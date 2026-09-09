El Everest se está derritiendo más rápido que nunca. Y 6.000 litros de orina diario lo están acelerando

Sabíamos que el Everest lleva décadas perdiendo hielo por el calentamiento global, pero una nueva investigación ha puesto números a un factor mucho más inesperado: las miles de personas que cada primavera levantan una pequeña ciudad sobre el glaciar Khumbu. Combustibles, calefacción y hasta los más de 6.000 litros de orina producidos diariamente liberan calor sobre el hielo. De fondo: hasta qué punto la masificación está amplificando un problema que ya existía.

El Everest se derrite, y el pis lo acelera. Contaba hace unos días el New York Times que cada primavera, miles de escaladores, sherpas, guías y trabajadores se concentran durante unas 7 semanas en el campamento base del Everest, instalado directamente sobre el glaciar Khumbu.

La necesidad de hidratarse constantemente a gran altitud tiene una consecuencia peculiar: investigadores calculan que allí se generan más de 6.000 litros de orina cada día y buena parte termina directamente sobre el glaciar. Su temperatura contiene energía térmica y, según el estudio publicado en Regional Environmental Change, durante una temporada esa energía sería teóricamente suficiente para fundir unas 154 toneladas de hielo y nieve.

Parece absurdo hasta que se entiende. El Everest ya no alberga únicamente unas cuantas tiendas de campaña de expedicionarios que sobreviven con lo imprescindible. Durante la temporada alta, su campamento base se transforma en una población temporal de unas 1.600 tiendas donde pueden encontrarse cafeterías con espresso, televisores de gran formato, Wi-Fi de alta velocidad, duchas calientes y hasta alojamientos con alfombras persas y suelos calefactados.

Mantener esa infraestructura funcionando a más de 5.000 metros exige quemar combustible constantemente, de modo que miles de personas no solo ocupan un glaciar en retroceso: durante semanas cocinan, se calientan, producen electricidad y generan residuos directamente encima de él.

La orina sorprende, pero hay un problema. Los investigadores reconstruyeron el consumo del campamento durante la temporada de primavera de 2023: 824 bombonas de gas licuado, 18.935 litros de queroseno y otros 5.130 litros de gasolina empleados para cocinar, calentarse y generar electricidad.

Sumando el calor producido por esos combustibles y el contenido térmico de la orina, calcularon una energía de 849.174 megajulios, equivalente teóricamente a fundir unas 2.492 toneladas de hielo y nieve durante los 50 días analizados, con un rango estimado de 1.964 a 3.020 toneladas. Los 154 toneladas atribuidas a la orina son, por tanto, el dato más llamativo del estudio, pero representan solo alrededor del 6% de ese potencial térmico calculado: la inmensa mayoría procede de los combustibles.

Otra anomalía. El equipo recurrió además a imágenes térmicas de Landsat tomadas entre 1991 y 2023 para comparar la evolución de las temperaturas superficiales. El problema era la nubosidad habitual del Everest, así que seleccionaron las imágenes libres de nubes y compararon el campamento base con zonas nevadas del propio Khumbu y terrenos próximos fuera del glaciar.

Encontraron que la temperatura superficial alrededor del campamento había aumentado aproximadamente 0,28 ºC por año durante el periodo estudiado y que el calentamiento observado allí era aproximadamente el doble que en otras partes cubiertas de nieve del glaciar. Los autores consideran que esa diferencia es compatible con una huella humana localizada, aunque no permite atribuir todo ese calentamiento únicamente a la actividad de los escaladores.

No solo eso. Porque las estimaciones son deliberadamente parciales porque los investigadores contabilizaron las fuentes para las que podían obtener datos razonablemente sólidos. Quedaron fuera el calor generado por miles de cuerpos humanos, los yaks utilizados para transportar suministros, los excursionistas que atraviesan la zona y los numerosos vuelos de helicóptero asociados a las expediciones.

Tampoco todo el calor calculado se convierte necesariamente en hielo fundido: las 2.492 toneladas representan una equivalencia termodinámica de la energía liberada, no una medición directa de exactamente esa cantidad de glaciar desapareciendo por culpa del campamento. La investigación intenta dimensionar una fuente local de calor que hasta ahora había recibido mucha menos atención.

El gran culpable. El estudio no sostiene que el Everest se esté derritiendo principalmente porque miles de montañeros orinen sobre él. El calentamiento global continúa siendo el motor fundamental del retroceso de los glaciares del Himalaya y las tasas de pérdida de hielo en los glaciares del Everest prácticamente se han duplicado desde 2009.

Lo inquietante es que sobre uno de esos glaciares sometidos ya a un rápido calentamiento se concentra cada año una población temporal enorme que añade nuevas fuentes de calor exactamente en el mismo lugar. Los 6.000 litros diarios funcionan así como una extraordinaria medida de la escala que ha alcanzado la presencia humana: incluso algo tan cotidiano como ir al baño empieza a ser cuantificable en toneladas de hielo.

La solución más radical. El problema tampoco termina en el deshielo. Los residuos humanos amenazan una masa de hielo que alimenta recursos hídricos utilizados aguas abajo, mientras el retroceso glaciar puede contribuir a aumentar riesgos como avalanchas y desbordamientos de lagos glaciares. A ello se suma una montaña donde continúan apareciendo excrementos, tiendas abandonadas, botellas de oxígeno y otros restos de las expediciones.

Por eso los investigadores plantean que, a largo plazo, debería estudiarse trasladar el campamento base desde el Khumbu hasta un terreno estable cercano: después de convertir durante décadas el techo del mundo en uno de los destinos turísticos más extremos del planeta, la pregunta ya no es solamente cuántas personas puede soportar el Everest, sino cuánto calor y residuos puede soportar el hielo sobre el que viven.

Imagen | Wikimedia, Peter West Carey, MICHAEL WALKER, Mário Simoes (Flickr), Munu Nepal (Flickr)

En Xataka | Lleva 30 años congelado a 8.500 metros. Ahora una misión quiere resolver por fin quién era el cadáver más famoso del Everest

En Xataka | En 1852, unos topógrafos concluyeron que el Everest medía justo 29.000 pies. Les pareció tan poco creíble que le añadieron dos pies