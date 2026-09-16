La NASA lanzó el telescopio Roman esperando 10 años de vida. La suerte y la precisión le han regalado el doble

El Telescopio Nancy Grace Roman ha sido uno de los grandes logros actuales de la NASA. Su desarrollo fue un éxito, su lanzamiento transcurrió sin incidentes y se espera que en los próximos años llegue a donde ni siquiera el James Webb y el Hubble han podido llegar, aportando datos de interés en la búsqueda de exoplanetas y materia oscura. Esto ya de por sí era un motivo de celebración. Pero, por si no fuese suficiente, ahora la agencia espacial estadounidense ha anunciado que, por una carambola de suerte y victorias técnicas encadenadas que empezó incluso con un lanzamiento antes de tiempo, su vida útil se alargará casi una década más de lo que se pensó inicialmente. Eso da para tomar muchísimos datos.

5 años de misión y todo lo que se pueda añadir. La misión principal que llevará a cabo el Nancye Grace Roman será de 5 años. Además, desde un principio se pensó que, si la financiación lo permitía, se podría alargar hasta una década, gracias al máximo de combustible que se podría añadir en los tanques de la nave. Sin embargo, una vez que la nave estuvo construida, esta cifra se quedó corta.

De 10 a 22 años. Cuando se diseña una nave o un telescopio espacial, como en este caso, no se sabe inicialmente cuáles serán sus dimensiones. Se hace un cálculo al alza y después se hacen ajustes si es necesario. Por eso, aunque inicialmente se calculó que la nave pesaría 9.800 kg, una vez construida se quedó con una masa de 8.056 kg. Eso permitió añadir más peso en forma de combustible, de manera que, de 10 años máximos de misión, se pasó a 14 años. Y la cosa no se quedó ahí.

Tras el lanzamiento, que tuvo lugar el pasado 30 de agosto, la nave encendió brevemente su motor para posicionarse en la trayectoria que la llevaría a su destino, en el punto de Lagrange L2. Se logró posicionar con una precisión del 99%, mucho más de lo que habían predicho los cálculos, por lo que se gastaron solo 18 kg de combustible, mucho menos de lo esperado. Eso, de nuevo, dejaba más combustible disponible para seguir trabajando cuando llegue a L2. De 14 años, pasaron a 18. Y lo mejor es que, dada la precisión con la que apuntaron a L2, se espera que en una segunda corrección de rumbo que se realizará antes de llegar a L2 se gaste también muy poco combustible, por lo que finalmente habría reservas para 22 años de misión.

Los próximos encendidos. Una vez que el Nancy Grace Roman se posicione en su órbita en L2 el próximo mes de diciembre, solo tendrá que hacer encendidos muy breves cada 28 días. Es más que esperable que pueda llegar a los 22 años de misión. No obstante, cabe destacar que para eso será necesaria la financiación. Por ahora solo está pagado para que realice su misión de 5 años. No obstante, con tantos éxitos y todo ese combustible de sobra, sería una pena desperdiciarlo.

Mano a mano con el James Webb. El Telescopio Espacial James Webb también está en L2, por lo que ambos instrumentos podrán trabajar mano a mano, complementándose entre sí. El Nancy Grace Roman fotografiará un área muy amplia y verá un número enorme de objetos, mientras que Webb verá menos cosas con mayor detalle. Esto permitirá a Roman localizar objetos raros que Webb podrá estudiar en detalle con su visión más potente, pero más estrecha. Por otro lado, Roman podrá observar regiones ya vistas por Webb para aportar contexto.

Dicho de una forma muy metafórica, Roman verá páginas y páginas de un libro, mientras que James Webb solo se puede centrar en unas pocas palabras. Ambos se necesitan, porque para entender unas pocas palabras debemos conocer el libro del que provienen, pero si encontramos un pasaje interesante en el libro, necesitamos a alguien que pueda leerlo de cerca. Por eso es tan importante que el Nancy Grace Roman pueda alargar su misión.

Imagen | NASA

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