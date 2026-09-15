Las mejores ofertas de Samsung en sus móviles Galaxy S26 y Z Fold8: así es la nueva oleada de descuentos en la tienda oficial

Samsung ha lanzado una nueva oleada de ofertas en varios de sus móviles, y todos son de la generación actual. Hay varios descuentos especialmente llamativos, incluso en algunos plegables. Por ello, en este artículo vamos a repasar las mejores ofertas que tiene la marca, así como mencionaremos aquellos móviles que están más baratos en otras tiendas.

Samsung Galaxy Flip8 por 1.079,10 euros, el nuevo plegable tipo concha con un buen descuento.

por 1.079,10 euros, el nuevo plegable tipo concha con un buen descuento. Samsung Galaxy Fold8 por 1.664,10 euros, el plegable que llega con un nuevo formato al catálogo de móviles de este año.

por 1.664,10 euros, el plegable que llega con un nuevo formato al catálogo de móviles de este año. Samsung Galaxy Fold8 Ultra por 1.844,11 euros, el plegable más potente de la marca este año.

por 1.844,11 euros, el plegable más potente de la marca este año. Samsung Galaxy S26 FE por 584,10 euros, un móvil más económico de Samsung.

por 584,10 euros, un móvil más económico de Samsung. Samsung Galaxy S26 por 962,10 euros, un móvil perfecto si quieres un extra de almacenamiento.

Samsung Galaxy Flip8

El Samsung Galaxy Z Flip8 es el plegable más económico que ha lanzado Samsung para esta generación y, como venimos viendo desde su primera generación, presenta un formato tipo concha. Es ideal si quieres priorizar el diseño compacto por encima de todo, ya que plegado ocupa poco espacio en el bolsillo.

Se puede comprar por un precio de 1.079,10 euros en su configuración de 256 GB y color exclusivo Menta. El precio parte de 1.499 euros, pero tiene un descuento de 200 euros a los que se le puede añadir otro descuento de 50 euros con el programa Entrega y Estrena, otros 50 euros al pagar con PayPal y un descuento adicional del 10% al introducir el código IA10 antes de finalizar la compra.

Incluye, además, funda y los Samsung Galaxy Buds4 Pro en colores exclusivos.

Samsung Galaxy Fold8

El Samsung Galaxy Z Fold8 es el móvil plegable que presenta un nuevo formato dentro de la marca, considerado generalmente como tipo pasaporte. Es ideal si lo que buscas es consumir contenido multimedia, ya que es más ancho que alto. Además, su formato lo hace bastante cómodo de utilizar.

Se puede comprar por un precio de 1.664,10 euros. EL precio parte de 1.999 euros, pero se le puede aplicar un descuento de 50 euros a través del programa Entrega y Estrena, otros 100 euros de descuento al pagar con PayPal y un 10% de descuento adicional con el código IA10.

También incluye una funda y los Samsung Galaxy Buds4 Pro en colores exclusivos.

Samsung Galaxy Fold8 Ultra

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable con el formato que llevamos viendo muchas generaciones. Es un móvil perfecto si prefieres un teléfono más alto y no tan ancho, pero sobre todo es atractivo porque es el mejor plegable que tiene la marca actualmente en su catálogo.

Se puede comprar por un precio de 1.844,11 euros. El móvil parte de 2.199 euros, pero se le puede añadir un descuento de 50 euros con el programa Entrega y Estrena, otro descuento de 100 euros al pagar con PayPal y un descuento adicional del 10% utilizando el código IA10.

Como en los otros móviles, incluye funda y Samsung Galaxy Buds4 Pro en colores exclusivos.

Samsung Galaxy S26 FE

Si no quieres un móvil plegable, la marca también ha lanzado ofertas en otros teléfonos como el Samsung Galaxy S26 FE en su configuración de 128 GB. Se trata de un modelo mucho más económico que cuenta con algunas de las características que vemos en otros móviles de gama alta.

Se puede comprar por un precio 584,10 euros. El teléfono parte de 799 euros, pero la marca ofrece un descuento de 100 euros con el programa Entrega y Estrena, otros 50 euros al pagar con Bizum o Samsung Pay y un descuento adicional del 10% utilizando el código IA10.

En este caso no se incluye ni funda, ni auriculares.

Samsung Galaxy S26

Por último, también podemos encontrar de oferta el Samsung Galaxy S26, aunque en este caso es en su configuración de 512 GB de almacenamiento interno. Se trata de un móvil compacto, potente y con un diseño muy atractivo. También incorpora una buena batería.

Se puede comprar por un precio de 962,10 euros. El móvil parte de 1.199 euros, pero se le puede añadir un descuento de 80 euros, otro descuento de 50 euros al pagar con PayPal y un descuento adicional del 10% al utilizar el código IA10.

Tampoco incluye funda o auriculares.

En el momento de escribir estas líneas, PcComponentes tiene este móvil, con la misma configuración de almacenamiento, por un precio de 879 euros, por lo que se queda bastante más barato.

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Imágenes | Samsung

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