Lenovo tomó nota con el MacBook Neo y sube la apuesta: el nuevo IdeaPad Vibe llega en chasis metálico, más colores y mucha configuración

Esta semana hemos tenido el placer de viajar a Berlín para conocer todas las novedades de Lenovo. Y entre todos los productos que pudimos ver de cerca y que llegarán próximamente al mercado, uno de sus ordenadores portátiles nos llamó especialmente la atención. Se trata del Lenovo IdeaPad Vibe, un portátil de los de toda la vida, hecho para todo el mundo, y que difícilmente evitó que nos acordáramos del MacBook Neo. Y es que Lenovo ha querido dar respuesta al portátil asequible de Apple con colores, diseño y construcción similares en un contexto en el que los ordenadores de gama media y de entrada con Windows dejaban mucho que desear en distintos aspectos. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

El MacBook Neo ha cambiado la conversación

En marzo Apple ejecutó una estrategia que acabó poniendo patas arriba a la industria de los ordenadores portátiles de gama media y de entrada, pues su MacBook Neo aterrizaba a un precio razonablemente económico (teniendo en cuenta a lo que nos tienen acostumbrados). Llegó por 700 euros en España, con un descuento de estudiante que lo dejaba en 600. Ahora la cosa ha cambiado, pues la compañía le subió el precio a los 800 euros como respuesta para cubrirse de la crisis de componentes que estamos viviendo.

Llegó en cuatro acabados y construido en torno al mismo chip A18 Pro que se encuentra en el iPhone 16 Pro, manteniendo además la construcción en aluminio y la forma general que hacen que un MacBook parezca un MacBook.

La acogida fue inmediata, pues Apple de repente consiguió posicionamiento real en un segmento que casi había ignorado. IDC estimaba que la categoría de portátiles de menos de 700 dólares representa cerca del 40 % de todos los envíos globales de portátiles, un mercado históricamente dominado por máquinas con Windows y, más recientemente, ChromeOS. El anterior jefe de hardware y ahora CEO de Apple, John Ternus, dijo en el evento de presentación de Nueva York que el Neo fue “diseñado desde cero" para ser más asequible para aún más gente, y señalaba también que cerca de la mitad de todas las ventas de Mac corresponden a primeros compradores.

Hay muchas concesiones para que saliese al mercado a ese precio: 8 GB de memoria base, sin Thunderbolt, una pantalla sin True Tone ni espacio de color P3, y un rendimiento que, si bien irá sobrado para la mayoría de usuarios al que apunta este portátil, no hace milagros. Apple aquí de alguna manera demuestra que la gente prestará atención a un ordenador barato si no tiene aspecto de serlo. El resto de la industria tomó nota, y aquí es donde entran en juego el resto de fabricantes.

IdeaPad Vibe: más personalización y configuración

La respuesta de Lenovo se apoya exactamente en esa lección y le da una vuelta. Y es que el IdeaPad Vibe es colorido, cuenta con chasis metálico y ofrece unas prestaciones más que suficientes para el público estudiantil y casual. “El color es la decisión de diseño más personal que toma la gente al elegir un dispositivo”, contaba Brian Leonard, vicepresidente de Innovación de Diseño de Lenovo para el Intelligent Devices Group, en el anuncio de la compañía.

Donde el Neo ofrece cuatro colores, Lenovo va más allá con siete: Dreamy Violet, Spicy Gold, Zen Green, Chill Blue, Radiant Coral, Moody Blue y Lowkey Grey, desarrollados en colaboración con el Instituto Pantone. La empresa también afirma que los compradores podrán cambiar las teclas por cubiertas personalizables para mayor personalización. Así que sí, si buscabas colores, los tienes.

El Vibe es un portátil con chasis metálico que parte de 1,3 kg, disponible en tamaños de 14 y 15 pulgadas, y con un grosor de tan solo 14,9 mm. Eso ya lo sitúa en una categoría diferente a la del Neo de 13 pulgadas, tanto en superficie de pantalla como en las opciones que Lenovo ofrece a los compradores, ya que el Vibe se presenta en dos plataformas de chips.

Dos chips, una familia

La versión base funciona con procesadores Snapdragon X de Qualcomm, lo que lo posiciona como un PC Copilot+ en los modelos con 16 GB de memoria o más, alcanzando un máximo de 24 GB de RAM en doble canal. La otra versión viene construida en torno a los chips de la serie Ryzen AI 400 de AMD y aquí la memoria sí es ampliable hasta 32 GB. Además, las ranuras para SSD doble permiten ampliar el almacenamiento hasta 1 TB en ambas plataformas. Ambas configuraciones dependen de gráficos integrados en vez de GPU dedicada, como cabía esperar. Se espera que las versiones del IdeaPad Vibe con procesador Intel lleguen “más adelante”, afirma Lenovo.

El IdeaPad Vibe también cuenta con diversas opciones de pantalla. Los paneles OLED (ofrecidos únicamente en los modelos Lowkey Grey y Moody Blue) prometen hasta un 100 % de cobertura DCI-P3, según Lenovo, mientras que la alternativa IPS alcanza un máximo del 100 % de sRGB con una tasa de refresco de 120 Hz en configuraciones seleccionadas. En este caso, aquí el Vibe llega más lejos que la propuesta de Apple, aunque todo depende de la configuración que escoja el usuario.

Por otro lado, en cuanto a conectividad también encontramos una configuración bastante generosa: dos puertos USB-A, dos puertos USB-C con DisplayPort y Power Delivery de 65 W, HDMI 1.4, un lector de tarjetas microSD y una toma de auriculares. La capacidad de la batería depende de la configuración, estando disponible en opciones de 50 Wh o 65 Wh.

Precio y disponibilidad

El IdeaPad Vibe llegará en octubre a partir de 799 euros, que es precisamente el precio al que se encuentra ahora mismo disponible el MacBook Neo sin descuento de estudiante. A falta de que aterrice en nuestras tierras y podamos probarlo más en profundidad, parece que Lenovo ha prestado atención al mercado y ha respondido rápido. Veremos qué tal le va a esta nueva familia de portátiles.

En Xataka | DLSS 5 ya tiene fecha: así es el salto de Nvidia al renderizado neuronal