Eso, una calidad interior que ofrece muy buena impresión a primera vista y una caída evidente en los precios de la hibridación enchufable, una tecnología comprada por el 11% de los compradores en nuestro país y que va en aumento, han convertido a las compañías antes citadas en algunas de las más buscadas. De hecho, el Ebro S700, el Omoda 7 y el Omoda 9 ya se han colado entre los 10 híbridos enchufables más vendidos de nuestro país. Y el Omoda 5 también está entre los 10 híbridos no enchufables más vendidos de España.

Con Lepas, el Grupo Chery quiere dar un paso más allá y seguir construyendo un castillo al que debería poner el colofón Exlantis, la compañía que se posicionará directamente en el segmento premium. Además, tampoco se descarta la llegada de iCar, otra marca que en este caso fabrica todoterrenos puros.

Lepas quiere ser una suerte de Volkswagen o Mazda dentro del grupo Chery, marcas que venden un poco más caro que las generalistas pero que han venido convenciendo por sus propios atributos. La primera por fiabilidad y por contar con modelos míticos como el Golf. La segunda por dar ese extra de calidad en el habitáculo y un carácter dinámico distintivo. De hecho, durante la presentación algunos trabajadores nos llegaron a reconocer que tienen a Mazda como uno de sus referentes. "Somos una marca premium plus", recalcó en su presentación Florian Fellner, máximo responsable de marketing de la compañía, poco antes de que su compañero Marcos Sevilla, al frente de ventas, señalara que quieren alcanzar las 16.000 matriculaciones en un año.

Para convencernos, Lepas no es un coche pensado para el mercado chino que se adapta a los gustos europeos, como sí sucede con los Omoda o los Jaecoo. Lepas desarrolla y fabrica los coches en China pero lo hace con las directrices claras de cómo debe ser un coche para Europa. Tanto es así que estos coches no se venden en el país asiático aunque compartan componentes con sus compañeros de grupo.

Desde Lepas prometen un comportamiento diferencial respecto a sus hermanos. Durante nuestra breve prueba del Lepas L8, sí pudimos constatar que el coche tiene un carácter dinámico un poco más directo en su dirección y más asentado, con una suspensión más dura y una carrocería que cabecea menos. Eso sí, son impresiones muy rápidas porque durante esta prueba en la que se presentó la compañía no tuvimos tiempo para sacar grandes conclusiones.

En cuanto a la gama, Lepas llega de momento con el Lepas L8, un SUV de 4,69 metros de largo que será el modelo de partida para la nueva gama. Más adelante veremos opciones más pequeñas pero este coche llega como híbrido enchufable del segmento D, allí donde sus hermanos de Omoda y Ebro están sacando sus mejores resultados.

El coche es una buena representación de lo que quiere mostrar la compañía. Los Lepas adoptarán un lenguaje de diseño más suave, de formas más orgánicas. Si Omoda apuesta por las aristas y los diseños agresivos y Jaecoo lo hace por un espíritu más campero, en Chery buscan un perfil un poco más conservador con estos nuevos Lepas.

Aseguran que sus coches tendrán todos etiqueta cero emisiones y que ese carácter un poquito más premium (aunque dejan claro que no jugarán en ese terreno) debería ser suficiente para diferenciarse de sus hermanos del grupo y no pisarse ventas.

En esta primera toma de contacto diremos que queda camino por recorrer. Sí hay un lenguaje de diseño algo diferente en el habitáculo, con una pantalla central de disposición vertical que mantiene mandos para la calefacción en su parte inferior. Sin embargo, la primera sensación al volante es más o menos la misma en este Lepas L8 que en el Omoda 9.

¿Es malo? Ni mucho menos porque la buena percepción de calidad en los materiales está ahí pero en Omoda han sabido jugar tan bien eso de "dar más por el mismo dinero" que hay poco espacio para jugar en ese terreno del "generalista plus" como ellos mismos aseguran que quieren posicionarse. Especialmente cuando el sistema de infoentretenimiento, de lo más llamativo dentro del coche, el mismo que el de sus hermanos.

Lepas L8, el primer lanzamiento

El coche monta un sistema de hibridación enchufable ya conocido en el grupo Chery. El motor es un 1.5 turboalimentado de 143 CV que actúa como un generador eléctrico para llenar una batería de 18,4 kWh. De aquí toma la energía un motor eléctrico de 204 CV y otro de 82 CV. Este último también sirve para regenerar la batería mientras que el más potente sólo sirve para impulsar las ruedas. Todo el conjunto, a máximo rendimiento, puede generar hasta 278 CV.

En cuanto a sus capacidades eléctricas, el coche homologa 90 kilómetros en modo completamente eléctrico y puede recargarse en corriente continua a un máximo de 40 kW. Pese a ello, hablamos de potencia pico porque la recarga del 30 al 80% de la capacidad exige dedicarle 20 minutos. Por supuesto, también puede ser recargado en corriente alterna, en este caso hasta un máximo de 6,6 kW.

Nos quedamos con las ganas de probar un poco más estos Lepas L8. De momento, podemos decir que son coches que llegarán con un equipamiento larguísimo, donde destaca la cámara 360º, más de 20 sistemas ADAS y cinco modos de conducción ya de serie. Entre esas ayudas se incluye control de crucero adaptativo con asistente de cambio de carril. Su precio de salida es de 41.700 euros sin ayudas ni descuentos. El precio promocional (con ayudas y descuentos) es de 33.990 euros.

El segundo paquete de equipamiento añade cuero sintético allí donde hay tela en el modelo más asequible, llantas de 20 pulgadas en lugar de 19 pulgadas, techo solar panorámico, aparcamiento automático y remoto, cancelación activa de ruido y asientoss delanteros calefactados, ventilados, eléctricos y con función de masaje y memoria. En este caso, el precio es de 45.200 euros sin ayudas ni descuentos y de 36.490 euros si nos acogemos al Plan Auto+ y los descuento de la compañía.

Lo más llamativo es que la financiación para optar a los precios promocionales se ofrece con una financiación TIN al 0%. Aseguran que aspiran con esto a convertirlo en un valor de compra en sí mismo.

Esta oferta estará disponible en un total de 52 concesionarios en España antes de que termine el año. Lepas, además, asegura que en sus servicios postventa se podrá recibir el 98% de las piezas en un plazo máximo de 24 horas (48 horas en el caso de las Islas Canarias y Baleares) y ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para sus coches que, en el caso de la batería, se amplía a ocho años o 160.000 kilómetros.

Además de este coche, en los próximos meses veremos nuevos lanzamientos de Lepas para completar la gama por abajo. Tendremos opciones SUV de tamaño más comedido con oferta híbrida enchufable y eléctrica. Y es que, como decíamos, todos los coches bajo la marca Lepas llevarán etiqueta cero emisiones.

En resumen, Lepas tiene un reto por delante. Situarse por encima de Omoda en percepción de calidad sin caer en el saco de los modelos premium es complicado. En la compañía se muestran seguros y creen que hay un mercado dispuesto a comprar coches con un ligero sobreprecio respecto a sus hermanos de grupo a cambio de un chasis más afinado a los gustas europeos y una estética un poco más conservadora. El tiempo lo dirá.

Fotos | Xataka

En Xataka | Omoda y Jaecoo ya venden más coches que Citroën, Nissan o Ford en España. Y tienen muy claro que su secreto no es el precio







