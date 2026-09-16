La NASA ha declarado por primera vez a dos astronautas eméritos y seguro que sus nombres te suenan

Viajar alrededor de la Luna y ver cómo la Tierra se pone detrás de ella, como el Sol cada tarde bajo nuestro horizonte, parece un buen broche de oro ideal para cualquier carrera profesional. Por eso, tres de los cuatro astronautas que componían la tripulación de Artemis II ya se han retirado de dicha profesión. Solo Christina Koch, la única mujer del equipo, ha decidido continuar su carrera. El miembro canadiense, Jeremy Hansen, dejó la agencia espacial de su país y los otros dos miembros de la NASA, Victor Glover y Reid Wiseman, piloto y comandante de la misión, se han convertido en los primeros astronautas del programa de eméritos de la NASA.

Casi un retiro. El término emérito hace referencia a una persona que abandona un puesto, pero puede seguir disfrutando de algunos de los privilegios del mismo o, en caso de que proceda, aportando sus servicios. En España, al hablar de eméritos la primera persona que nos viene a la mente es Juan Carlos I. Como rey emérito, dejó paso a su hijo como monarca, pero sigue disfrutando de algunos de los privilegios de la corona. Podríamos hablar mucho sobre este tema, pero lógicamente sería un desvío que no procede. Volviendo a los astronautas, como miembros eméritos de la NASA ya no estarán disponibles para viajes al espacio, pero la agencia podrá recurrir a ellos para entrenar a futuras generaciones de astronautas o compartir su valiosa experiencia como miembros del programa Artemis.

Sin remuneración. Según declaraciones de Victor Glover recogidas por Ars Technica, el servicio que ofrecerán a la NASA de aquí en adelante es gratuito. Con todo ello, el piloto de Artemis II ha declarado que planea estar presente en las simulaciones de entrenamiento y espera formar parte del establecimiento de una nueva iniciativa, la Academia Espacial de los Estados Unidos, al servicio de la NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

El futuro de los eméritos. Que dos astronautas sean eméritos de la NASA no quiere decir que se hayan jubilado por completo. De hecho, se sabe que Glover ya ha sido contratado para un puesto de liderazgo en su alma mater, la Universidad Politécnica Estatal de California, para contribuir en la definición de las estrategias a largo plazo del centro. Por su parte, Wiseman no ha hecho declaraciones sobre cuál será su próximo puesto más allá de la NASA.

Reid Wiseman y Victor Glover

Un puesto parecido. En realidad, estos dos astronautas son los primeros eméritos de la NASA. Sin embargo, antes existía ya un puesto similar, el de astronauta de gestión. Se trata de miembros de la agencia que ya no eran elegibles para participar en misiones, pero seguían considerándose valiosos como entrenadores o asesores. Por su parte, si querían presentarse a cargos públicos, unirse a empresas privadas o volver a la carrera militar, debían abandonar por completo la agencia. No existía este puesto intermedio en el que Glover y Weisman son ahora pioneros.

Esperemos que sus consejos se escuchen con atención. De momento, Victor Glover ya ha mostrado su desacuerdo con el lugar de alunizaje elegido para Artemis IV, pero no se han hecho declaraciones sobre cambios de rumbo en la NASA. Habrá que esperar para saber hasta qué punto participan realmente en las decisiones estos primeros astronautas eméritos.

Imágenes | NASA

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