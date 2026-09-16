Hoy en Action la solución a la falta de enchufes en casa para cargar tus dispositivos por 14,95 euros

Con la gran cantidad de dispositivos electrónicos que tenemos en casa que funcionan conectados o con batería recargable (móviles, tablets, auriculares, libros electrónicos, cepillos de dientes, ventiladores y casi cualquier aparato que se te ocurra), encontrar un enchufe libre en el salón, el dormitorio o la mesa de trabajo es una tarea complicada.

Las regletas tradicionales se han ido quedando cortas con el paso de los años, pero ahora hemos encontrado en Action una solución ante la falta de enchufes. Se trata de esta regleta Pro Max, que es una torre de enchufes vertical y que puedes comprar rebajada (desde hoy y hasta el 22 de septiembre) por 14,95 euros.

Al no vender online, si no tienes un Action cerca y quieres evitar desplazamientos, en Amazon hemos encontrado una alternativa barata. Se trata de este modelo con ocho tomas de corriente, tres puertos USB-A y uno de tipo C y que ahora está rebajada en Amazon a 21,65 euros.

8 Tomas AC Torre Regletas Enchufes con 2 M Alargador Enchufe Multiple 4 USB Hoy en Amazon — 21,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Formato vertical, múltiples tomas y puertos USB integrados

A diferencia de las regletas alargadas convencionales que ocupan demasiado espacio en el suelo o detrás de los muebles, este modelo apuesta por un diseño en formato torre que optimiza el espacio disponible en vertical.

Entre sus principales características, se podrían destacar:

Múltiples tomas AC: concretamente, cuenta con ocho enchufes distribuidos en varias caras de la torre para conectar adaptadores grandes y voluminosos sin que se tapen los enchufes adyacentes entre sí.

concretamente, cuenta con ocho enchufes distribuidos en varias caras de la torre para conectar adaptadores grandes y voluminosos sin que se tapen los enchufes adyacentes entre sí. Puertos USB de carga rápida integrados: incorpora tres prácticos puertos USB (dos de tipo A y un USB-C) para conectar directamente los cables del móvil, tablet u otros dispositivos sin necesidad de ocupar una toma de corriente tradicional con un cargador de pared.

incorpora tres prácticos puertos USB (dos de tipo A y un USB-C) para conectar directamente los cables del móvil, tablet u otros dispositivos sin necesidad de ocupar una toma de corriente tradicional con un cargador de pared. Interruptor de apagado general: permite cortar la corriente de todos los dispositivos conectados con un solo botón, evitando el consumo fantasma de energía cuando no estás usando este gadget.

permite cortar la corriente de todos los dispositivos conectados con un solo botón, evitando el consumo fantasma de energía cuando no estás usando este gadget. Protección integrada: esta regleta vertical está diseñada con protección contra sobretensiones y sobrecalentamientos para mantener a salvo la electrónica conectada frente a picos de tensión.

⚡ EN RESUMEN: regleta pro max en action ✅ LO MEJOR Formato vertical antienredos: ocupa muy poca superficie en la mesa o el suelo (footprint reducido), evitando el desorden visual de las regletas planas tradicionales.

ocupa muy poca superficie en la mesa o el suelo (footprint reducido), evitando el desorden visual de las regletas planas tradicionales. Carga directa por USB: permite liberar tomas de corriente al cargar móviles, relojes o auriculares usando únicamente el cable de datos. ❌ LO PEOR Disponibilidad solo en tienda física... Al ser un producto de Action, no cuenta con venta o envío online directo, por lo que depende del stock en la tienda más cercana.

Al ser un producto de Action, no cuenta con venta o envío online directo, por lo que depende del stock en la tienda más cercana. Potencia limitada en los puertos USB... Los conectores USB integrados sirven para carga diaria estándar, pero no entregan la alta potencia requerida para cargar ordenadores portátiles por USB-C. 💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas o estudias, esta regleta es ideal para colocar sobre el escritorio y conectar el ordenador, monitor, flexo y cargar los dispositivos móviles al mismo tiempo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas ocultar la regleta tras los muebles pegados a la pared, ya que debido a su altura en formato torre, no se puede esconder debajo o detrás de sofás y armarios muy pegados a la tabiquería.

También pueden interesarte

Regletas Enchufes con USB y 2 Type-C, 4 Tomas Enchufe Hoy en Amazon — 24,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Regletas Enchufes con USB, Protección Sobretensión, 3 Tomas con Interruptor Hoy en Amazon — 15,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Action

En Xataka | Solo en casa: guía de compra de dispositivos inteligentes para cuidar tu casa cuando te vas de vacaciones

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka