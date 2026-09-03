Ecovacs presenta su nuevo buque insignia: el Deebot X12S OmniCyclone estrena base sin bolsas, succión de 53 AW y desinfección de ácaros

En el marco de la feria IFA, Ecovacs ha desvelado su última generación de robots aspiradores encabezada por el Deebot X12S OmniCyclone, su nuevo modelo insignia enfocado en la eliminación de alérgenos y suciedad microscópica. El dispositivo estará disponible a partir del próximo 9 de septiembre por 1.499 euros, contando con una promoción de lanzamiento de 100 euros de descuento durante sus primeras semanas en el mercado.

Eliminación de ácaros y nueva estación sin consumibles

El apartado técnico del Deebot X12S OmniCyclone estrena un motor de succión de 53 AW, lo que representa un incremento de potencia superior al 60% respecto a su antecesor. Esta capacidad está optimizada para extraer polvo fino y alérgenos de las superficies textiles gracias a un sistema de cepillos para alfombras un 130% más gruesos, logrando una tasa de eliminación de ácaros del 95,45%.

Para el fregado, el robot recurre al rodillo continuo OZMO ROLLER 3.0 de 27 cm con autolavado presurizado de agua en tiempo real y la tecnología FocusJet, que ablanda manchas secas antes del paso del rodillo. En presencia de alfombras, el sistema eleva la mopa 15 mm y despliega una barrera protectora para evitar humedecer los tejidos.

La gran novedad en el mantenimiento recae sobre la estación OmniCyclone, que integra la tecnología PureCyclone 2.0. Se trata de un sistema de vaciado automático de depósito sin necesidad de bolsas de papel, lo que elimina el gasto en consumibles y promete un ahorro estimado de hasta 25 bolsas al año. La base incluye además secado automático del circuito, autolimpieza y calentamiento prolongado del depósito de agua sucia para evitar malos olores.

Navegación y gestión energética

En el apartado de software, el robot incorpora el gestor AGENT YIKO 3.0 impulsado por IA y el sistema de visión AIVI 3D 4.0, diseñados para esquivar obstáculos en tiempo real y trazar rutas personalizadas adaptadas a la presencia de mascotas.

Respecto a su autonomía, el sistema de carga rápida PowerBoost Charging Plus permite recuperar un 13% de batería en solo tres minutos de acoplamiento, facilitando la limpieza continuada en viviendas de gran superficie.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador ecovacs Deebot X12S OmniCyclone ✅ LO MEJOR Estación ciclónica sin bolsas: el sistema PureCyclone 2.0 vacía el depósito de forma automática sin depender de bolsas de recambio.

el sistema PureCyclone 2.0 vacía el depósito de forma automática sin depender de bolsas de recambio. Potencia y eficacia contra alérgenos: sus 53 AW y cepillos reforzados ofrecen una tasa de eliminación de ácaros superior al 95 % en alfombras. ❌ LO PEOR Precio de gama alta... Con un coste de salida de 1.499 euros, supone una inversión económica elevada.

Con un coste de salida de 1.499 euros, supone una inversión económica elevada. Volumen de la estación base... La estación OmniCyclone requiere un espacio considerable en la estancia para su colocación. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas eliminar ácaros, polvo fino y pelo de animal en profundidad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una limpieza funcional sin desembolsar una cifra de gama alta. En este caso encontrarás opciones más acordes en las familias T90 Omni o T90 Pro de la propia marca.

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Imágenes | Ecovacs

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