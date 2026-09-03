Idénticos por fuera, diferentes por dentro: ponemos frente a frente los nuevos Mac mini M6 y M5 Pro con los modelos de 2024

Aunque todavía tardan algunas semanas en llegar a las tiendas, ya conocemos oficialmente los nuevos Mac mini. Estos vienen a sustituir a los modelos lanzados en 2024 y, aunque visualmente parecen idénticos, lo cierto es que su interior esconde varias diferencias que pueden hacerte decantarte por uno u otro modelo. Por eso mismo, vamos a contaros en qué se diferencian estos Mac mini.

Estas son las diferencias entre los Mac mini

Como decimos, si colocamos el modelo de 2024 frente al nuevo modelo, vamos a ver dos dispositivos idénticos. El chasis no ha cambiado absolutamente nada, por lo que ambos dispositivos son ultracompactos y perfectos para tenerlos encima del escritorio sin que eso signifique sacrificar gran parte del mismo. Eliminando ese detalle de la ecuación es donde empiezan los cambios.

Mac mini M4 vs Mac mini M6

El mayor cambio entre estos dispositivos lo tenemos en el procesador. Saltándose el chip M5, el nuevo Mac Mini monta el chip M6, el primer chip de dos nanómetros que ha fabricado Apple. Este cambio de litografía, en la práctica, se traduce en un chip con mejor rendimiento y eficiencia energética.

La CPU de este procesador tiene 12 núcleos (por los 10 núcleos del M4), al igual que la GPU (que también gana dos núcleos). Otra novedad del chip M6 es que los núcleos de la GPU tienen Neural Accelerators, que son pequeñas unidades dedicadas a la inteligencia artificial dentro de cada núcleo gráfico, algo que tampoco tenía el chip M4.

A todo lo anterior, hay que sumarle que el nuevo procesador también tiene un mayor ancho de banda: pasa de 120 a 170 GB/s. Tanto el modelo de 2024 como este nuevo Mac mini parten de configuraciones con 16 GB de memoria RAM unificada, pero el modelo de 2026 permite una configuración de hasta 32 GB (el de 2024 solo permitía hasta 24 GB de RAM).

A nivel de conectividad, también encontramos un cambio entre ambos dispositivos. El nuevo modelo pasa a ser compatible con WiFi 7 y Bluetooth 6, mejorando así el WiFi 6E y Bluetooth 5.3 del Mac mini de 2024.

Mac mini M4 Pro vs Mac mini M5 Pro

Podemos ver un cambio muy parecido entre los modelos que llevan un chip Pro. El nuevo M5 Pro eleva el número de núcleos de su CPU hasta los 18 (el modelo anterior tenía 14) y cuenta con 20 núcleos en su GPU. Estos, como también ocurre en el chip M6, también cuentan con Neural Accelerators, algo que no está presente en el chip M4 Pro. Cabe señalar que el nuevo procesador de Apple está fabricado en 3 nanómetros, misma litografía que el M4 Pro.

También hay un aumento del ancho de banda del procesador, que crece hasta los 307 GB/s (por los 273 GB/s del chip M4 Pro). Ambos dispositivos parten de los 24 GB de memoria RAM unificada, pero el Mac mini de 2026 permite montar hasta los 64 GB, cifra que aumenta con respecto a los 48 GB del equipo de 2024.

En resumen: qué Mac mini elegir según tus necesidades

Toca decantarse por el modelo anterior o el nuevo Mac mini en ambos casos. Hay que tener en cuenta que el modelo con chip M4 Pro subió su precio 200 euros hace unos meses, pasando a costar el modelo más económico 1.919 euros. El Mac Mini con chip M4 salió en su momento por 719 euros, pero Apple eliminó el modelo de 256 GB de las tiendas, por lo que el más económico pasó a ser el que costaba 969 euros.

Mac mini M4 o Mac mini M6

Como ya hemos explicado unas líneas más arriba, el nuevo Mac Mini M6 tiene un procesador más potente y eficiente, estrenando además los Neural Accelerators en los núcleos de su GPU, por lo que tendrá un mejor rendimiento con modelos de IA en local (además de la mejora en conectividad). Por especificaciones es mejor, pero hay que meter en la ecuación el precio.

El equipo con chip M6 parte de los 1.069 euros y estará disponible el próximo 22 de septiembre. Es cierto que hay 100 euros de diferencia con respecto al precio del modelo anterior, pero este actualmente no está disponible en ninguna tienda en su configuración más básica. Sí que podemos encontrarlo reacondicionado en algunas tiendas como en Back Market (donde sale por 917 euros con 256 GB).

Si lo que buscas es gastar lo mínimo posible y encuentras un Mac Mini M4 a un precio que ronde los 900 euros, es una gran compra si tenemos en cuenta que, en la práctica, no hay una gran diferencia entre el rendimiento de ambos equipos. Pero, con un precio cercano, siempre es mejor optar por el nuevo modelo.

Apple Mac mini con chip M4 Reacondicionados PVP en Back Market — 917,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mac mini M4 Pro o Mac mini M5 Pro

Algo similar es lo que nos vamos a encontrar si buscamos un Mac mini con chip Pro, aunque incluso peor. El modelo con chip M5 Pro parte de los 2.019 euros, 100 euros más de lo que marca el PVP del Mac mini con M4 Pro. El problema vuelve a ser, una vez más, que el stock de este último equipo es prácticamente nulo.

Si estás buscando hacerte con un equipo con procesador Pro, todo va a depender del precio. Encontrando un dispositivo (ya sea nuevo o reacondicionado) a un precio en torno a los 1.800 euros, puede ser una gran opción apostar por el equipo de 2024. Si no, las mejoras que trae el Mac mini con M5 Pro hacen que sea una compra más recomendable de cara a tener un equipo longevo.

Ficha técnica de los Mac mini

M4 (2024) M6 (2026) M4 PRO (2024) M5 PRO (2026) Dimensiones y peso 12,7 x 12,7 x 5 cm, 0,67 kg 12,7 x 12,7 x 5 cm, 0,67 kg 12,7 x 12,7 x 5 cm, 0,73 kg 12,7 x 12,7 x 5 cm, 0,73 kg Procesador Apple M4 Tres nanómetros Apple M6 Dos nanómetros Apple M4 Pro Tres nanómetros Apple M5 Pro Tres nanómetros Núcleos de CPU 10 (4 rendimiento, 6 eficiencia) 12 (2 super, 4 rendimiento, 6 eficiencia) Hasta 14 (10 rendimiento, 4 eficiencia) Hasta 18 (6 super, 12 rendimiento) Núcleos de GPU 10 12, con acelerador neural en cada uno Hasta 20 Hasta 20, con acelerador neural en cada uno Neural Engine 16 núcleos Doble de 16 núcleos 16 núcleos 16 núcleos Memoria unificada (RAM) 16 GB (hasta 24 GB) 16 GB (hasta 32 GB) 24 GB (hasta 48 GB) 24 GB (hasta 64 GB) Ancho de banda de memoria 120 GB/s 170 GB/s 273 GB/s 307 GB/s Almacenamiento Desde 256 GB Desde 256 GB Desde 512 GB Desde 512 GB Puertos traseros Tres Thunderbolt 4 HDMI Ethernet Tres Thunderbolt 4 HDMI Ethernet Tres Thunderbolt 5 HDMI Ethernet Tres Thunderbolt 5 HDMI Ethernet Conectividad Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Precio Desde 969 euros Desde 1.069 euros Desde 1.919 euros Desde 2.019 euros

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Imágenes | Apple

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