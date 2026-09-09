Nos hemos acostumbrado a pensar que luchar contra el cambio climático es caro. La ONU dice que estamos haciendo mal las cuentas

El debate que hay en torno a la necesidad de hacer una transición ecológica importante casi siempre encuentra el mismo obstáculo, que es el coste que supone. Reducir las emisiones, electrificar el transporte o transformar la industria requiere un esfuerzo económico colosal que a veces es difícil de justificar por parte de nuestros gobiernos en una situación geopolítica compleja. Sin embargo, la ONU cree que combatir la crisis climática no es un agujero de dinero, sino una inversión muy rentable.

Se ha estudiado. Aquí tenemos como referencia un informe técnico que ha sido elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Climate and Clean Air Coalition. Y su ecuación matemática es bastante importante, puesto que apunta a que por cada dólar invertido en este ámbito genera unos 15 dólares en beneficios económicos y sociales.

Las cifras. Dentro de este informe se trata de justificar, por ejemplo, que al sumar los beneficios de mercado, como el menor coste energético, y los beneficios no comerciales, como las vidas que se salvan, la inversión se multiplica por 15. Incluso si somos puramente mercantilistas y excluimos los beneficios sociales, las medidas climáticas devuelven 4 dólares por cada uno invertido.

En el ámbito macro, la a aplicación de estas políticas generaría beneficios económicos equivalentes al 2,8 % del PIB mundial en 2035. Una cifra que escalaría al 4,5 % en 2050 y alcanzaría un espectacular 11,4 % del PIB global para el año 2100. Pero como mala noticia, cada año que retrasamos la toma de medidas climáticas, la economía global pierde más de 1,5 billones de dólares.

Las vidas. Además de todo el dinero que recuperaríamos como sociedad, hay otra casa que es la salud pública. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación ambiental y doméstica causa unas 6,7 millones de muertes prematuras al año, y la revista médica The Lancet elevó recientemente esa estimación global de la contaminación a unos 9 millones de decesos anuales.

En este contexto, el escenario modelizado por la UNEP proyecta que la aplicación completa de las medidas climáticas evitaría hasta 144 millones de muertes prematuras hasta 2050. De ellas, unos 96 millones estarían directamente asociadas a la reducción de la contaminación ambiental, como las partículas PM2,5, mientras que el resto derivaría de la disminución de la contaminación doméstica y el ozono troposférico.

En el clima también tenemos un respiro, puesto que aplicar las medidas oportunas nos permitiría evitar 0,34 °C de calentamiento global para 2050 y hasta 1,4 °C para 2100. Esto cuadra con el sexto informe de evaluación del IPCC, el cual concluye que mitigar el cambio climático produce beneficios inmediatos para la salud y que reducir contaminantes de vida corta, como el metano, frena enormemente el calentamiento a corto plazo.

La letra pequeña. Estos datos son una simple media que se ha calculado y es por ello que la ratio general de 15 a 1 no significa que instalar un parque eólico concreto o comprar una flota de autobuses eléctricos en una ciudad específica vaya a generar exactamente ese retorno.

Además, gran parte de ese espectacular "beneficio económico" proviene de ponerle un precio a los beneficios no comerciales que supone tener a una población mucho más sana, puesto que podrán trabajar de una manera más eficiente. Esta es una práctica común y necesaria en la economía de la salud, pero depende de variables éticas y metodológicas que pueden alterar el resultado final.

Imágenes | Amine Mayoufi

En Xataka | Hay una capital europea que se está tomando tan en serio el cambio climático que hasta está haciendo islas: Copenhague