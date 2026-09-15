Han encontrado un planeta que no debería poder existir tan cerca de su estrella: es un mundo de agua que está condenado a morir

La búsqueda de los exoplanetas suele depender de un golpe de suerte, puesto que es necesario que el planeta pase exactamente por delante de su estrella desde nuestra perspectiva, bloqueando una fracción de su luz para que sea captado por nuestros telescopios. Sin embargo, el universo está lleno de mundos cuyas órbitas no se alinean con nuestros equipos, y ahora un equipo de astrónomos ha logrado detectar uno de estos "mundos invisibles" y sus características son extremas.

Se ha publicado. A este nuevo hallazgo se le ha dado visibilidad gracias a un artículo publicado en la revista Astronomy & Astrophysic donde se detalla el descubrimiento de KIC 9139163 Ab. Un exoplaneta que no transita en su estrella como estábamos acostumbrados, pero que se ha detectado gracias a la combinación de datos de misiones espaciales y observatorios terrestres.

Un oasis. Los datos que arroja este equipo de investigación nos dibujan un planeta que desafía las expectativas, puesto que KIC 9139163 Ab tiene un radio de aproximadamente 2,43 veces el de la Tierra y 7,3 meses extra. Al cruzar estos dos parámetros, la densidad resultante nos cuenta una historia sorprendente, puesto que estamos ante un "mundo caliente rico en agua", donde este elemento podría componer hasta el 50% de su masa.

Pero no por esto hay que imaginar un paraíso oceánico, puesto que el planeta orbita su estrella a una distancia minúscula. Y para que nos hagamos una idea de cómo de cerca está, solo debemos saber que uno de sus días dura 14 horas.

Un problema. Esta extrema cercanía sitúa al exoplaneta en lo que los astrónomos conocen como el "desierto neptuniano", una región orbital muy próxima a la estrella donde rara vez se encuentran planetas de este tamaño. Normalmente, la intensa radiación estelar en esta zona arranca por completo las atmósferas de los mundos de tamaño similar a Neptuno, dejando solo un núcleo rocoso y desnudo.

Sin embargo, este candidato a planeta ha logrado mantener una atmósfera que los investigadores describen como dinámica, compuesta por nubes densas y altamente reflectantes.

Como se ha visto. Dado que KIC 9139163 Ab no pasa por delante de su estrella, los astrónomos tuvieron que recurrir a técnicas mucho más sutiles, y la detección ha sido un triunfo del análisis de datos astronómicos. Para llegar a este objetivo, el equipo utilizó las curvas de fase capturadas por los telescopios espaciales Kepler y TESS, que no miden el oscimagenes sin urecimiento de la estrella mientras se está moviendo un planeta, sino las sutiles variaciones de brillo que se producen a medida que el planeta va orbitando y refleja la luz estelar, mostrando diferentes "fases".

Y para confirmar que este mundo estaba donde creíamos, los investigadores cruzaron datos fotométricos con mediciones de velocidad radial obtenidas mediante el instrumento HARPS-N. La velocidad dual permite detectar el leve "bamboleo" que la gravedad del planeta provoca en su estrella anfitriona al orbitar a su alrededor, y eso es fundamental para confirmar su existencia de manera indirecta.

Muerte ineludible. Más allá de su exótica composición y su compleja detección, el estudio revela indicios de variaciones en la amplitud de la señal que apuntan a que la órbita del planeta está fuertemente afectada por fuerzas de marea.

La implacable gravedad de su estrella anfitriona está frenando lentamente al planeta en una danza fatal. Esta condena por la física orbital, está haciendo que este escurridizo mundo de agua caliente esté atrapado en una espiral que lo empuja inexorablemente hacia la estrella, donde finalmente será devorado.

Imágenes | Zelch Csaba

En Xataka | PLD Space quiere poner a España al frente de la carrera europea por reutilizar cohetes. Su apuesta se llama MIURA 9