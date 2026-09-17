Viajó tres veces a Colombia y siguió cobrando su pensión en España. La justicia andaluza confirma las consecuencias: 9.240 euros

Si estás cobrando algún tipo de prestación y sales del país, te conviene revisar la ley por si se te está escapando algo. Que se lo digan a este hombre de 57 años que, entre mayo de 2022 y agosto de 2023, viajó tres veces a Colombia sin comunicarlo nunca al SEPE. Ni antes de salir, ni al volver. El organismo lo descubrió cruzando sus datos con los registros de movimientos internacionales, un control cada vez más habitual. Y abrió expediente.

La excusa. Cuando el SEPE le pidió explicaciones, alegó motivos familiares: el cuidado de un hermano enfermo. Pero no aportó ningún justificante médico ni documento oficial que respaldara esa versión. Sin pruebas, el Juzgado de lo Social le dio la razón al SEPE en primera instancia, y el hombre recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) insistiendo en que no hubo intención de fraude.

Pasaron meses pero el tribunal tampoco se lo compró. Los magistrados recuerdan algo que se repite en este tipo de sentencias: la obligación de avisar no desaparece porque el motivo del viaje sea grave o urgente. Se puede viajar por una emergencia familiar; lo que no se puede es hacerlo en silencio. Al no acreditar ni la causa ni la autorización previa, la sala consideró "proporcionada y ajustada a derecho" la decisión de extinguir la ayuda y reclamar el dinero.

Qué cobraba. Específicamente, el subsidio para mayores de 52 años, la ayuda para quienes agotan el paro cerca de la jubilación y no tienen ninguna otra renta: unos 480 euros al mes (el 80% del IPREM), sin fecha de caducidad hasta que llega la edad ordinaria de retiro. Su gran atractivo es que, mientras se cobra, el SEPE cotiza por el beneficiario al 125% de la base mínima vigente —en 2026, por 1.726,50 euros mensuales— para que esos años en el paro no hundan la futura pensión. Eso sí, con truco: esa cotización mejora la cuantía de la pensión, pero no suma ni un mes a los 15 años mínimos que exige la Seguridad Social para tener derecho a ella.

Al llegar a la edad ordinaria de jubilación, el subsidio se corta, pero el SEPE no gestiona el salto a la pensión de forma automática: es el beneficiario quien debe solicitarla. Quien no lo haga a tiempo puede quedarse meses sin ningún ingreso. Y quien sigue cobrando el subsidio después de cumplir esa edad (por error propio o del sistema) tiene que devolverlo todo, con un interés de demora del 4,0625%.

Cuántos días puedes salir. La norma que se aplicó a este caso permitía salir de España hasta 15 días naturales al año sin perder el subsidio, siempre que se notificara antes. Superado ese plazo y hasta 90 días, la prestación quedaba en suspenso, salvo excepciones tasadas (trabajo, formación oficial o cooperación internacional). Pasar más de 90 días fuera, sin encajar en esas excepciones, significa perder el derecho para siempre.

Esa regla ha cambiado desde entonces: la normativa vigente amplió el margen a 30 días naturales al año. Sin embargo, ahora hay que comunicar cualquier salida al extranjero, sea de la duración que sea, algo que antes solo era obligatorio a partir de cierto número de días.

Deuda millonaria. Este tipo de sanciones se ha vuelto más común en los tribunales españoles. Meses antes, el TSJ de Madrid confirmó que una beneficiaria debía devolver 6.621 euros por dos viajes a Rumanía no comunicados, pese a alegar que su madre estaba confinada por covid. Y el propio SEPE ya había sancionado antes a otro hombre que viajó cuatro veces a Marruecos sin avisar, con una devolución de 8.500 euros. Y peor fue la sentencia de una mujer que pasó 680 días en Marruecos y siguió cobrando su pensión en España. Ahora debe 32.857 euros.

Cómo evitar el mismo problema. Comunicar la salida al SEPE antes de viajar, guardar billetes y justificantes (no fotos, mejor resguardos escaneados), y presentarse en la oficina de empleo al regreso si así lo exige el tipo de prestación. El SEPE puede detectar el viaje aunque nadie lo declare. Lo que no puede hacer, según recuerdan los propios tribunales, es sancionar de forma desproporcionada cuando sí hay aviso. El problema no es viajar, es no informar.

Imágenes | SEPE

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