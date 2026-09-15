Necesitamos gasolineras espaciales para conquistar el cosmos. Un nuevo estudio cree que Titán podría ser una

Si queremos conquistar el espacio, necesitamos gasolineras espaciales. Construir naves más grandes, capaces de llevar una mayor carga de combustible, no es rentable. Esperar a que vengan naves de recarga puede suponer mucho tiempo y, también, un coste extra. Todo eso sin contar el consumo de recursos que supondría aquí en la Tierra. Por eso, hace tiempo que los científicos coquetean con la idea de buscar fuentes de combustible de las que se pueden obtener recursos directamente en el espacio. Hay varias candidatas; pero, según un estudio publicado hace pocos meses, la luna Titán podría ser una de las opciones más interesantes.

Titán, la luna ideal para repostar. Según científicos de la NASA, el Worcester Polytechnic Institute y la Universidad de Florida, Titán, la mayor luna de Saturno, sería la gasolinera espacial ideal por varios motivos. En primer lugar, su densa atmósfera es muy rica en nitrógeno y metano. Además, cuenta con multitud de ríos y lagos de hidrocarburos, que incluyen más metano, pero también etano. Finalmente, su corteza alberga una gran cantidad de hielo. Esto significa que hay acceso a agua, metano y otros ingredientes esenciales tanto para el repostaje de las naves espaciales como para la construcción y la propia subsistencia de los astronautas. Son todo ventajas. O casi todo.

Faltan metales. Lo único que faltaría serían metales para las construcción, ya que estos están ausentes en Titán. No obstante, se podría recurrir a algunos asteroides metálicos del cinturón principal.

Difícil de obtener. Saturno y sus lunas no están a la vuelta de la esquina. Tampoco los asteroides ricos en metales. Para poder llegar hasta allí sin invertir demasiado tiempo, harían falta sistemas de propulsión nuclear. Estos métodos ya están en estudio, pero aún no se ha conseguido nada en firme que pudiese servir para viajar tan lejos, por lo que hoy por hoy esta gasolinera espacial sería inviable.

Más hándicaps. Además de lo complicado que sería llegar hasta Titán, este satélite de Saturno cuenta con más hándicaps para usarlo como gasolinera espacial. Por ejemplo, está envuelto en una neblina naranja que bloquea la luz solar e impide poder usar energía proveniente del astro rey para la extracción de materiales. Además, sus -180ºC lo convierten en un lugar bastante inhóspito. Las gasolineras aquí en la Tierra no son los lugares más cómodos, pero al menos no morimos congelados cuando hacemos una parada para repostar.

El futuro comienza en 2028. Será en ese año como mínimo cuando la NASA lance su misión Dragonfly, con la que se utilizará un dron para explorar Titán, estudiar su química y analizar tanto su habitabilidad como, ¿por qué no?, su potencial como gasolinera espacial. Una vez en su destino, Dragonfly tendrá por delante más de 3 años de trabajo, así que, al menos hasta la próxima década, no sabremos si realmente Titán será un buen lugar en el que repostar. No queda más remedio que repostar y, de momento, centrarnos en puntos más cercanos, como la Luna. Al fin y al cabo, ese es el próximo destino espacial del ser humano.

Imágenes | Cassini Imaging Team, Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

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