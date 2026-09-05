Las mejores inteligencias artificiales para estudiantes: herramientas gratis y qué hace cada una

Vamos a decirte cuáles son los mejores servicios de inteligencia artificial para ayudarte con tus estudios. Ya sean exámenes, oposiciones o cualquier otro examen que quieras realizar, estas son las mejores herramientas que tienes a tu alcance para echarte una mano.
Vamos a irte diciendo cada una de ellas junto a una descripción y un enlace para que vayas a su web oficial. Así, podrás saber las herramientas que tienes disponibles y sus principales funcionalidades.
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NotebookLM
NotebookLM es posiblemente una de las mejores herramientas para estudiar basadas en Inteligencia artificial. Viene a ser algo así como Gemini, pero utilizando únicamente las fuentes que tú subas manualmente. En cuanto a las fuentes, puedes subir PDFs, apuntes, diapositivas, grabaciones de clase y vídeos de YouTube.
La cosa es que una vez hayas subido las fuentes, para todo lo que preguntes usará solo esa información. Podrás crear juegos de preguntas y respuestas, tests, podcasts, y todo lo que necesites, y los resultados que te de la IA los sacará únicamente de los datos que tú le des. Su plan gratuito es bastante generoso, con 50 fuentes por cuaderno y 50 chats diarios, pero también tienes suscripciones de pago.
- Enlace: notebooklm.google.com
Perplexity
Perplexity es un "motor de respuestas" especializado en combinar las búsquedas web con inteligencia artificial. Busca ser un sustituto de Google que en vez de devolverte una lista de enlaces con lo que le preguntes te sintetizará una respuesta redactada, citando correctamente de dónde las ha sacado. Tiene un modo gratuito con búsquedas Pro limitadas, uno Pro con mejores límites, e incluso una suscripción para estudiantes.
También destaca por ser una especie de puerta de entrada desde la que poder usar distintos modelos de IA. En vez de usar solo su modelo, tienes otros como GPT, Claude, Gemini, e incluso modelos de generación de imágenes. Pero para estudiantes, lo mejor es su modo Aprende paso a paso, con el que crear cuestionarios y utilidades de aprendizaje interactivo.
- Enlace: perplexity.ai
Quizlet
Es una de las plataformas de tarjetas de estudio más conocidas, con una gigantesca biblioteca de flashcards creadas por otros estudiantes. También tiene varios modos de estudio, y una función de IA que genera automáticamente contenido para aprender.
Esta inteligencia artificial puede generar tarjetas de a prendizaje, tests de práctica, guías de estudio e incluso resúmenes a partir de tus apuntes o documentos PDF. Tienes un plan gratuito con el que crear y estudiar tarjetas con anuncios, y luego planes de pago para las funciones avanzadas.
- Enlace: quizlet.com
Knowt
Knowt es una plataforma de estudios apoyada por inteligencia artificial que se está posicionando como una alternativa a Quizlet con aún más funciones de IA. Por ejemplo, podrás grabar una lección con audio y te generará notas detalladas, tarjetas de estudio, y juegos de aprendizaje como de preguntas y respuestas.
También te va a permitir resumir documentos PDF o vídeos de YouTube organizar tus notas en guías de estudio, e incluso crear podcast basados en tus notas como NotebookLM. También podrás crear a mano tus tarjetas de estudio personalizadas. Tienes una versión gratuita con anuncios y sus funciones básicas manuales, y luego opciones de pago para usar sus funciones de IA avanzadas.
- Enlace: knowt.com
Consensus
Consensus un motor de respuestas académico que funciona sobre una base de más de 200 millones de artículos científicos revisados por pares. Por lo tanto, en vez de darte una respuesta genérica, esta IA primero busca en los artículos, sintetiza lo que dicen los estudios, y te da el resultado.
Estos resultados incluyen citas mencionando el paper del que se saca cada una de las afirmaciones. También tiene una herramienta llamada Consensus Meter, que ante preguntas de sí o no te muestra cuántos estudios apoyan o rebaten una idea oo concepto. Tiene un plan gratuito con búsquedas limitadas y planes de pago, con descuento para estudiantes, para un uso más intensivo.
