"Cupra es el futuro": Volkswagen ya estudia el cierre de Seat antes de 2030

Seat se apagará, a más tardar, en 2029.

Es, al menos, la información que trae el semanario alemán WirtschaftsWoche. Este medio económico asegura haber tenido acceso a los documentos que el consejo de dirección maneja de cara a la importante reunión que la compañía tiene agendada para mañana 4 de septiembre. En ella debería decidir cómo afrontar los próximos años y, sobre todo, cómo plantear los masivos despidos que tienen sobre la mesa.

¿Qué ha pasado? Que según el semanario económico WirtschaftsWoche, Seat se apagará como muy tarde en 2029. El medio asegura haber tenido acceso a los documentos que la junta directiva maneja para votar la estrategia a seguir a partir de 2030.

Dichos documentos, señalan, contemplan la "discontinuidad de la marca española". Es decir, que la empresa deje de fabricar coches antes de que termine la década y, por tanto, se apague por completo. La idea, señalan, es apostar claramente por Cupra en su lugar.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con Seat quienes reiteran que "a día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Informaremos en el momento oportuno sobre cualquier decisión estratégica que afecte a SEAT S.A." pero sí señalan que "el contexto global ha cambiado considerablemente, lo que ha tenido un fuerte impacto en el sector de la automoción, especialmente durante el último año" y que "el Grupo Volkswagen está trabajando en un plan de transformación para todas sus actividades con el fin de reforzar su competitividad y eficiencia".

Seat S.A. Hay que recordar que, ahora mismo, Seat S.A. está conformada por la histórica compañía española y Cupra, la marca que en su día fue una variante deportiva de los coche de Seat y que bajo la dirección de Luca de Meo adoptó la categoría de marca propia, como también hiciera con Abarth en su paso por Fiat y con Alpine a su paso por Renault.

Lo que se defendía con este movimiento es que la marca Cupra permite a Seat obtener un mejor rendimiento a sus coches, con un diseño más agresivo y una percepción de calidad mayor. Esto deja márgenes de beneficio más altos y, por tanto, mejora la cantidad de dinero obtenida por coche vendido.

En los últimos resultados financieros supimos que el 56% de los coches que vende Seat S.A. ya son vehículos firmados por Cupra y su crecimiento frente a 2024 superó el 30%. También durante aquella presentación se dijo que el objetivo era alcanzar un margen de beneficio del 6% en 2030 y que, para ello, reducirían sus costes en un 20% antes de esta fecha.

Se apaga. La muerte de Seat es algo que lleva años rondando en las oficinas alemanas del Grupo Volkswagen. Los últimos rumores tomaron mucha fuerza a partir de 2022 cuando ya se barruntaba que el Grupo Volkswagen no tenía muy claro qué hacer con Seat. La transición al coche eléctrico la estaba dejando sin público y actualizar los coches electrificando sus propulsores era de esperar que aumentara sus precios y, por tanto, sacara a estos coches de la cesta de la compra de los clientes potenciales.

Entonces ya se pensaba que Skoda y Seat podían estar pisándose. Un buen ejemplo de por qué el Grupo Volkswagen parecía apostar claramente por los checos es que Skoda sí ha ido recibiendo modelos puramente eléctricos. Y el lanzamiento de un futuro Epiq (un coche de menos de 25.000 euros) era la confirmación total de que la balanza había caído de su lado.

En ese contexto, Wayne Griffiths, entonces máximo responsable de Seat, ya apuntó a que "Cupra era el futuro". Al contrario que a la histórica compañía, a Cupra sí han llegado modelos altamente electrificados hasta el punto de que el pasado 2025 por fin superaron a Seat como la marca más vendida dentro de Seat S.A.

El contexto. Para entender esta decisión, que debe ser votada por el consejo de administración del Grupo Volkswagen mañana viernes 4 de septiembre, hay que entender dónde se encuentra la compañía. Los germanos han puesto en marcha un agresivo plan de recortes que llevará a 50.000 personas al paro mediante bajas incentivadas. Una decisión que llega después de declaraciones que apuntaban a que la compañía necesitaba reestructurarse si quería seguir siendo competitiva.

Puesto en marcha ya este plan, el Grupo Volkswagen está presionando para despedir a otros 50.000 empleados y ha puesto sobre la mesa el cierre de cuatro plantas en Alemania. Una de ellas, la fábrica de cristal de Dresde, ya se sabe que no seguirá fabricando coches del grupo germano.

Sus directivos han hecho reiteradas declaraciones en las que aseguran que si no se llevan a cabo serios recortes de plantilla la empresa corre el riesgo de colapsar. Apuntan a que las inversiones en el coche eléctrico, las ventas demasiado bajas de esta tecnología y el aumento en los costes productivos (tanto laborales como energéticos) no se pueden sostener.

¿Qué pasaría con Seat? Es la gran duda. Hace años ya se planteó la posibilidad de un apagado suave, reconvirtiendo la marca Seat en una empresa de micromovilidad. Esto permitiría a la compañía mantenerse en el imaginario colectivo y tener en la calle productos con la marca. Además, recuperarla una vez producir coches eléctricos sea más rentable sería más sencillo.

De votarse a favor de esta decisión, habría que ver qué implicaciones laborales tendría en la compañía. En lo puramente productivo, deberían cambiar muy pocas cosas. Martorell acabará por convertirse en la fábrica de los coches pequeños eléctricos del Grupo Volkswagen y las inversiones del grupo germano en nuestro país están consolidadas.

Seat S.A. sería dependiente de Cupra en lo que a vender coches se refiere. La compañía ha crecido a buen ritmo y sus márgenes de beneficio deberían ser mayores una vez sus eléctricos no dependieran únicamente del Tavascan (que al venir de China pierde dinero con los aranceles) pero elimina una compañía que sigue siendo fuerte y atractiva como puerta de entrada al mercado del automóvil para aquellos que siguen prefiriendo comprar un coche sencillo con un motor de combustión.

Foto | Seat

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