Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: aún a la sombra del plegable, siguen siendo los mejores iPhones

Apple acaba de presentar sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Habrían sido los protagonistas absolutos del evento de no ser por un detalle: hoy también se presenta el iPhone plegable (normal, después de años de rumores). Los nuevos modelos llegan con un diseño continuista y mejoras en puntos clave como la cámara, que estrena la apertura variable, o el procesador, el primero de 2 nanómetros. Veamos todo lo que ofrecen.

Bienvenida a los 2 nanómetros

Dice Apple que los nuevos iPhone necesitan más capacidad de cómputo que nunca y para eso entra en juego el chip Apple A20 Pro, fabricado con el proceso de 2 nanómetros. Cuenta con una CPU de seis núcleos un 20% más rápida que el modelo anterior con cuatro nuevos núcleos enfocados en la eficiencia. Por su parte, la GPU cuenta con siete núcleos y ofrece gráficos un 40% más rápidos.

El chip viene acompañado de una nueva cámara de vapor hecha de aluminio reciclado que mantiene a raya el calentamiento. En concreto, Apple dice que esto mejora el rendimiento sostenido en un 40% con respecto al iPhone 17 Pro y hasta un 200% comparado con el iPhone 16 Pro.

Con respecto a la batería. Apple nunca da el dato en miliamperios/hora, pero han prometido que la autonomía mejora en ambos modelos nada menos que un 40%. En concreto, el iPhone 18 Pro promete 36 horas de reproducción de vídeo y el iPhone 18 Pro Max llega a 45 horas. Además, prometen una carga más rápida (tampoco han dicho el dato de potencia) que permitirá cargar un 50% en sólo 15 minutos.

La apertura variable llega a las cámaras

La novedad fotográfica de este año es que la lente principal tiene un diafragma mecánico que permite ajustar la apertura. Esto regula la cantidad de luz que llega al sensor y nos permite jugar con la profundidad de campo, es decir, cuanto se va a desenfocar el fondo. El diafragma está formado por seis cuchillas cortadas a láser que, según Apple, son más finas que un cabello humano.

Esta lente principal es la que Apple bautiza como Fusion Main, con un sensor de 48 megapíxeles que, gracias al nuevo diafragma variable, alcanza una apertura máxima de f/1.48 en condiciones de muy poca luz, mejorando notablemente el rendimiento nocturno respecto a generaciones anteriores.

Al disparar en modo automático la apertura se irá ajustando en función de las necesidades de la escena. Si estamos fotografiando una escena muy oscura, se abrirá por completo para dejar pasar una mayor cantidad de luz. Además, Apple introduce por primera vez el modo 'Pro controls' con el que podremos controlar manualmente aspectos como el balance de blancos, la apertura y la velocidad de obturación. Y sí, también funciona al grabar vídeo. Se acabó tener que recurrir a apps de terceros.

A nivel de procesado, Apple ha rediseñado el algoritmo para producir fotos con mayor nitidez y detalle, y ha ampliado los estilos fotográficos con nuevos controles de textura y grano que permiten personalizar el acabado final de cada instantánea, ideal sobre todo en retratos en los que queremos huir de las pieles excesivamente suavizadas.

En vídeo, las novedades incluyen la posibilidad de aplicar efectos Cinematic después de haber grabado (hasta 60 fps), un modo Time-lapse en 4K con Dolby Vision HDR, y un sistema de Audio Mix capaz de mejorar la claridad de las voces y aislar la música de fondo.

Diseño continuista con matices

Apple no acostumbra a hacer grandes rediseños y esta generación no es diferente. Tenemos el mismo diseño del año pasado, con ese módulo de cámara ocupando toda la anchura del dispositivo y bordes y esquinas redondeadas. Estrena un nuevo color rojo oscuro, que sustituye al naranja de la generación anterior, además del azul cielo, plateado y el clásico negro.

Uno de los cambios del diseño es que la isla dinámica es ahora más pequeña, pero la han rediseñado para que pueda mostrar más actividades. En total, ahora puede darnos información de tres actividades al mismo tiempo

Con respecto a las pantallas, Apple mantiene las mismas diagonales que sus predecesores: 6,3 pulgadas en el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas en el iPhone 18 Pro Max. También se mantiene la tasa de refresco de 120Hz.

iOS 27 y Siri AI

Con respecto al software, los iPhone 18 Pro y Pro Max salen de serie con iOS 27 y estrenan la nueva Siri AI. Ahora tendrá icono como si fuera una app más y Apple dice que será más personal y conversacional que la Siri clásica.

El asistente podrá acceder a mensajes, fotos, correos y otros para entender nuestro contexto personal y hacernos sugerencias. Además tendrá capacidad de "ver" las imágenes en pantalla y entender el contexto. También tendremos un modo Siri en la cámara para poder hacer búsquedas visuales.

En desarrollo...



