Mejores ratones verticales y ergonómicos para evitar lesiones: cuál comprar y 6 modelos recomendados

Hace años que los expertos en salud llevan advirtiéndonos sobre la importancia de mantener una buena postura frente al ordenador. Esto ha dado mucho que hablar sobre qué tipo de sillas ergonómicas debemos utilizar. Sin embargo, un aspecto que a menudo pasa desapercibido y puede ahorrarnos muchas molestias es el ratón que usamos. Si queremos cuidar la salud de la muñeca y el antebrazo, lo más recomendable es optar por un ratón vertical. La oferta cada vez es más amplia, pero si tuviéramos que recomendar uno, ese sería sin duda el Logitech MX Vertical.

El ratón de Logitech no solo es el más popular del mercado, sino que ofrece todo lo que podemos esperar de un dispositivo de este tipo. Lo primero de todo es su diseño, que está adaptado para que la posición de nuestra mano sea completamente natural gracias a su ángulo de 57º. Como veremos más adelante, esta postura alivia la presión sobre el nervio mediano y reduce la sobrecarga en los tendones de la muñeca, ayudando a prevenir dolencias como el síndrome del túnel carpiano.

Además de cuidar la ergonomía, es una herramienta centrada en la productividad. Gracias a su sensor de 4.000 DPI, podremos desplazarnos de forma rápida y precisa. Además, con su software dedicado podremos personalizar la experiencia del ratón en las aplicaciones compatibles. Y lo mejor de todo: es inalámbrico y compatible prácticamente con casi cualquier dispositivo.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Logitech MX Vertical Si buscas un ratón vertical equilibrado, perfecto para manos medianas o grandes. Equilibrado en características y precio. Está pensado para manos grandes. 62,70 € Logitech Lift Si buscas una alternativa para manos más pequeñas. Su tamaño orientado a manos pequeñas o medianas. Hace uso de pilas. 37,65 € Trust Voxx Si buscas un ratón que puedas monitorizar gracias a su pantalla. Incorpora una pantalla donde poder ver la batería restante y el modo utilizado. Utiliza la conexión micro-USB para recargarse. 48,99 € Trust Verto Si buscas una alternativa económica y con banda de 2,4 GHz. Su precio y la compatibilidad con los 2,4 GHz. Funciona a pilas. 18,00 € Trust Yuno Si buscas un ratón compatible con 2,4 GHz, recargable y económico. Es un modelo recargable compatible con los 2,4 GHz. Tamaño demasiado grande. 22,99 € Razer Pro Click V2 Vertical Si buscas un ratón vertical gaming con un sensor de 30.000 DPI. Lleva la experiencia gaming a los ratones verticales. Es bastante caro. 124,79 €

Por qué destacan

Los ratones verticales comparten muchas de las características que podemos esperar de cualquier ratón tradicional. Como es lógico, el primer factor por el que destacan es por su diseño, orientado a ofrecer esa ergonomía que los modelos tradicionales no son capaces de ofrecer. Sin embargo, hay otros aspectos que debemos tener en mente, y de los cuales te vamos a hablar a continuación.

Diseño. El diseño o la forma de este tipo de ratones es el elemento más importante. La estructura de los ratones verticales permite colocar la mano con una posición más natural que la de los ratones tradicionales. Concretamente, deja la mano en una posición similar a como si estuviéramos dando un apretón de manos, generando una ligera supinación del antebrazo. Esto ayuda a que el nervio mediano sufra por compresión contra la mesa, lo que puede evitar la aparición de lesiones a largo plazo.

La forma de estos ratones libera la tensión que se acumula en la muñeca al usar un ratón tradicional de forma continuada. Si eres una persona tendente a sufrir de tendinitis y pasas muchas horas delante del ordenador, son una solución que puede prevenir su aparición. De hecho, incluso sufriéndola, la posición más natural del brazo al usar este tipo de ratón favorece que la recuperación sea más rápida.

Sensor. Independientemente del factor de forma del ratón, el sensor es un elemento fundamental para que la experiencia de uso sea adecuada. Actualmente, podemos encontrar dos tipos de sensores: ópticos y láser. Los primeros suelen dar mejores resultados en precisión y un seguimiento más estable. Los segundos, por su parte, destacan por ofrecer una mayor cantidad de superficies compatibles, como el vidrio. No obstante, hoy en día casi todos los ratones verticales cuentan con un sensor óptico.

