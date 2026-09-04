En Alarcos llevan 40 años excavando tumbas y ahora han dado con uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de España

¿Cómo haces para estudiar un suelo arqueológico en un área que siempre estuvo ocupada? El Parque Arqueológico de Alarcos, a ocho kilómetros de Ciudad Real, acumula más de 3.000 años de ocupación continua. Fue un oppidum ibérico ocupado desde la Edad del Bronce Final hasta finales de la Edad Media.

Aquí hay enterrada más historia que siglos de cristianismo. Las excavaciones en el cerro comenzaron en 1984 y el equipo codirigido por Javier Morales y Rosario García Huerta trabaja allí desde 1997, pero fue en 2019 cuando dieron con una necrópolis ibérica de media hectárea: se excava de forma sistemática desde 2021 y ya ha devuelto más de 200 tumbas y una crátera griega del siglo IV a.C. usada como urna funeraria. Y acaban de dar con lo mejor.

Un yacimiento «inagotable». Alarcos es considerado uno de los yacimientos más importantes de España. Campaña tras campaña han ido apareciendo espadas y cascos y otros objetos que ayudan a reconstruir la historia de la primera población ibérica. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, visitó los trabajos y recalcó: “No necesitamos que National Geographic diga lo importante que es Alarcos”.

El cerro de las cabezas cortadas. Los enterramientos siguen el rito de incineración prerromano. Entre las piezas destaca una crátera griega de Atenas, datada entre 380-370 a.C., hallada en 2022 y usada como urna funeraria de una mujer de unos 40 años. Junto a la crátera aparecieron 20 cabezas cortadas de hombres y alguna mujer, enterradas en momentos posteriores. La vasija, diseñada para mezclar vino con agua y especias, ya está en exposición en el Museo Provincial de Ciudad Real.

El equipo considera que las 200 tumbas conocidas representan únicamente una fracción del total que aún permanece oculto bajo tierra. “Consideramos que, probablemente, estamos viendo la punta del iceberg. La necrópolis fácilmente podría triplicar o cuadruplicar esta cifra de enterramientos”, señalaba Javier Morales. Más que agotar el yacimiento, el objetivo es obtener la máxima información posible del pasado.

La batalla decisiva. Este cerro fue escenario de la batalla de Alarcos del 19 de julio de 1195, en la que las tropas almohades del califa Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur (Almansur) derrotaron al ejército de Alfonso VIII de Castilla. Lo que quedó fue una masacre. La derrota cristiana fue tan contundente que Alfonso VIII huyó del campo de batalla con apenas 20 caballeros.

Tras la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212, los intentos de repoblar el lugar fracasaron y Alfonso X terminó fundando Villa Real en 1255, origen de la actual Ciudad Real. El recinto conserva alrededor de 22 hectáreas intramuros y documenta viviendas, murallas, restos romanos, necrópolis y una extensa fortaleza medieval.

La voz del pasado. Declarado Bien de Interés Cultural en 1992, formalizado como parque arqueológico en 2003, Alarcos sigue dando alegrías: “A través del análisis de los restos que ahí aparecen podemos saber e intuir cómo vivían, porque las necrópolis son lugares donde los habitantes depositan una serie de elementos que ellos valoran mucho”, destacan Cañizares y Rosario García Huerta, Javier Morales y David Rodríguez (UCLM), codirectores del proyecto.

Las investigaciones actuales se centran en la necrópolis ibérica III, utilizada entre los siglos IV y I a.C., y en la maqbara o cementerio almohade vinculado a la ocupación islámica de Alarcos entre 1195 y 1212. La campaña de 2025 resultó muy relevante por el descubrimiento de nuevos enterramientos de inhumación y estos restos óseos están permitiendo realizar análisis de ADN y abrir nuevas líneas de investigación sobre el origen, parentesco y composición biológica de la comunidad actual.

Votación y premio. Este entramado funerario ibérico y almohade fue seleccionado como candidato al premio al Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico Nacional en los Premios +Historia de National Geographic. El próximo 12 de octubre se cierra la votación y Alarcos compite con otros 4 grandes hallazgos: el pecio romano de Ses Fontanelles, en Mallorca; un santuario romano localizado en la Cova de les Dones, en Valencia; una colección epigráfica funeraria de Cádiz y un conjunto de cuentas prehistóricas hallado en Sevilla.

Imágenes | Lanza - Diario de La Mancha

En Xataka | Hemos descubierto más de 600 tumbas en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España: El Argar