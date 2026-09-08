Nora Feng, Country Manager de Anker: "Queremos ser el número uno en el mercado español porque somos el número uno global"

Seguramente cuando ves el nombre Anker piensas en baterías o powerbanks, sus productos estrella. Lo que no todo el mundo sabe es que Anker Innovations, la empresa matriz, también cuenta con robots aspiradores marca Eufy, auriculares bajo la marca Soundcore o baterías domésticas marca Solix. La compañía ha anunciado que unifica todas esas marcas bajo el paraguas de Anker, una decisión que simplifica su catálogo de cara al consumidor pero que también responde, como veremos, a razones de eficiencia interna.

Este fue el principal anuncio que la compañía hizo con motivo de la feria IFA que se celebró en Berlín la semana pasada. Desde Xataka estuvimos en la feria y aprovechamos la ocasión para hablar con Nora Feng, la nueva Country Manager de Anker para España, quien nos contó más sobre la estrategia de marca, sus ambiciones para el mercado español y mucho más.

La estrategia de la nueva Anker

A partir de ahora, los robots aspiradores, los auriculares y el resto de productos se lanzarán bajo la marca Anker, aunque se dividirán en dos categorías: Anker For You para los productos que llevamos con nosotros (baterías, auriculares, etc) y Anker Home para todo aquello que se queda en casa (cámaras de seguridad, robots aspiradores, baterías domésticas, etc). Según Nora, el principal motivo tras esta decisión tiene que ver con "la convergencia de las tecnologías en todas las categorías. Creemos que es una evolución natural".

Pero hay más. Anker admitió en su comunicado que hay otro motivo que les ha llevado hacia esta unificación: mantener cinco marcas distintas multiplicaba la inversión necesaria para hacerlas visibles en cada uno de los mercados en los que operan. Nora cree que "es un factor importante porque ya sabes que los dólares de marketing siempre son limitados". Sin embargo, recalca que no es el factor principal: "Creemos más bien que la tecnología ya está lista, el posicionamiento de las marcas ya está y bajo la marca Anker vamos a servir mejor a nuestros clientes".

Le preguntamos directamente qué gana y qué pierde Anker al alejarse de nombres tan asentados como Eufy o Soundcore. Su respuesta fue tajante: "no creemos que se pierda nada". Tampoco cree que "combinarlo todo bajo una sola marca vaya a diluir el posicionamiento actual". A su juicio "la tecnología detrás de esas marcas seguirá estando ahí", y Anker pasará a actuar como "un paraguas que cubre todas las marcas, aprovechando la tecnología, el posicionamiento y la base de clientes que ya tenemos".

Anker en el mercado español

Anker apenas tenía equipo en España, de hecho, esta ha sido la primera misión de Nora Feng como Country Manager: "Mi primera estrategia es construir un equipo local. Queremos tener al equipo aquí en España, en Madrid, para que puedan estar sobre el terreno, conocer de verdad el mercado y conectar con los consumidores". Su objetivo, además, es que Anker España cree sus propios contenidos enfocados al mercado local, "no limitarnos a adoptar los materiales que se hacen en la sede central", afirma.

"España es un país estratégico para la compañía. Es la razón por la que estoy aquí"

Los números, de momento, respaldan la apuesta. En el primer semestre del año, Anker España ha crecido un 60% en ingresos, y el volumen de búsquedas de la marca se ha multiplicado por 1,5 respecto al mismo periodo del año anterior. Son cifras que aporta la propia compañía y que no ha desglosado más allá de estos porcentajes, pero que sirven para entender por qué España ha pasado a ser prioritaria en su hoja de ruta: "España es un país estratégico para la compañía. Es la razón por la que estoy aquí".

Con respecto a su principal objetivo de crecimiento, la ambición es clara: "para la categoría de carga, definitivamente queremos ser el número uno en el mercado español porque ya somos el número uno global".

La nueva batería Anker MagGo Power Bank Pro 2

El principal canal de venta de Anker en España ha sido Amazon, pero desde hace poco han empezado a empujar fuerte en tiendas físicas. Nora defiende que "cada vez que voy a tiendas minoristas siento que Anker debería estar allí porque ofrecemos los mejores productos". Sin embargo, reconoce que "a día de hoy somos más grandes en Amazon". Su objetivo es cambiar eso apoyándose en el peso del canal físico en España: "El mercado físico en España es muy activo; representa aproximadamente el 65% de todas las categorías de consumo en las que estamos, mientras que Amazon o el comercio electrónico rondan el 35%".

"Cada vez que voy a tiendas minoristas siento que Anker debería estar allí porque ofrecemos los mejores productos"

Poco a poco, Anker empieza a asomar la patita en grandes superficies. Ya tienen presencia en Carrefour, MediaMarkt, Leroy Merlín o Costco y Nora nos adelanta algo: "Recientemente hemos cerrado un contrato con El Corte Inglés; estaremos muy pronto en todas sus tiendas".

Al preguntarle sobre quién compite con Anker en España, Nora fue cautelosa: "es una pregunta muy sensible". Sin embargo, acabó citando nombres como Baseus, Ugreen o Belkin en dispositivos de carga; en robots aspiradores, Cecotec, Xiaomi, Dreame o Roborock; y en cámaras de seguridad, Tapo. Eso sí, prefiere no verlos como rivales directos, sino como parte de una carrera que "beneficia a los consumidores" al obligar a todos a mejorar.

El futuro de Anker

Le preguntamos cómo imagina Anker España dentro de cinco años y qué convertiría su etapa como Country Manager en un éxito. Nora identificó tres frentes. El primero, de marca: que el consumidor español reconozca y entienda la estrategia de "un solo Anker".

El segundo, de negocio: estar presente en todos los canales donde el cliente quiera comprar, incluyendo por supuesto las tiendas físicas. Y el tercero, de equipo: "ahora mismo tengo un equipo de más de 20 personas, así que los quiero ver crecer", cuenta. Y no descarta dar un paso al lado más adelante: "puede que me mude a otra región, y tengamos otras personas para cubrir mi puesto".

Anker empezó como una marca de cargadores que terminó expandiéndose a más categorías. Al preguntarle por nuevos productos, Nora destacó los monitores para bebés y especialmente el nuevo sacaleches: "Vemos un enorme potencial ahí". ¿Hay algún límite para la expansión de Anker? Nora fue clara, aunque dejando la puerta entreabierta: "no vamos a entrar en móviles ni en coches. Al menos por ahora".

Imágenes | Xataka, Anker

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