Dentro del sensor, es importante echar un vistazo a los DPI o dots per inch (puntos por pulgada). Estos sirven para medir la sensibilidad del ratón, o lo que es lo mismo, la cantidad de puntos que recorre el ratón por cada pulgada de movimiento. Es decir, permiten medir la velocidad a la que el cursor se desplazará por nuestro monitor. Aunque suele ser un dato que se infla por parte de los fabricantes, lo cierto es que con que ofrezcan entre 800 y 2.400 DPI será más que suficiente.

Software. Al igual que ocurre con los ratones o teclados tradicionales, algunos fabricantes ofrecen un valor añadido al incorporar software adicional. Logitech es un ejemplo perfecto con su aplicación Logi Options+. Permite modificar el comportamiento del ratón en una aplicación concreta, lo que permite contar con diferentes perfiles dependiendo de dónde estemos usando el ratón. Además, también son perfectos para cambiar las acciones de los botones, o para modificar la sensibilidad del sensor.

Conectividad. Para tener la mejor experiencia posible, es indispensable que este tipo de ratones ofrezcan una conexión inalámbrica. Al no requerir movimientos rápidos continuamente, como ocurre con los ratones gaming, será suficiente con que sean compatibles con Bluetooth. Sin embargo, algunos modelos ya empiezan a ser compatibles con la banda 2,4 GHz, lo que garantiza una mayor estabilidad y precisión al utilizarlos.

Otras opciones a considerar

Logitech Lift. Una alternativa perfecta para manos pequeñas y medianas.

El Logitech Lift es el hermano pequeño del Logitech MX. La experiencia de uso es prácticamente idéntica a la del ratón que recomendábamos más arriba, con la principal diferencia de que tiene un diseño orientado a personas con manos pequeñas o medianas.

Su sensor óptico permite configurar los DPI en un rango entre 400 y 4.000. Además, cuenta con 6 botones, 4 de ellos modificables, dependiendo de la aplicación donde estemos utilizándolo. Ahora mismo parte de un precio de 37,65 euros.

Trust Voxx. Una alternativa con sistema de doble botón y pantalla incorporada.

Uno de los aspectos que más destacan de este ratón de Trust es la pantalla digital que incorpora en el canto superior. Gracias a ella podemos ver de un simple vistazo el nivel de batería restante, la configuración de DPI y el modo que estamos utilizando.

Otro aspecto por el que destaca es por ofrecer 9 botones, de los cuales podemos modificar 5 de ellos. Además, su sensor ofrece un rango de entre 1.200 y 2.400 DPI. Funciona de forma inalámbrica a través de la banda de 2,4 GHz gracias a su receptor, y se carga mediante micro-USB. Este modelo parte de los 48,99 euros.

Trust Verto. Una opción económica y equilibrada.

Este modelo sorprende por ofrecer compatibilidad con 2,4 GHz, a pesar de ser un dispositivo orientado al bajo presupuesto. A pesar de tener un sensor más humilde (entre 800 y 1600 DPI), es más que suficiente para un uso normal. Además, destaca por ser una alternativa supereconómica, ya que apenas cuesta 18,00 euros.

Trust Yuno. Una alternativa para manos grandes.

Este otro modelo de Trust destaca por contar con un tamaño más grande que el de los otros dos modelos, siendo una alternativa perfecta al Logitech MX por cuestiones de tamaño.

Además, también destaca por tratarse de un ratón recargable (mediante USB-C), con un buen sensor (800-2.400 DPI) y compatible con la banda de 2,4 GHz. Y lo mejor de todo es que ofrece todo esto a un precio supereconómico: apenas 22,99 euros.

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Razer Pro Click V2 Vertical. La alternativa "gaming" de los ratones verticales.

Razer es una marca de sobra conocida por sus periféricos gaming. Este modelo es una opción perfecta si buscamos trasladar la experiencia de los ratones verticales al segmento gaming.

Sin duda alguna, se trata del mejor ratón de la lista, ya que cuenta con un sensor óptico de hasta 30.000 DPI, seis botones programables, switches con vida útil de hasta 60 millones de clics, batería capaz de ofrecer hasta 6 meses y conectividad Bluetooth e HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Eso sí, su precio se eleva hasta los 124,79 euros.

Configuraciones y extras

Junto a las características que mencionábamos más arriba, también hay otros aspectos que quizás debemos valorar antes de decantarnos por un modelo u otro. Especialmente el relacionado con su batería, pero también el peso puede ser determinante en la elección.

