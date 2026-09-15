Hoy en Amazon, la solución económica para usar fácilmente los enchufes poco accesibles tras muebles y sofás

Dependiendo de cómo tengamos configurado y repartido el mobiliario de casa, es posible que alguno de los enchufes de la pared quede bloqueado con algún mueble, sillón, estantería o sofá. O, sin llegar a estar bloqueado, no sea todo lo accesible que nos gustaría para conectar y desconectar o encender y apagar lámparas, electrodomésticos o cualquier dispositivo electrónico que queramos usar ahí.

Pero existen unos accesorios, quizá no tan conocidos como las regletas u otras soluciones más habituales, que permiten usar esas tomas y encenderlas y apagarlas a distancia. Evitando así tener que estirarnos incómodamente entre muebles, sobre el sofá o bajo alguna estantería para alcanzarlas a duras penas.

Hablamos de los adaptadores de corriente con interruptor de pedal desplazado, el cual podemos colocar a la distancia que nos permita su cable y así encender y apagar lo que sea que tengamos conectado en esa toma de un modo infinitamente más sencillo. Y lo mejor es que esta solución es muy económica: en Amazon, encontramos opciones tan interesantes como este súper ventas a un precio que suele oscilar entre 6 y 15 euros.

Con cable de 1,5 metros y una potencia máxima de 3.500 W

El modelo más vendido de Amazon dentro de esta categoría de interruptores desplazados es de la marca Brennenstuhl, cuenta con más de 3.000 valoraciones mayoritariamente positivas y, como decimos, es económico y muy práctico. Una solución para usar con normalidad enchufes que de otro modo serían más complicados de aprovechar.

En esencia, se trata de una única toma que conectamos al enchufe de pared y al que a su vez conectamos el dispositivo que necesitemos usar: una lámpara, la televisión, algún electrodoméstico e incluso una regleta de múltiples tomas a repartir entre varios equipos. Pero con un aspecto clave: el interruptor de encendido y apagado no está integrado en la propia toma, sino que viene en el extremo de un cable de un metro y medio. Permitiendo colocarlo sobre la mesa o en el suelo para accionarlo cómodamente a distancia.

De hecho, siendo un interruptor de pedal está especialmente indicado para utilizarlo con el pie, haciéndonos la vida mucho más fácil al no tener que agacharnos si lo colocamos en el suelo o alguna zona baja. Pero también encaja de maravilla sobre una mesa, en un estante o donde queramos para accionarlo con la mano. Es bastante versátil y permite múltiples modos de uso, dependiendo de las necesidades de cada usuario.

Además, cuenta con iluminación que indica su estado (encendido o apagado), ideal para usarlo a oscuras. Y su potencia admite un máximo de 3.500 W con la que, en cualquier caso, no tendremos problemas para conectar los electrodomésticos y demás dispositivos habituales de casa con seguridad.

⚡ EN RESUMEN: toma de corriente con interruptor de pedal iluminado ✅ LO MEJOR Una solución muy original con la que volver a usar esos enchufes a los que antes te costaba acceder

con la que volver a usar esos enchufes a los que antes te costaba acceder Solución muy barata, además, bajando de los 7 euros cuando está en oferta ❌ LO PEOR Sólo cuenta con una toma así que hay que usar conjuntamente a regletas (sin superar la potencia máxima, ojo) si necesitas conectar más de un dispositivo 💡 CÓMPRALA SI... tienes enchufes que, por ubicación o por el mobiliario, no son del todo accesibles en el día a día ⛔ NO LA COMPRES SI... todos los enchufes de casa están a mano y son fáciles de acceder

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Imágenes | Sardar Faizan en Unsplash, Brennenstuhl

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