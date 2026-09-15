Apple tiene claro que el futuro de los videojuegos está en el móvil y comienza a desarrollar sus propios mandos, según Gurman

Estamos en una de las semanas más fáciles para Mark Gurman. El periodista de Bloomberg es una de las fuentes más fiables de la industria cuando se trata de hablar de productos de Apple y, en su boletín de los lunes, por primera vez en muchos meses no ha tenido que andarse con suposiciones. Apple presentó casi todo el pescado en la Keynote del pasado miércoles, mostrando el iPhone 18 Pro, los nuevos relojes y el impresionante (y carísimo) iPhone Duo.

Sin embargo, hay algunas cosas que Apple parece que se ha guardado, como una esperada renovación del Apple TV. Pero bueno, fiel a su cita, Gurman nos trae alguna filtración: Apple estaría preparando al menos dos mandos para jugar a videojuegos.

Y viendo lo que el iPhone 18 Pro tiene bajo el capó, Arcade y el que apunta a ser el futuro de la industria, tiene sentido.

Apple Beats Controller

Esto no ocurre en el vacío. Hace unos días, escudriñando el código de iOS se encontraron dos referencias (T6502 y T1057) que indicarían que Apple está trabajando en dos mandos para videojuegos. No se dijo mucho más, pero en el último boletín de Gurman se apunta a que los de Cupertino llevan al menos un año trabajando en estos mandos.

Foto: Backbone

Tiene sentido por varios motivos. El primero es que ha sido la propia Apple la que ha posicionado el iPhone como un sistema para disfrutar de videojuegos. Hay varias formas de hacerlo, con con las apps de juego por streaming que no gustan nada a Apple, pero también con su propio servicio de suscripción Apple Arcade y con versiones nativas de títulos como 'Resident Evil 4' o 'Death Stranding', entre otros cuantos juegos de consola que han llegado recientemente al iPhone.

El segundo es que el nuevo A20 Pro parece un procesador espectacular no sólo por su rendimiento bruto, sino por su capacidad sostenida. Esto es algo necesario en juegos exigentes porque, si se sobrecalienta, el rendimiento cae y la experiencia deja de ser la óptima, y en esta generación Apple ha movido la memoria de sitio y ha rediseñado la cámara de vapor para que el móvil disipe mejor.

Y el tercero es por lo más lógico de todo: hacerse con una consola es carísimo, jugar en el móvil es muy cómodo gracias tanto a los juegos nativos como al streaming y hay compañías que se están lucrando con un pastel con el que podría lucrarse la propia Apple. Porque Razer o Gamesir venden muy buenos mandos, pero ese es dinero que no llega a Apple y es un mercado que Apple podría capitalizar de forma muy sencilla. De hecho, ahora mismo venden el DualSense de PS5 y tres mandos para el iPhone en la Apple Store.

Dicho esto, Gurman apunta que estos controles llegarían bajo la marca Beats, una forma de abaratar el precio y de encuadrarlos en la marca de estilo de vida más juvenil de la manzana. Tiene sentido en ese contexto en el que hay wearables como auriculares que no siguen a pies juntillas las líneas de diseño de Apple.

Nuevo Apple TV como consola de sobremesa

Como siempre, son filtraciones y rumores, y tendremos que esperar a ver si se confirma, pero estos mandos también serían interesantes si se pudieran usar tanto con el móvil como con otros dispositivos del ecosistema.

Porque el iPhone no es lo único que se ha posicionado en ese segmento de los videojuegos y el Apple TV es un producto muy interesante por los mismos motivos: potencia y capacidad de juego por streaming (mejor aún en este dispositivo si se conecta por cable). El problema del actual Apple TV es que está desfasado. Han pasado cuatro años desde el último modelo y las cosas han cambiado mucho.

Parece que Apple está trabajando en una nueva versión que se ha ido retrasando debido a que estaría ligada a esa nueva Siri que también se ha retrasado unos meses. Pero ahora que Siri AI ya está aquí, Gurman afirma que Apple tiene luz verde para lanzar su nuevo Apple TV con esa mejor capacidad para ejecutar tareas de IA y un chip más rápido que, claro, también sería mucho mejor para jugar.

Con un mando que se conecte por Bluetooth, Apple estaría apuntando no sólo al juego móvil, sino a la experiencia completa con Apple TV.

En Xataka | Steam Frame ya tiene precio en Europa y deja una cosa clara: entrar en la nueva VR de Valve costará más de 1.000 euros