Batería. Por regla general, nos encontramos con modelos que apuestan por batería integrada. No obstante, si queremos una opción más económica, también hay modelos con pilas. Salvo que el presupuesto sea una línea roja, nuestra recomendación es siempre apostar por modelos recargables, ya que son más cómodos. Además, permiten utilizarlos con el cable conectado, algo que los modelos de pilas no ofrecen.

Tamaño y peso. Otro aspecto que hay que valorar antes de decantarse por un modelo u otro es el tipo de manos para el que está orientado. Hay modelos como el Logitech MX o el Trust Yuno que están pensados directamente para manos grandes, mientras que las otras opciones son perfectas para manos pequeñas o medianas. Además, esto también suele afectar al peso del dispositivo, por lo que si se prefieren ratones ligeros, es mejor optar por modelos más "compactos".

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente un ratón vertical y cómo funciona?

Es un periférico diseñado con una inclinación lateral (generalmente entre 50° y 75°). Su objetivo es mantener la mano en una postura de "apretón de manos", evitando la torsión de los huesos del antebrazo (cúbito y radio) que ocurre con un ratón convencional.

¿Cuáles son sus principales beneficios para la salud?

Reduce la pronación del antebrazo: Elimina la tensión muscular continua generada por tener la palma hacia abajo.

Elimina la tensión muscular continua generada por tener la palma hacia abajo. Alivia la presión en el túnel carpiano: Al apoyar el lateral de la mano, se reduce el contacto directo del nervio mediano contra la mesa.

Al apoyar el lateral de la mano, se reduce el contacto directo del nervio mediano contra la mesa. Previene tendinitis y sobrecargas: Fomenta mover el brazo desde el codo y el hombro en lugar de flexionar la muñeca.

¿Cuánto tiempo se tarda en acostumbrarse?

El periodo de adaptación suele oscilar entre 3 y 7 días. Los primeros días es normal sentir falta de precisión o pulsar botones por accidente al intentar hacer clic lateralmente, pero la memoria muscular se ajusta rápido.

¿Son adecuados para jugar a videojuegos?

Para juegos casuales, de estrategia o simulación funcionan bien. Sin embargo, para títulos competitivos (como shooters en primera persona) no son la mejor opción: el agarre vertical y el peso extra reducen la micro-precisión y la velocidad de reacción rápida de la muñeca.

¿Cómo elijo el tamaño adecuado?

El tamaño de la mano es crítico en este formato:

Manos pequeñas a medianas (menos de 17-18 cm de muñeca a dedo corazón): Modelos compactos como el Logitech Lift.

Modelos compactos como el Logitech Lift. Manos medianas a grandes (más de 18-19 cm): Modelos con mayor volumen y base de apoyo como el Logitech MX Vertical o Trust Voxx.

¿Existen opciones para personas zurdas?

Sí, pero el catálogo es más limitado. Fabricantes reconocidos lanzan versiones específicas (como el Logitech Lift Left) o marcas especializadas en ergonomía que cuentan con modelos dedicados exclusivamente a la mano izquierda.

¿Sustituye a un tratamiento médico si ya tengo dolor?

No. Un ratón ergonómico es una herramienta de prevención y alivio de síntomas leves, no una cura. Si sufres de dolor agudo, hormigueo persistente o síndrome del túnel carpiano avanzado, debe combinarse con pausas activas, ejercicios de estiramiento y la supervisión de un profesional médico.

Recomendación final

Es posible que suene extraño no recomendar el mejor ratón por especificaciones, como es el caso del Razer Pro Click V2 Vertical. Sin embargo, consideramos que es un ratón con un nicho bastante reducido, razón por la que la opción que recomendamos es la del Logitech MX Vertical.

El ratón de Logitech es la opción perfecta para quien busca un ratón de este tipo, pues ofrece una relación fantástica entre características y precio. Su sensor óptico llega a ofrecer hasta 4.000 DPI, más que suficiente para un uso normal para navegar, estudiar o trabajar con el ratón. Además, es recargable mediante USB-C, y permite usarlo mientras lo estemos cargando.

También ofrece una compatibilidad con un software que permite modificar el comportamiento de sus botones dependiendo de la aplicación que estemos utilizando. Además, es compatible con la banda de 2,4 GHz, gracias al receptor USB Logitech Unifying.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Logitech, Trust, Razer, Howard Bouchevereau en Unsplash

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