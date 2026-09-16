"No vamos a permitir que eso suceda" Jensen Huang, CEO de NVIDIA, sobre frenar el desarrollo de la IA

El pasado lunes Jensen Huang, CEO de NVIDIA, estaba participando el evento All-In en Los Ángeles cuando le sonó el móvil. Lo normal habría sido ignorarlo y continuar con su discurso, pero quien llamaba era Donald Trump. Huang no sólo atendió la llamada, sino que pidió un micro para que todo el mundo pudiera escuchar lo que el presidente tenía que decir.

Frenar la IA. Justo cuando llegó la llamada, Huang y el resto de ponentes estaban tratando el tema del momento: la petición de Dario Amodei para ralentizar el ritmo de la IA de frontera. Trump aprovechó para calificar esta iniciativa de "engaño" y añadió que detrás podría haber "políticos, también podría ser China. Y no vamos a permitir que eso ocurra". Jensen Huang coincidió con el presidente: "Tiene usted razón. No vamos a permitir que eso suceda, señor".

El interés de unos. De un lado tenemos a los líderes de las principales empresas de IA, los cuales han mostrado su acuerdo con Dario Amodei; son OpenAI, SpaceXAI, Microsoft y también Google. Todos ellos están a favor de echar el freno y crear mecanismos de seguridad que impidan que la IA se salga de control. Todos hablan de seguridad, pero hay más intereses potenciales detrás, como la creación de una regulación a medida que suponga una barrera de entrada a más competidores, o una pausa que les permita respirar ante una deuda cada vez más difícil de sostener.

Y el interés de los otros. Del otro lado tenemos a Donald Trump y Jensen Huang. El presidente de EEUU ha rechazado de forma tajante bajar el ritmo y su argumento, cómo no, es China. "Quien gane la IA, gana", ha declarado. Jensen Huang ha dicho que las compañías de IA deberían "no dramatizar tanto" y se ha alineado con la postura del presidente. Su motivo es también obvio: si la IA para, pueden pararse proyectos de centros de datos. ¿Y quién fabrica los chips que hay en los centros de datos? Exacto, NVIDIA. Actualmente es la empresa más valiosa del mundo, pero si ha llegado ahí es gracias a la fiesta de la IA, normal que no quieran que se acabe.

Inversores nerviosos. La petición de frenar la IA ha tenido consecuencias en el mercado. Tal y como informan en Reuters, el índice Nasdaq se desplomó un 1,2% tras conocerse el anuncio, NVIDIA cayó un 3%, AMD un 4,5%, Micron un 5,4%, ASML un 6% y SoftBank se llevó el peor golpe con un 10%. Las empresas de semiconductores son las más expuestas a una posible desaceleración ya que podría conllevar una reducción del enorme gasto en chips, centros de datos e infraestructura.

El capex combinado de las grandes tecnológicas para 2026 está en 760.000 millones de dólares, una auténtica barbaridad que supera incluso lo que costó llegar a la Luna. Los inversores están muy nerviosos, pero de momento no han entrado en pánico. Si se cancelan grandes pedidos o proyectos de centros de datos, entonces veremos.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Llevamos años oyendo que una superinteligencia podría matarnos a todos. Entre “podría” y “nos extinguirá” hay un abismo







