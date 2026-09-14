"Repugnante y despreciable": estrenada hace 48 años, es una de las películas más censuradas de la historia del cine

El cine está repleto de obras radicales, incómodas y a veces insoportables, capaces de sacudir o provocar un rechazo visceral en el espectador. Y no por ser malísimas, que esas darían para un artículo aparte, sino por ser tremendamente duras.

En ese terreno, 'Day of the Woman', estrenada hace 48 años y dirigida por Meir Zarchi, ocupa un lugar privilegiado. Uno que no está hecho para todos los públicos y que, todo sea dicho, no es recomendable explorar sin estar prevenido. Porque sí, esta película duele y es dura.

"Un saco de basura repugnante, enfermo, condenable y despreciable"

'Day of the Woman', que en España conocemos bajo el título 'La violencia del sexo', es, junto a 'La última casa a la izquierda', la obra fundacional del subgénero rape and revenge (rapto y venganza), enmarcado en el gore. Es, además, una de las películas más censuradas de la historia.

La película muestra la historia de Jennifer Hills, una escritora de ficción que vive en Nueva York y que, después de ser violada en grupo y dada por muerta, se venga de sus agresores. La sinopsis es dura, pero más duro es saber que las escenas más explícitas, que es fácil imaginar en qué consisten, ocupan 30 de los 101 minutos que dura la cinta. Es dura, muy dura, y extremadamente explícita.

En Reino Unido estuvo prohibida entre 1984 y 2001, y cuando finalmente se levantó el veto solo se autorizó una versión muy, muy recortada. En Canadá no pudo verse hasta 1998, mientras que en Irlanda se mantuvo vetada su comercialización incluso en la reedición en DVD en 2010. En Estados Unidos, su realizador se vio forzado a recortar 17 minutos de metraje para evitar la temida calificación X de la MPAA.

Imagen | Fotograma de la película

Esa tijera, evidentemente, no fue suficiente para eludir una agria controversia durante su estreno comercial. Por lo que sea, fue rechazada frontalmente por gran parte del público. Roger Ebert, el conocido crítico del The Chicago Sun-Times, firmó una reseña demoledora en la que calificaba el filme de Zarchi como un "saco de basura repugnante, enfermo, condenable y despreciable".

"A Ebert no le gustó nada; le escuché hablar de ella y me dolió de verdad", confesaba en una entrevista concedida en 2020 la actriz protagonista de la cinta, Camille Keaton, que por aquel entonces era también la esposa de Meir Zarchi. La intérprete añadía que el director la tranquilizó, explicándole que un escándalo como este no era otra cosa que la mejor campaña publicitaria para la película. Spoiler: no se equivocaba porque otra cosa no, pero a nuestro cerebro de mono le encanta el morbo.

Como era de esperar, ninguna compañía aceptó hacerse cargo de la distribución, lo que obligó al cineasta a costear de su propio bolsillo un primer lanzamiento bajo el título original de 'Day of the Woman'. Zarchi, que terminaría produciendo el remake de su propia obra en 2010, concibió el guion tras auxiliar en 1974 a una mujer que deambulaba desnuda por las calles de Nueva York tras ser agredida sexualmente por dos individuos. El desprecio y la revictimización que presenció al acompañarla a comisaría lo marcaron profundamente y motivaron esta historia.

El tema del póster

Imagen | Amazon

El icónico póster con el que se anunció la película también tiene miga. La imagen muestra a una mujer de espaldas, con la ropa desgarrada y el cuerpo lleno de golpes, arañazos y hematomas. El rostro no se le ve, a diferencia del enorme cuchillo de caza que lleva en la mano derecha.

Uno de los rumores más extendidos que circularon por Hollywood durante la década de los ochenta aseguraba que la modelo del cartel era en realidad una fotografía de espaldas de Demi Moore, y no de la actriz principal, Camille Keaton. Aquella sesión se habría realizado años antes de que la carrera de Moore despegara definitivamente con títulos como 'St. Elmo, punto de encuentro'.

El cartel en cuestión no pertenecía al lanzamiento original de 1978, sino a su reedición en 1980. Fue entonces, con su distribución en formato doméstico en VHS, cuando la cinta adoptó el título de 'I Spit on Your Grave' y estrenó un nuevo diseño promocional. Hubo que esperar hasta 2019 para zanjar las dudas: en sus memorias, 'Inside Out', la actriz confirmó que era ella quien posaba para la controvertida imagen.

Imagen | Netflix

La revelación venía respaldada por Charles Band, veterano productor de cine de serie B y fundador de la editora de vídeo Wizard Video (posteriormente reconvertida en Full Moon Features), quien gestionó el relanzamiento doméstico en aquella época.

Lo más curioso es que en 1980 Band desconocía por completo que se trataba de Demi Moore, puesto que no se conocieron hasta el año 1982 para el rodaje de 'Parasite'. Mientras hablaban en el despacho del productor, Moore reconoció el póster de 'I Spit on Your Grave' colgado en la pared y le soltó: "No se lo digas a nadie, pero la de ese cartel soy yo...".

Un apunte, igualmente duro, es que Demi Moore fue víctima de una agresión sexual a los 15 años. El culpable de los hechos había pagado 500 dólares a su madre para poder hacerlo. Con 16 años, Moore abandonó el hogar familiar con destino a Los Ángeles. Falseó su edad para posar desnuda en revistas japonesas antes de abrirse camino como modelo profesional. Una de aquellas primeras sesiones fotográficas fue precisamente la que acabaría convertida en el legendario cartel de 'I Spit on Your Grave'.

Vía | AlloCiné

Imagen | AlloCiné / Cinemagic Visuals