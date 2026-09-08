Lidl tiene este microondas en color pastel por menos de 50 euros: de 20 litros y con 700 W de potencia

El microondas es uno de los pequeños electrodomésticos reyes en cualquier cocina que se precie, ya que sirve desde calentar un vaso de leche hasta cocinar. Si estabas buscando uno para tu cocina y quieres un modelo que destaque frente a la mayoría de opciones del mercado, Lidl tiene este microondas color pastel Silvercrest a la venta por 48,99 euros.

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Si no llegas a tiempo a conseguir este electrodoméstico en Lidl y tienes ganas de un microondas retro, en Amazon puedes llevarte este Cecotec Proclean 3010 en cuatro colores diferentes por 67,90 euros. También tiene 700 W de potencia y temporizador.

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Un microondas bueno, bonito y barato

Este pequeño electrodoméstico de Silvercrest destaca a primera vista por su diseño retro inspirado en los años 50, disponible en color pastel (rosa o verde) y rematado con mando y detalles en acabado cromado. Se trata de una alternativa económica frente a modelos de estética parecida de marcas como Smeg, Russell Hobbs o Swan, costando prácticamente la mitad.

A nivel técnico, ofrece una capacidad interior de 20 litros e integra un plato giratorio de cristal, volumen suficiente para calentar vajillas estándar y recipientes de diario. Dispone de 700 W de potencia regulables en cinco niveles para adaptarse tanto a la cocción suave como a calentamientos rápidos.

Incluye además ocho programas automáticos preestablecidos, cuatro funciones específicas de descongelación por peso y tiempo, pantalla LED con reloj digital y un temporizador de hasta 95 minutos. Asimismo, para mayor tranquilidad en hogares con niños, incorpora bloqueo de seguridad infantil.

⚡ EN RESUMEN: microondas en color pastel silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Estética cuidada a precio muy reducido: ofrece un diseño vintage estilo años 50 muy similar al de marcas de gama alta por una fracción de su precio (menos de 50 euros).

ofrece un diseño vintage estilo años 50 muy similar al de marcas de gama alta por una fracción de su precio (menos de 50 euros). Funciones completas: incluye 8 programas automáticos, descongelación por peso/tiempo, pantalla LED y bloqueo de seguridad infantil. ❌ LO PEOR Sin función Grill... No sirve para gratinar ni dorar alimentos, únicamente para calentar, cocinar al vapor o descongelar.

No sirve para gratinar ni dorar alimentos, únicamente para calentar, cocinar al vapor o descongelar. Potencia justa para recetas complejas... Sus 700 W son más que suficientes para el día a día, pero pueden quedar algo cortos si buscas calentamientos ultrarrápidos o cocinar platos pesados. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un electrodoméstico funcional y económico que resuelva el uso diario de calentar y descongelar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Utilizas el microondas para pizzas, lasañas o acabados crujientes, necesitarás un modelo que incluya grill.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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