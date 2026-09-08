Los jóvenes están volviendo a comprar CDs. Hay un pequeño detalle: la mitad ni siquiera tiene reproductor

El CD lleva años a la sombra de una resurrección mucho más llamativa: la de los vinilos. Sin embargo en la primera mitad de 2026 ha pasado algo llamativo: según la RIAA, en EEUU se han vendido 17,5 millones de CDs, un 45,7% más que hace un año, y los ingresos crecieron un 58,6% hasta los 171,1 millones de dólares. El vinilo sigue ganando (26,5 millones de unidades, 543,8 millones de dólares de ingresos) pero lo curioso es que Spotify parecía plantear la muerte definitiva de estos formatos, y estamos viendo un inesperado regreso de ambos. La razón es más sencilla de lo que parece.

Lo raro es quién los está comprando. Los datos de Luminate apuntan especialmente a la generación Z y a los millenials como protagonistas de esta tendencia, pero al mismo tiempo hay una ironía espectacular: aproximadamente la mitad de esos compradores ni siquiera tiene reproductor de CD. El informe semestral de Luminate daba una cifra ligeramente distinta (16,3 millones de CDs vendidos) y concluyó que el CD ha dejado de ser un formato físico para escuchar música y ha pasado a ser otra cosa muy distinta: un objeto coleccionable.

El K-pop tiene mucho que ver. BTS y otros artistas han convertido el álbum físico en una especie de edición de coleccionista. Hay distintas versiones, tarjetas con fotos de los artistas, libretos, portadas alternativas y otros extras que incluso animan a los fans a comprar varias copias del mismo disco. Luminate apunta a esas distintas ediciones como uno de los grandes motores del crecimiento, pero no explican todo el fenómeno porque aun excluyendo el K-pop de la ecuación, las ventas de CDs habrían seguido creciendo un 6,7%.

De vuelta al pasado, nada. El streaming, eso si, ni se despeina ante esas cifras. Durante estos seis primeros meses del año esa industria generó unos ingresos de 4.900 millones de dólares en EEUU, un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que todos los formatos físicos combinados generaron 731,5 millones de dólares. Aquí la aparente contradicción desaparece, porque hoy en día una cosa es escuchar música y otra muy distinta poseerla.

La ventaja definitiva del CD sobre el vinilo. El regreso de los LPs convirtieron este formato en un objeto de deseo, pero también provocaron que fuera un producto cada vez más caro. En Reino Unido un nuevo CD ronda las 12 libras frente a unas 35 del vinilo, y en tiendas de segunda mano la diferencia puede ser aún mayor. Para algunos dueños de tiendas el creciente éxito del CD se debe precisamente a que los jóvenes no pueden permitirse coleccionar vinilos, así que el compacto ha pasado de ser la alternativa cara al MP3 a convertirse en la forma barata de comprar música en formato físico.

También vuelven los reproductores. Los responsables de la cadena de tiendas británica John Lewis señalan además que también ha habido un efecto resurrección para los reproductores de CDs. Las búsquedas han aumentado un 96% desde julio, y algunos modelos están agotados en su tienda online. HMV también afirma que sus ventas de CD han crecido un 10% interanual y que la demanda va más allá del K-pop. Lo curioso de este giro de los acontecimientos es que quienes compraron esos CDs como objetos de coleccionismo ahora los están usando también para escuchar música, incluso en los míticos 'Walkman' que también renacen adaptados a los nuevos tiempos.

Nostalgia, poca. La nostalgia puede ser un factor para algunos, pero muchos de los que están comprando discos en formato físico ni siquiera vivieron el éxito de esos formatos. Parece haber cierta fascinación por productos tecnológicos "antiguos" como los auriculares con cable, las cámaras compactas o ahora los CDs. La incomodidad de asociada a esos formatos físicos —el streaming siempre puso más fácil escuchar música en cualquier momento y lugar— parece ahora no ser un obstáculo para quienes han recuperado el interés por los CDs y vinilos. Y ojo: también por los DVDs.

Imagen | Brett Jordan

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