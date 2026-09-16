Para Zuckerberg, la seguridad de la IA no es un freno: es el argumento de venta contra Anthropic y OpenAI

Las empresas de IA están "jugando con nuestras vidas". Es lo que dijo Jacob Coxon, exingeniero de Anthropic justo después de abandonar la compañía. Lo que le siguió fue un terremoto que ha puesto patas arriba la industria de la IA. De un lado tenemos a los responsables de las empresas de IA, con Dario Amodei al frente, abogan por echar el freno y ralentizar el desarrollo ante un inminente riesgo para la humanidad. Del otro lado tenemos a Trump y Jensen Huang, que quieren justo lo contrario: acelerar. Había un líder tecnológico que aún no se había pronunciado: Mark Zuckerberg.

Zuck ha hablado. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el CEO de Meta se ha pronunciado sobre la polémica de estos días, criticando de forma indirecta el discurso de Anthropic y OpenAI: "Cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de manera segura". Zuckerberg no niega que existan riesgos, pero rechaza una pausa coordinada para toda la industria y traslada la responsabilidad de crear productos seguros directamente a los laboratorios. Además, les recuerda que los laboratorios "enfrentan una responsabilidad legal significativa si sus modelos causan daño".

La alineación no es secundaria. Para Zuckerberg, la seguridad y alineación de los modelos no es algo secundario, sino primordial en el desarrollo de la IA. La propuesta encabezada por Amodei es ralentizar el desarrollo para permitir que la seguridad consiga ponerse al mismo nivel. Zuckerberg es claro ahí: "Mi opinión es que la confianza y la alineación se están convirtiendo rápidamente en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos. Cualquier laboratorio que no se enfoque en la alineación se quedará atrás".

Automejora no, gracias. Zuckerberg también ha criticado la carrera por la llamada automejora recursiva de la IA, es decir, que los modelos logren mejorarse a sí mismos. En su opinión, los laboratorios no deberían estar enfocando gran parte del cómputo en esto, sino en "servir a las personas" porque es "una de las mejores formas de asegurar que desarrollemos esta tecnología de manera segura". Es una crítica indirecta, pero bastante clara, a la creación de una superinteligencia que Anthropic ha puesto en el centro de su argumentario.

Meta ya lo hace. Zuckerberg no ha perdido la oportunidad de destacar que Meta ya está cumpliendo con todas esas acciones que propone Amodei. Asegura que retrasaron el lanzamiento de su modelo Muse "durante varios meses para enfocarse en la seguridad y la protección" y añade que "No pedimos que todos los demás lo hicieran. Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque claramente era lo correcto para las personas y para nosotros". Esto es claramente un dardo contra el discurso de Amodei, que pide que todos paren a la vez y se cree un marco regulatorio en torno a esto.

El CEO de Meta también destaca que su empresa ya integra evaluadores y asesores independientes "en varias áreas porque ayuda a producir un mejor trabajo", y suelta otro dardo: "Otros laboratorios simplemente pueden hacer esto también".

Son su competencia. Que Zuckerberg no se alinee con OpenAI y Anthropic tiene todo el sentido desde el punto de vista competitivo. La compañía ha hecho grandes esfuerzos para recortar distancia con su competencia, empezando por el fichaje de numerosos ingenieros e investigadores a los que ofrecieron sueldos de locura. Meta ya ha lanzado su modelo de IA Muse Spark, un agente personal y se espera que en las próximas semanas haya un nuevo lanzamiento, según el New York Times. Se habla de un modelo al que internamente se refieren como Watermelon, y será el más potente que han hecho hasta la fecha.

Imagen | Xataka con Magnific

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