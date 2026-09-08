La nueva freidora de aire de SMEG apuesta por el diseño retro, capacidad para toda la familia y un toque de vapor

Si buscas equipar tu cocina con un pequeño electrodoméstico que mantenga la inconfundible estética vintage de los años 50 pero sin renunciar a la tecnología moderna, la firma italiana acaba de presentar una nueva propuesta. Se trata de la SMEG AFC01, una freidora de aire que no solo destaca por sus líneas clásicas y acabados mate, sino también por sumar vapor a su sistema de cocción y ofrecer una capacidad de siete litros. En la web de la compañía ya aparece agotada y su precio es de 229 euros.

Una freidora de aire retro en cuatro colores

A nivel estético, la SMEG AFC01 encaja perfectamente en la reconocida línea de diseño retro de la marca. Esta freidora de aire está pensada para permanecer a la vista en la encimera como un elemento decorativo más, cuenta con acabados mate en cuatro tonalidades de corte clásico: Negro, Blanco, Verde Esmeralda y Azul Tormenta.

En el apartado técnico, su gran diferencial es el modo "Juicy + Crispy", un sistema de cocción que combina el aire caliente con una inyección controlada de humedad mediante vapor. Con ello consigue mantener el interior de carnes, pescados y verduras tierno y jugoso mientras la capa exterior queda perfectamente dorada. También incluye el modo Crispy tradicional para acabados crujientes sin humedad.

Su cubeta cuenta con siete litros de capacidad, tamaño idóneo para preparar varias raciones en una sola tanda. La cesta incorpora un revestimiento cerámico antiadherente libre de PFAS, asas de silicona y es apta para lavavajillas. Además, incluye un panel táctil con siete programas automáticos, ajuste manual y una ventana transparente con luz integrada para revisar el cocinado sin perder calor al abrir la cubeta.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire SMEG AFC01 ✅ LO MEJOR Estética retro atemporal: sus acabados mate y diseño de inspiración vintage la convierten en una pieza de diseño pensada para lucir en la encimera.

sus acabados mate y diseño de inspiración vintage la convierten en una pieza de diseño pensada para lucir en la encimera. Sistema de cocción con vapor (Juicy + Crispy): evita que los alimentos se queden secos por dentro manteniendo el crujiente exterior. ❌ LO PEOR Requiere espacio en la encimera... Sus 7 litros de capacidad conllevan un cuerpo voluminoso que necesitará un hueco fijo en la cocina. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un electrodoméstico que combine la estética icónica de SMEG con las ventajas de la cocina sin aceite. ⛔ NO LO COMPRES SI... El apartado estético no es tu prioridad, existen alternativas básicas que cumplen la función de freír por aire por mucho menos dinero.

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