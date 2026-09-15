Hoy en Lidl, la cafetera retro en tonos pastel que cuesta 59,99 euros y con la que preparar café como el del bar, pero en casa

Si estás buscando darle un toque de estilo a tu cocina sin gastar una fortuna ni renunciar a un buen espresso, Lidl tiene uno de esos chollos que suelen durar poco en stock. La cadena alemana vuelve a poner a la venta su cafetera express Silvercrest SEM 1100 E1, un modelo de brazo manual con estética vintage en tono pastel, que puedes conseguir en su tienda online por 59,99 euros.
Cafetera espresso color pastel 1100 W
A este precio es difícil encontrar una cafetera con estas características en el mercado. Si llega a agotarse en Lidl, en Amazon tienes una alternativa algo más cara (pero también económica). Se trata de la Cecotec Power Espresso 20 Retro Green (que cuesta 74,99 euros) con una potencia de 1.100 W, brazo portafiltros y doble salida.
Cecotec Cafetera Espresso Compacta Power Espresso 20 Retro Green
Estética vintage y 15 bares de presión para amantes del espresso
Más allá de su cuidado diseño compacto en color pastel (que rompe con los habituales acabados sobrios en plástico negro o acero), esta cafetera destaca por sus prestaciones técnicas dentro de su rango de precio.
En su interior alberga un bloque de 1.100 W de potencia para un calentamiento rápido y una bomba de presión de 15 bares, el estándar ideal para lograr una extracción adecuada del café molido y conseguir esa capa de crema densa y aromática tan característica del bar.
Entre sus especificaciones principales destacan:
- Portafiltro con doble salida: incluye dos accesorios de filtro diferentes para preparar una o dos tazas de forma simultánea.
- Boquilla orientable 2 en 1: funciona como vaporizador de alta presión para espumar leche (ideal para cappuccinos o lattes) y también como dispensador de agua caliente para infusiones.
- Depósito de 1,15 litros: extraíble para facilitar el llenado y la limpieza bajo el grifo.
- Accesorios incluidos: viene acompañada de una cuchara dosificadora de café con prensador (tamper) integrado para compactar el grano molido antes de la extracción.
Su uso es completamente intuitivo mediante mandos frontales, e incorpora apagado automático de seguridad y una bandeja de goteo desmontable con indicador de nivel de agua para evitar posibles derrames.
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⚡ EN RESUMEN: cafetera espresso de lidl
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un amante del café tradicional con presupuesto ajustado y prefieres el sabor del café molido frente a las cápsulas sin gastar cientos de euros.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes prisa por las mañanas y buscas pulsar un botón y tener el café listo en segundos sin limpiar nada, es mejor que optes por una máquina de cápsulas.
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