- Enlace: consensus.app
Mapify
Una herramienta con la que vas a poder crear resúmenes en formato de mapa mental de diferentes fuentes, como vídeos de YouTube, documentos DOC y PDF, páginas web, podcasts o tus propias grabaciones. Todo ello impulsado por GPT, Gemini y otros modelos de IA. Funciona con un sistema de créditos, por lo que el plan gratuito es solo una demo, y tendrás que recurrir a los de pago.
- Enlace: mapify.so
SciSpace
Se trata de una especie de ChatGPT de investigaciones y estudios científicos. Con él, podrás encontrar papers científicos por autor, título o tema, y pedirle que te ayudará a destacar y analizar la información que hay en él de una manera entendible.
Esta herramienta también tiene una galería de agentes con los que poder pedirle a la IA que haga tareas complejas de varios pasos mientras tú haces otras cosas. Además, otras funciones como una de escritura IA, poder chatear con el contenido de un PDF, review literaria, generador de citas o incluso un detector de IA en documentos.
- Enlace: scispace.com
Elicit
Un asistente de investigación con IA que también está centrado en buscar y analizar literatura académica. Puedes buscar entre más de 125 millones de artículos, resumiendo hallazgos y extrayendo datos estructurados en tablas. Su gran punto fuerte es poder extraer información de muchos papers a la vez.
Su plan gratuito ofrece búsquedas y resúmenes con crédito limitado de un solo uso, por lo que básicamente es una demo para que veas cómo funciona. Si quieres usarlo activamente, tendrás que acudir a sus planes de pago.
- Enlace: elicit.com
Otter.ai
Una herramienta de notas y transcripción con IA, con la que vas a poder grabar y transcribir en tiempo real. Puede identificar los ponentes, generar resúmenes, e incluso añadirse en reuniones de Zoom, Teams o Meets. Los estudiantes podrán transcribir clases y conferencias. Su plan gratis ofrece 300 minutos de transcripción al mes con un tope de 30 minutos por conversación. Para lo demás, tocará ir a uno de sus planes de pago.
- Enlace: otter.ai
Goblin Tools
Goblin Tools es una colección de pequeñas herramientas de inteligencia artificial gratuitas. Son herramientas pequeñas y simples para ayudar a personas neurodivergentes con esas tareas que encuentren abrumadoras o difíciles, adaptadas para poder hacerlo todo de una manera más sencilla y eficaz. Es totalmente gratis para siempre, y se basan en distintos modelos de IA.
- Enlace: goblin.tools
Wolfram Alpha
Más que un chatbot de inteligencia artificial, es un motor de conocimiento computacional especializado en matemáticas, física, química, estadística e ingeniería. Funciona cuando le planteas una operación, ecuación o problema, y además del resultado te guía paso a paso para llegar hasta él, incluyendo gráficas en los casos en los que sea necesario.
Si estás estudiando ciencias o quieres mejorar en ellas, es una herramienta que puede ser más potente que las IAs generalistas, más propensas a cometer errores de cálculo. Tiene una versión gratuita para consultas básicas y una suscripción Pro que desbloquea las soluciones paso a paso.
- Enlace: wolframalpha.com
Turbo AI
Una plataforma de estudio que convierte grabaciones de clase, PDFs, vídeos de YouTube o audios en apuntes ordenados, tarjetas de estudio, tests e incluso podcasts de repaso. Tiene un plan gratuito y opciones de pago para desbloquear sus funciones avanzadas.
- Enlace: turbo.ai
Khanmigo
Esta es la IA oficial de Khan Academy, la conocida organización educativa sin ánimo de lucro. Busca ser una herramienta que te ayuda en de varias maneras, como con soporte para profesores y con asistente para escritura. También tiene una modalidad para alumnos.
En esta última, la diferencia con las IA generalista es que no te da la respuesta directamente, sino que te va guiando por la pregunta para que llegues tú solo a la solución. Está integrado con toda la biblioteca de contenidos de Khan Academy y funciona por suscripción, aunque para profesores tiene una versión gratuita.
- Enlace: khanmigo.ai
IAs generalistas
Por último, recuerda que también vas a poder usar las IA generalistas, como Claude, ChatGPT , Gemini o cualquier otra. Todo va a depender de tu prompt y de lo que le pidas y cómo le pidas. Casi todas las IA tienen ahora secciones de proyectos a donde acudir para trabajar con lo mismo, y funciones de aprendizaje con las que interactuar con tus notas y apuntes.
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