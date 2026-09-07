En IFA Lenovo deja claro que el hardware es casi lo de menos: en su apuesta suma ahora una IA híbrida en todas partes

Todos los años, IFA convierte Berlín en un completo escaparate tecnológico en el que las marcas aprovechan para mostrar sus últimas novedades. Este año el Lenovo Innovation World estaba cargado de nuevas propuestas, con ordenadores y tablets de todos los formatos, colores y características. Sin embargo, durante las charlas y entrevistas a directivos de la compañía a las que tuvimos ocasión de asistir, quedaba claro que el hardware sobre las mesas era casi secundario.

Y esto es una idea algo loca teniendo en cuenta que Lenovo, sobre todo, es un fabricante de ordenadores. Sin embargo, detrás de los coloridos portátiles IdeaPad Vibe o las máquinas Yoga con chips RTX Spark, la compañía insistía una y otra vez en la idea de un asistente de IA que no está ligado a un solo dispositivo, una sola app o incluso al ecosistema de una sola empresa, con especial importancia a un enfoque de IA híbrido en el que los modelos de IA local empiezan a cobrar protagonismo.

Un asistente, no cincuenta aplicaciones

La propuesta de Lenovo se centra en Qira, su asistente personal de IA que ahora se extiende a través de PC, móviles, tablets e incluso el nuevo Moto Watch Ultra, y que la compañía sigue expandiendo a más dispositivos de Lenovo, aplicaciones y mercados. La idea es que en lugar de abrir una aplicación diferente para cada tarea, Qira debería conectar en segundo plano lo que ocurre en todos tus dispositivos, ya sea una nota tomada en una tablet, un correo electrónico que llega a tu teléfono, una reunión en tu PC, y mostrarle al usuario lo que pida o necesite.

Lenovo Project Swan (izquierda) y Project Aeroblade (derecha)

Jeff Snow, director ejecutivo de Productos del Ecosistema de IA en Lenovo, nos contaba en una entrevista que la compañía no se ve compitiendo cara a cara con los principales chatbots. Como él mismo afirma, Lenovo considera que "no compite con Gemini ni con ChatGPT", ya que estos son chatbots, mientras que el trabajo de Qira es ser el sistema que funciona por debajo, orquestando tareas de forma local y recurriendo a la nube únicamente cuando el dispositivo necesita realmente más potencia.

Ese enfoque de "lo local primero" es el núcleo del argumento de Lenovo. Por otra parte, Kash Sukhija, director ejecutivo de Ingeniería de IA, al que también tuvimos ocasión de entrevistar, nos explicaba que Qira intenta procesar todo lo posible con modelos que residen en el propio dispositivo, enviando una tarea a la nube solo cuando se requiere mayor memoria o capacidad de cómputo. Para Snow y Sukhija la privacidad y la confianza son el verdadero premio.

Snow argumentaba además que muchas personas se han acostumbrado a alimentar herramientas de IA basadas en la nube con documentos personales enteros sin pararse a preguntar adónde van a parar realmente esos datos, y que el atractivo del procesamiento en el dispositivo no hará más que crecer a medida que la gente confíe en la IA para aspectos más sensibles de sus vidas.

Construir puentes entre dispositivos... con cuidado

Las ambiciones de Lenovo para Qira van más allá de su propia línea de productos. O al menos eso es lo que nos dieron a entender entre líneas. Al preguntarles sobre la posibilidad de extender este ecosistema a dispositivos de otros fabricantes, Snow asegura que la compañía quiere primero un ecosistema Lenovo-Motorola sólido y bien comprendido antes de diluir la propuesta abarcando demasiado, pero tampoco cierran la puerta. Por ahora, su premisa es que cualquiera que use Qira entre distintas marcas debería conservar al menos un dispositivo Lenovo o Motorola como ancla.

Lenovo ThinkCentre X Ultra

Para cubrir las áreas en las que Lenovo no ha desarrollado de forma propia, la compañía recurre a sus socios. Y es que Lenovo está conectando Qira con servicios como Gmail, Google Calendar, Slack y Outlook mediante una nueva colaboración con la empresa de automatización Workato, y Snow también mencionaba el trabajo de la firma con otros actores como Perplexity y Notion, sobre la base de protocolos abiertos como MCP que permiten a distintos agentes de IA comunicarse entre sí. Es un enfoque pragmático, pues en lugar de replicar cada herramienta que la gente ya utiliza, Lenovo quiere que Qira sea la capa que las conecte.

El diseño como segundo frente

Si la IA es un pilar en las últimas propuestas de Lenovo, la personalización es otro, pues ambos están explícitamente vinculados en la visión de la compañía. En una mesa redonda sobre diseño, Emily Ketchen, directora de Marketing del Intelligent Devices Group de Lenovo, y Brian Leonard, vicepresidente de Diseño, rechazaban la idea de que su nuevo IdeaPad Vibe presentado en el evento sea simplemente una reacción al MacBook Neo de Apple. Hubo muchas preguntas sobre ello y ambos ejecutivos intentaron esquivarlas sin demasiado éxito.

Gama de ordenadores IdeaCentre AIO

Sus argumentos partieron de la base de que Lenovo lleva una larga trayectoria colaborando con el instituto de color Pantone y ha participado en estudios centrados en la Generación Z e incluso en usuarios más jóvenes, señalando que a medida que la IA personal cobra mayor relevancia en la vida de las personas, “los dispositivos que la albergan también deben sentirse más personales”.

En este sentido, Ketchen describe que la compañía cuenta con un consejo asesor sobre la Generación Z que evalúa paletas de colores, conceptos de campaña e incluso cómo ven la IA los usuarios más jóvenes. Responda o no del todo esto a la pregunta de "habéis copiado a Apple" que los periodistas no dejábamos de plantear en la sala, demuestra que Lenovo trata el diseño (y no solo los chips y el software) como parte de su narrativa sobre la IA, pues la lógica es que a medida que los dispositivos impulsados por IA se convierten en algo que la gente lleva consigo e interactúa todo el día, su aspecto y tacto importan tanto como su capacidad de cómputo.

La otra mitad: IA para la oficina

Lenovo Yoga 9n 2 en 1 con chip RTX Spark

Aunque los productos de consumo se han llevado casi todo el protagonismo en Berlín, Lenovo también aprovechó el evento para ampliar su apuesta por la IA corporativa. Los nuevos ordenadores de sobremesa ThinkCentre, los portátiles ThinkBook y los monitores ThinkVision se posicionaron en torno a lo que la compañía denomina "IA híbrida" para empresas, combinando el procesamiento en el dispositivo con recursos edge y en la nube, junto con nuevas herramientas de seguridad, ThinkShield TraceLock y Prompt Security, orientadas a ofrecer a los departamentos de informática y ciberseguridad un mayor control.

Por otro lado también tuvimos la ocasión de trastear con sus nuevos conceptos de ordenadores como el Project AeroBlade y el Project Swan. El primero de ellos extremadamente fino y ligero (unos 800 gramos de peso y 1 cm de grosor), y el segundo con una pantalla que se expandía con tan solo presionar un botón. Ambos se mostraron como un adelanto de hacia dónde podría dirigirse el futuro de los ordenadores de Lenovo, aunque la compañía cuidó de presentarlos como experimentos más que como productos comerciales.

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