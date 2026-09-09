Pensábamos que estábamos protegiendo los océanos. La ciencia dice que apenas lo estamos haciendo

Una de las tareas que tenemos como humanidad que está habitando este planeta, sin duda, es respetar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, y los mares son uno de estos. Y aunque proteger los océanos es una prioridad mundial, la declaración de Áreas Marinas Protegidas (AMP) tiene a menudo una eficacia limitada con respecto a sus objetivos debido a la pesca permitida, un cumplimiento débil de las normativas y una gestión insuficiente.

No estamos cumpliendo. A nivel internacional, la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece la exigencia de conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de las áreas terrestres, aguas continentales y zonas costeras y marinas para el año 2030.

Pero en la actualidad, instituciones como Protected Planet y UNEP-WCMC registran que aproximadamente un 9,79% del océano se encuentra dentro de áreas marinas protegidas, aunque esta cobertura es mucho mayor en aguas nacionales que en zonas fuera de jurisdicción.

El dato. Aquí el medio Phys remarca que menos del 2% del océano estaría dentro de AMP donde los ecosistemas realmente se están recuperando. Y aunque esta cifra debe tratarse como provisional al no haberse podido confirmar por la ciencia, si que hay otras cifras que son preocupantes. Por ejemplo, sabemos que las áreas con protección total o alta apenas cubrían el 3,81% del océano en 2025 y las zonas con protección mínima sumaban un 5,81%.

Además, la expansión de la superficie protegida no se ha traducido proporcionalmente en una expansión de la protección estricta, lo que nos marca un grave problema sobre cómo estamos actuando.

La protección. Aunque es lógico pensar que las zonas protegidas las estamos cuidando bien, la realidad es que no es así. Aquí la ciencia apunta que la cobertura especial no mide por si sola la conservación efectiva, y para evitar confusiones es necesario evaluar el nivel real de protección, la fase de establecimiento en la que se encuentra el área y los resultados ecológicos obtenidos.

Y para que una reserva marina sea un éxito, lo que necesitamos es prohibir la pesca, aplicar las normas, que tenga una antigüedad superior a diez años y contar con un aislamiento del hábitat.

Prohibición total. Las AMP totalmente protegidas suelen producir mayores beneficios para la biomasa de peces y un estudio de PNAS de 2024, que analizó más de 14.000 censos, estimó un aumento mediano de biomasa de peces del 58,2% en áreas de prohibición total, frente a un 12,6% en áreas de uso múltiple.

Sin embargo, tras controlar diversos factores de confusión mediante modelos bayesianos, la diferencia de eficacia entre la prohibición total y el uso múltiple se redujo a un 8,3%. Esto demuestra que las áreas de uso múltiple pueden producir resultados comparables a las de prohibición total siempre y cuando cuenten con personal suficiente y regulaciones adecuadas, mientras que fracasan cuando sus normas son débiles o hay escaso control.

Nuestra mano. A pesar de sus innegables beneficios, las áreas marinas protegidas se enfrentan a un enemigo global que es el cambio climático. Y no es para menos, puesto que el calentamiento se asocia con una menor biomasa y alteraciones en las comunidades, y las AMP no pueden compensar por sí solas los cambios climáticos a gran escala.

Aquí, un estudio publicado en 2026 consiguió modelizar 2.800 arrecifes tropicales y reveló que los impactos humanos están reduciendo drásticamente la biomasa y la biodiversidad, provocando, por ejemplo, una reducción del 120% en la biomasa de peces psicóvoros. Y frente a este declive, las AMP logran compensar aproximadamente el 5% de dicha pérdida, registrándose los beneficios más evidentes únicamente en áreas antiguas y totalmente protegidas.

Imágenes | Pixabay

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